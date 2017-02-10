Команда Реброва вы играть когда нибудь научитесь?

Реализацию бы подтянуть, а так в целом для сборов нормальные моменты

не , ну я не знаю, может в групке" Однокласники за Шахтер" и так, но во всем остальном...

В такий важкий час для нашої країни...цей Кадар на рівні трансферу умовного Ліхштайнера з Юве!! С...

Самый сильный трансфер в это окно - це Густаво Бланко-Лещук, який забив за Шахтар 7 м'ячів в 9 ма...