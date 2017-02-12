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Игорь Чибирев вошел в тренерский штаб ХК Донбасс

Украинский специалист назначен ассистентом исполнящего обязанности главного тренера

  • 12.02.2017 17:51
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Метки
ХК Донбас
© ХК Донбас

Игорь Чибирев был назначен ассистентом и.о.главного тренера хоккейного клуба «Донбасс».

В сезоне-2013/14 Игорь Викторович работал в тренерском штабе донецкой «Молодой Гвардии», которая выступала в Молодежной хоккейной лиге. 

Предыдущим клубом 48-летнего специалиста был клуб Высшей хоккейной лиги – красноярский «Сокол».

Источник — ХК Донбасс

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