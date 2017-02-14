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Россия — Турция — 42:0. И это далеко не рекорд

Самые крупные разгромы в истории мирового хоккея

  • 14.02.2017 14:41
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AA/G&#246;khan Balc&#305;. Россия — Турция
© AA/G&#246;khan Balc&#305;. Россия — Турция
Сборная России по хоккею на проходящем сейчас Юношеском олимпийском фестивале в турецком Эрзуруме разгромила команду хозяев с гигантским счетом 42:0. Конечно, турки – пока еще те хоккеисты. Тем более что речь идет об игроках не старше 16 лет. 
 
Кстати, это не самая крупная победа в хоккее. Официально самый крупный счёт - 92:0. Такой результат был установлен в матче Южной Кореи с Таиландом на юниорском чемпионате Азиатско-Океанического региона в Харбине в марте 1998 года. Рекорд корейцев не побит до сих пор.
 
На взрослых чемпионатах мира сборная Австралии разгромила дебютантов первенства из Новой Зеландии со счетом 58:0 на групповом этапе в 1987 году.
 
В женском хоккее рекордный итогом для международных матчей сборных – 82:0. С таким результатом команда Словакии разгромила Болгарию в игре женского предолимпийского отборочного турнира в Лиепае 6 сентября 2008 года. Этот итог занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
 
Самый результативный матч НХЛ произошел в 1944-м: «Детройт» обыграл «Рейнджеров» из Нью-Йорка с рекордным счетом 15:0.
 
Самый крупный счет в КХЛ - 17:1. С таким счетом «Авангард» обыграл «Крылья Советов» в марте 2007-го.

Источник — Спорт уик-энд

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