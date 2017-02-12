Игорь Чибирев вошел в тренерский штаб ХК Донбасс

Игорь Чибирев был назначен ассистентом и.о.главного тренера хоккейного клуба «Донбасс».
В сезоне-2013/14 Игорь Викторович работал в тренерском штабе донецкой «Молодой Гвардии», которая выступала в Молодежной хоккейной лиге.
Предыдущим клубом 48-летнего специалиста был клуб Высшей хоккейной лиги – красноярский «Сокол».
Источник — ХК Донбасс
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