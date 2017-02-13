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Сергей Бабинец возвращается в ХК Донбасс

29-летний форвард будет выступать под 13 номером

  • 13.02.2017 18:22
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hcdonbass.com. Сергей Бабинец
© hcdonbass.com. Сергей Бабинец

Нападающий Сергей Бабинец вернулся в хоккейный клуб «Донбасс», в составе которого четырежды поднимал над головой кубок чемпионата Украины.

Текущий сезон 29-летний форвард начал именно в свитере «Донбасса» и, к слову, стал автором первой заброшенной шайбы в дебютном чемпионате Украинской хоккейной лиги. 20 сентября на дружковском «Альтаире» Бабинец поразил ворота «Дженералз» на 5-й минуте.

Всего в текущем сезоне в составе действующего чемпиона Сергей провел 15 матчей, набрав семь (3+4) очков при коэффициенте полезности «+3». В общей же сложности в свитерах команд структуры ХК «Донбасс» Бабинец провел более 170 матчей, забросив 96 шайб и сделав 125 результативных передач.

Также в послужном списке Сергея выступления в составах киевского «Сокола», белоцерковского «Белого Барса» и смоленского «Славутича».

В составе сборной Украины Бабинец становился чемпионом мира в Дивизионе 1А. А на прошедшем в Польше Еврочеллендже набрал четыре (1+3) очка.

Отметим, что защищать цвета «Донбасса» Бабинец продолжит под 13 номером.

Источник — ХК Донбасс

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