В пятницу в Лиге были сыграны две встречи.
Миннесота - Тампа-Бэй - 2:1 (Б)
2-й период
1:0 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 18 (Микаель Гранлунд - 34, Джейсон Поминвиль - 23), 14:31, в большинстве
1:1 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 6 (Джейсон Гаррисон - 6, Александер Киллорн - 13), 17:16
Буллиты
2:1 Миннесота, Микко Койву
Вратарь Миннесоты Деван Дубник, Первая звезда матча, отразил 26 бросков за 65 минут игры и все три буллита, одержав 30-ю победу в сезоне. По этому показателю он вышел на первое место в Лиге.
Виннипег - Чикаго - 2:5
1-й период
0:1 Чикаго - Патрик Кейн - 18 (Артемий Панарин - 31, Артём Анисимов - 20), 15:37
2-й период
1:1 Виннипег - Брайан Литтл - 16 (Тобиас Энстрем - 13, Патрик Лайне - 21), 01:43
1:2 Чикаго - Артём Анисимов - 19 (Артемий Панарин - 32, Патрик Кейн - 37), 12:16
3-й период
1:3 Чикаго - Данкан Кит - 5 (Ник Шмалтц - 5), 17:01
1:4 Чикаго - Мариан Хосса - 20 (Никлас Хьялмарссон - 9), 18:09, в меньшинстве, в пустые ворота
2:4 Виннипег - Адам Лоури - 10 (Джоэль Армиа - 6, Якоб Труба - 19), 18:49, в большинстве
2:5 Чикаго - Артемий Панарин - 19 (Данкан Кит - 35), 19:44, в пустые ворота
Чикаго одержал четвертую победу подряд. «Блэкхокс» проводили пятую встречу против Виннипега в сезоне и выиграли лишь в первый раз. «Джетс» потерпели третье поражение кряду и четвертое подряд дома.
Источник — Sport.ua
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