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ХК Донбасс подписал контракт с белорусским защитником

Егор Каменьков будет выступать под 71 номером

  • 14.02.2017 18:05
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hcdonbass.com. Максим Каменьков
© hcdonbass.com. Максим Каменьков

«Хоккейный клуб «Донбасс» подписал контракт с белорусским защитником Максимом Каменьковым. В текущем сезоне 24-летний хоккеист защищал цвета казахстанской «Астаны» и белорусского «Химика» из Новополоцка.

В «Донбассе» Максим будет выступать под 71 номером.

Самым результативным для новобранца дончан стал сезон-2013/14, когда он выступал в белорусской «Лиде». В 51 игре в 21-летнем возрасте Каменьков набрал 13 очков. Также в послужном списке защитника выступления за «Химик» и «Неман». В активе Максима более 200 матчей в регулярном чемпионате Экстралиги и 50 (12+38) очков за этот период.

Кроме этого, 25-летний нападающий «Донбасса» Егор Безуглый перешел в «Дженералз» на правах арендного соглашения.

Источник — ХК Донбасс

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