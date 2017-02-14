Россия — Турция — 42:0. И это далеко не рекорд

Сборная России по хоккею на проходящем сейчас Юношеском олимпийском фестивале в турецком Эрзуруме разгромила команду хозяев с гигантским счетом 42:0. Конечно, турки – пока еще те хоккеисты. Тем более что речь идет об игроках не старше 16 лет.

Кстати, это не самая крупная победа в хоккее. Официально самый крупный счёт - 92:0. Такой результат был установлен в матче Южной Кореи с Таиландом на юниорском чемпионате Азиатско-Океанического региона в Харбине в марте 1998 года. Рекорд корейцев не побит до сих пор.

На взрослых чемпионатах мира сборная Австралии разгромила дебютантов первенства из Новой Зеландии со счетом 58:0 на групповом этапе в 1987 году.

В женском хоккее рекордный итогом для международных матчей сборных – 82:0. С таким результатом команда Словакии разгромила Болгарию в игре женского предолимпийского отборочного турнира в Лиепае 6 сентября 2008 года. Этот итог занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Самый результативный матч НХЛ произошел в 1944-м: «Детройт» обыграл «Рейнджеров» из Нью-Йорка с рекордным счетом 15:0.

Самый крупный счет в КХЛ - 17:1. С таким счетом «Авангард» обыграл «Крылья Советов» в марте 2007-го.