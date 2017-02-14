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НХЛ. Коламбус уступил Рейнджерс, Калгари - Аризоне. Матчи понедельника

Статистика и видеообзоры поединков

  • 14.02.2017 10:54
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НХЛ. Коламбус - Рейнджерс
© НХЛ. Коламбус - Рейнджерс
В понедельник в Лиге были сыграны две встречи. 
 
Коламбус - Рейнджерс - 2:3 
1-й период
1:0 Коламбус - Брендон Дубински - 8 (Брэндон Саад - 22, Сет Джонс - 19), 08:12 
2-й период
1:1 Рейнджерс - Дэн Жирарди - 4 (Кевин Хэйс - 27, Джей Ти Миллер - 28), 00:12, в меньшинстве
3-й период
1:2 Рейнджерс - Кевин Хэйс - 15, 04:49
2:2 Коламбус - Ник Фолиньо - 19 (Дэвид Савар - 11), 11:53
2:3 Рейнджерс - Джимми Веси - 13 (Дерек Степан - 29, Ник Холден - 18), 13:28
 
«Рейнджеры» одержали шестую победу подряд и догнали по очкам Коламбус. Коламбус не смог выиграть во второй раз подряд. После 16-матчевой победной серии «Блю Джекетс» лишь раз победили дважды кряду.
 
 
Калгари - Аризона - 0:5 
1-й период
0:1 Аризона - Мартин Ханзал - 13 (Радим Врбата - 26, Макс Доми - 14), 06:45 
2-й период
0:2 Аризона - Кристиан Дворак - 8 (Брендан Перлини - 4, Оливер Экман-Ларссон - 21), 02:38
0:3 Аризона - Джордан Мартинук - 8 (Райан Уайт - 5, Коннор Мерфи - 12), 04:04
0:4 Аризона - Райан Уайт - 6 (Люк Щенн - 4, Кристиан Дворак - 11), 11:08
3-й период
0:5 Аризона - Кристиан Дворак - 9 (Шейн Доун - 14, Люк Щенн - 5), 02:12
 
«Койоты» продолжили серию удачных матчей: для команды Дэйва Типпетта эта победа стала шестой в последних 10 матчах. Первой звездой матча стал вратарь Майк Смит, отразивший все 36 бросков по своим воротам. Голкипер в 21-й раз в составе Аризоны отыграл на ноль, благодаря чему сравнялся по этому показателю с Николаем Хабибулиным и Ильей Брызгаловым.
 




Источник — Sport.ua

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