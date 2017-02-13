В воскресенье в Лиге были сыграны шесть встреч.

Нью-Джерси - Сан-Хосе - 1:4

1-й период

1:0 Нью-Джерси - Пьер Паренто - 13 (Тэйлор Холл - 23, Якоб Йозефсон - 6), 11:42

2-й период

1:1 Сан-Хосе - Брент Бернс - 23 (Джо Торнтон - 32, Пол Мартин - 15), 02:27

1:2 Сан-Хосе - Брент Бернс - 24 (Кевин Лабанк - 9, Джо Павелски - 30), 07:46

1:3 Сан-Хосе - Джо Торнтон - 5 (Марк-Эдуард Власик - 16, Кевин Лабанк - 10), 11:22

3-й период

1:4 Сан-Хосе - Томаш Гертл - 6 (Джастин Браун - 6, Джоэл Уорд - 16), 18:36, в пустые ворота

Сан-Хосе прервал серию из четырех поражений. Брент Бернс, Первая звезда матча, нанес 11 бросков за матч и с 228 бросками по воротам лидирует в Лиге. С пятью победными голами за сезон он установил личный рекорд и сравнялся с клубным рекордом среди защитников. Бернс также установил клубный рекорд среди защитников по забитым голам в гостях (16), став первым защитником в Лиге, кому удалось это сделать с сезона-1992/93.

Миннесота - Детройт - 6:3

1-й период

1:0 Миннесота - Микаель Гранлунд - 16 (Микко Койву - 23, Густав Олофссон - 1), 13:0 , в большинстве

2:0 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 19 (Микко Койву - 24, Нэйт Проссер - 4 , 15:4 , в большинстве

2-й период

2:1 Детройт - Антони Манта - 13 (Ксавьер Улле - 7, Густав Нюквист - 22), 06:56

3:1 Миннесота - Чарли Койл - 14 (Джейсон Поминвиль - 24, Густав Олофссон - 2), 14:14

3:2 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 13 (Ксавьер Улле - 8, Антони Манта - 16), 15:39

3-й период

4:2 Миннесота - Зак Паризе - 12 (Джейсон Поминвиль - 25), 03:59

4:3 Детройт - Андреас Атанасиу - 14 (Ник Дженсен - 5, Никлас Кронвалл - 6), 04:34

5:3 Миннесота - Кристиан Фолин - 2 (Чарли Койл - 30), 07:20

6:3 Миннесота - Зак Паризе - 13 (Эрик Стаал - 28, Джаред Спёрджин - 19), 10:50, в большинстве

Детройт потерпел четвертое подряд поражение. Миннесота уверенно лидирует на Западе, выиграв четвертый матч из пяти последних. Вратарь хозяев Деван Дубник одержал 31-ю победу в сезоне, обойдя Сергея Бобровского и выйдя на первое место в Лиге. Также он лидирует в НХЛ среди вратарей по проценту отраженных бросков (93,3) и числу в среднем пропущенных шайб (1,99) среди голкиперов, сыгравших не менее 20 матчей.

Айлендерс - Колорадо - 5:1

1-й период

0:1 Колорадо - Джо Колборн - 4 (Андреас Мартинсен - 3, Федор Тютин - 9), 08:12

1:1 Айлендерс - Ник Ледди - 9 (Стивен Джионта - 2, Кэйси Сизикас - 16), 12:01

2-й период

2:1 Айлендерс - Райан Стром - 9 (Джон Таварес - 25, Ник Ледди - 21), 14:46, в большинстве

3-й период

3:1 Айлендерс - Андерс Ли - 20 (Джон Таварес - 26, Джонни Бойчак - 12), 01:21

4:1 Айлендерс - Андерс Ли - 21 (Джонни Бойчак - 13, Ник Ледди - 22), 11:22, в большинстве

5:1 Айлендерс - Джейсон Чимера - 13 (Брок Нельсон - 18), 13:48

«Островитяне» одержали девятую победу в последних 13 матчах и на расстояние одного очка подобрались к зоне плей-офф. Главным героем встречи стал нападающий хозяев Андерс Ли, оформивший дубль во втором периоде.

Нэшвилл - Даллас - 5:3

1-й период

0:1 Даллас - Джейми Бенн - 18 (Радек Факса - 19, Тайлер Сегин - 32), 12:24, в большинстве

0:2 Даллас - Патрик Шарп - 7 (Тайлер Сегин - 33, Джейми Бенн - 33), 15:46, в большинстве

2-й период

0:3 Даллас - Девин Шор - 9 (Бретт Ричи - 7, Тайлер Сегин - 34), 12:02, в большинстве

1:3 Нэшвилл - Роман Йоси - 8 (Виктор Арвидссон - 21), 15:25

1:3 Нэшвилл - Крэйг Смит не реализовал буллит

3-й период

2:3 Нэшвилл - Роман Йоси - 9 (Джеймс Нил - 8, ПиКей Суббан - 14), 00:45, в большинстве

3:3 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 11 (Джеймс Нил - 9, ПиКей Суббан - 15), 04:40

4:3 Нэшвилл - Филип Форсберг - 16, 06:02, в меньшинстве

5:3 Нэшвилл - Майк Фишер - 14, 18:22, в пустые ворота

Нэшвилл не допустил третьего поражения подряд и в хорошем настроении ушел на пятидневный перерыв.

Бостон - Монреаль - 4:0

1-й период

1:0 Бостон - Адам МакКуэйд - 2 (Питер Чехларик - 1, Тори Круг - 31), 08:57

2-й период

2:0 Бостон - Здено Хара - 5 (Райан Спунер - 21, Брэд Маршанд - 34), 05:08, в меньшинстве

3:0 Бостон - Давид Крейчи - 14 (Дэвид Бэкис - 14, Питер Чехларик - 2), 15:05, в большинстве

3-й период

4:0 Бостон - Фрэнк Ватрано - 8 (Давид Крейчи - 25, Дэвид Пастрняк - 23), 05:00

Бостон одержал третью победу подряд при новом тренере Брюсе Кэссиди. Первой звездой встречи стал вратарь хозяев Туукка Раск, отразивший все 25 бросков по воротам и сыгравший на ноль в шестой раз в сезоне. Для финского вратаря эта победа стала первой в карьере над Монреалем после серии 12 поражений. А «Брюинз» дома обыграли «Канадиенс» впервые с 12 января 2012 года, проиграв за этот отрезок девять раз подряд. Монреаль проиграл шестой матч из семи последних.

Баффало - Ванкувер - 2:4

1-й период

1:0 Баффало - Тайлер Эннис - 4 (Эван Родригез - 1 , 04:58

1:1 Ванкувер - Бо Хорват - 17 (Бен Хаттон - 10, Маркус Гранлунд - 10), 09:07, в большинстве

1:2 Ванкувер - Майкл Шапу - 2 (Даниэль Седин - 19), 16:37

2:2 Баффало - Кайл Окпосо - 18 (Расмус Ристолайнен - 28, Райан О'Райлли - 24), 19:44

2-й период

2:3 Ванкувер - Алекс Барроуз - 9 (Трой Стечер - 14, Бо Хорват - 21), 05:00

2:4 Ванкувер - Майкл Шапу - 3 (Александр Эдлер - 11, Алекс Барроуз - 11), 15:33

Дубль Майкла Шапу, Первой звезды поединка, и 26 сэйвов Якоба Маркстрема помогли Ванкуверу выиграть во второй раз за три матча и возродить надежды на попадание в плей-офф.











