14-летний хоккеист Витязя умер после драки с одноклубниками

14-летний подросток скончался после тренировки по хоккею в ледовом дворце «Витязь» в подмосковном Подольске 11 февраля. Товарищи хоккеиста рассказали, что он погиб после драки с одноклубниками.

«Судя по всему, он подрался с парнем. Все начали их разнимать. Парень, который оттаскивал Илью, два раза ударил его под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, Илья начал задыхаться, у него изо рта пошла кровь», — сказал знакомый Ильи.

«Он на меня полез. Мы старались бороться. Нас стали разнимать. Я упал на пол, а он ударился об скамейку», — рассказал другой участник драки.

Ранее СК начал доследственную проверку по факту произошедшего. По версии следствия, подростку стало плохо после тренировки. Он занимался хоккеем с пяти лет и имел проблемы со здоровьем. Мальчик увлекся хоккеем в Санкт-Петербурге, занимался в школе «СКА». В подольскую СДЮСШОР «Витязь» он пришел в сентябре 2016 года.