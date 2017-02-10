Польша – Украина 3:2 Б. (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 – Урбанович – 01:05, 2:0 – Вайда (Вронка, Пасьют – бол.) – 16:07, 2:1 – Рамазанов (Варивода, Чернышенко – бол.) – 31:17, 2:2 – Захаров (Бабинец, Победоносцев) – 47:14, 3:2 – Вронка – решающий буллит,
Вратари: Мюррей – Захарченко,
Броски: 52 – 40,
Штраф: 14 – 6.
Источник — Sport.ua
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