Сергей Бабинец возвращается в ХК Донбасс

Нападающий Сергей Бабинец вернулся в хоккейный клуб «Донбасс», в составе которого четырежды поднимал над головой кубок чемпионата Украины.
Текущий сезон 29-летний форвард начал именно в свитере «Донбасса» и, к слову, стал автором первой заброшенной шайбы в дебютном чемпионате Украинской хоккейной лиги. 20 сентября на дружковском «Альтаире» Бабинец поразил ворота «Дженералз» на 5-й минуте.
Всего в текущем сезоне в составе действующего чемпиона Сергей провел 15 матчей, набрав семь (3+4) очков при коэффициенте полезности «+3». В общей же сложности в свитерах команд структуры ХК «Донбасс» Бабинец провел более 170 матчей, забросив 96 шайб и сделав 125 результативных передач.
Также в послужном списке Сергея выступления в составах киевского «Сокола», белоцерковского «Белого Барса» и смоленского «Славутича».
В составе сборной Украины Бабинец становился чемпионом мира в Дивизионе 1А. А на прошедшем в Польше Еврочеллендже набрал четыре (1+3) очка.
Отметим, что защищать цвета «Донбасса» Бабинец продолжит под 13 номером.
Источник — ХК Донбасс
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