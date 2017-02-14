Билеты на чемпионат мира по хоккею дорожать не будут

Цены на билеты на чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А, который пройдет в Киеве с 22-го по 28-е апреля, останутся прежними. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной турниру, глава организационного комитета по проведению чемпионата мира по хоккею в 2017-м году Георгий Зубко.

«Благодаря поддержке наших партнеров цены на билеты останутся на том же уровне, который был раньше. Подорожания билетов перед стартом чемпионата не будет. Минимальный билет будет стоить 50 гривен. Также будет 4,5 тысяч социальных билетов, которые мы изъяли из продажи и будет распространять согласно заявок, которые поступят в оргкомитет турнира.

«На сегодняшний день 2,5 тысячи билеты приобрели венгры. На такое же количество нацеливается Казахстан, из Польши также будет много болельщиков. Заинтересованность очень большая. Венгры уже говорят, что хотели бы увеличить свою квоту билетов. Но в первую очередь, конечно, рассчитываем на украинских болельщиков», - сказал Зубко.