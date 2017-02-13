Сергей Бабинец возвращается в ХК Донбасс

Вот интересно,а зачем эти Д1А - Д2Б......Не проще было бы Д1,Д2 ну и т.д.

А теперь посмотри где играют сб U-20 или U-18 Австрии или Казахстана? А теперь посмотри где игра...

Главный конкурент это Польша и Казахстан НО есть большая вероятность оступится на аутсайдерах чт...