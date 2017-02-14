Надеюсь мистер Паркер нокаутирует этого ублюдка и закроет все вопросы.

Бразил хороший защитник - это редкость! У них на генном уровне атака)

[quote zem74, 14.02.2017 11:22]Вот только не надо рассказывать про то что американцы со своими бо...

Вот только не надо рассказывать про то что американцы со своими борятся и выявляют, а в России не...