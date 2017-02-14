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14-летний хоккеист Витязя умер после драки с одноклубниками

По версии следствия, подростку стало плохо после тренировки

  • 14.02.2017 11:03
  • 629 просмотров
  • 1 комментария
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360tv.ru
© 360tv.ru
14-летний подросток скончался после тренировки по хоккею в ледовом дворце «Витязь» в подмосковном Подольске 11 февраля. Товарищи хоккеиста рассказали, что он погиб после драки с одноклубниками.
 
«Судя по всему, он подрался с парнем. Все начали их разнимать. Парень, который оттаскивал Илью, два раза ударил его под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, Илья начал задыхаться, у него изо рта пошла кровь», — сказал знакомый Ильи.
 
«Он на меня полез. Мы старались бороться. Нас стали разнимать. Я упал на пол, а он ударился об скамейку», — рассказал другой участник драки.
 
Ранее СК начал доследственную проверку по факту произошедшего. По версии следствия, подростку стало плохо после тренировки. Он занимался хоккеем с пяти лет и имел проблемы со здоровьем. Мальчик увлекся хоккеем в Санкт-Петербурге, занимался в школе «СКА». В подольскую СДЮСШОР «Витязь» он пришел в сентябре 2016 года.

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Комментарии
    AlexDSan
      AlexDSan, 14.02.2017 11:23
    +2
    Що тут скажеш... Це вже не вперше молоді мордівські "сппортсмени" відзначаються зі знаком мінус.
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