В четверг в Лиге были сыграны одиннадцать встреч.

Бостон - Сан-Хосе - 6:3

1-й период

1:0 Бостон - Дэвид Бэкис - 12 (Тори Круг - 29, Давид Крейчи - 22), 00:52

1:1 Сан-Хосе - Джо Торнтон - 4 (Томаш Гертл - 7), 07:51

2:1 Бостон - Патрис Бержерон - 14 (Дэвид Бэкис - 12, Брэндон Карло - 9), 15:52

3:1 Бостон - Дэвид Пастрняк - 23 (Патрис Бержерон - 17), 17:31, в большинстве

2-й период

3:2 Сан-Хосе - Джастин Браун - 3 (Логан Кутюр - 19, Патрик Марло - 13), 01:08

4:2 Бостон - Тим Шаллер - 7 (Райли Нэш - 7, Доминик Мур - 9), 13:04

5:2 Бостон - Дэвид Пастрняк - 24 (Патрис Бержерон - 18, Брэд Маршанд - 33), 19:11, в большинстве

3-й период

5:3 Сан-Хосе - Тимо Мейер - 3 (Джоэл Уорд - 15, Томаш Гертл - 8), 17:23

6:3 Бостон - Брэд Маршанд - 24 (Патрис Бержерон - 19, Дэвид Бэкис - 13), 19:30, в пустые ворота

Бостон одержал победу в первой игре при новом главном тренере Брюсе Кэссиди, который заменил Клода Жюльена. Сан-Хосе проиграл третий раз подряд. Нападающий гостей Джо Торнтон забросил шайбу и набрал 1375-е очко в карьере, обойдя Майка Модано на 23-м месте в истории бомбардиров Лиги. Защитник «Акул» Брент Бернс впервые за 15 гостевых игр не набрал очков.

Баффало - Анахайм - 2:5

1-й период

0:1 Анахайм - Кори Перри - 10, 19:57

2-й период

1:1 Баффало - Джек Айкел - 13 (Кайл Окпосо - 18, Райан О'Райлли - 23), 06:04, в большинстве

3-й период

1:2 Анахайм - Рикард Ракелл - 22 (Кори Перри - 28, Хампус Линдхольм - 6), 00:55

1:3 Анахайм - Антуан Верметт - 8 (Брэндон Монтур - 1, Хампус Линдхольм - 7), 05:46, в большинстве

1:4 Анахайм - Кори Перри - 11 (Рикард Ракелл - 10, Кэм Фаулер - 17), 10:11

2:4 Баффало - Расмус Ристолайнен - 4 (Джастин Бэйли - 1, Сэм Рейнхарт - 22), 18:22

2:5 Анахайм - Эндрю Кольяно - 11 (Райан Кеслер - 25, Логан Шо - 2), 19:04, в пустые ворота

Два гола и передача Кори Перри, Первой звезды матча, помогли Анахайму прервать серию из трех поражений. «Утки» впервые в своей истории нанесли не менее 44 бросков по воротам в двух матчах подряд. Баффало проиграл во второй раз за три матча, впервые с 29 декабря не сумев набрать очки дома.

Рейнджерс - Нэшвилл - 4:3

1-й период

0:1 Нэшвилл - Коди МакЛеод - 4 (ПиКей Суббан - 12, Остин Ватсон - 8), 16:39

2-й период

0:2 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 10 (Майк Фишер - 19, ПиКей Суббан - 13), 03:50, в большинстве

1:2 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 26 (Кевин Хэйс - 24), 08:12

2:2 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 17 (Кевин Хэйс - 25), 14:58

3-й период

3:2 Рейнджерс - Крис Крайдер - 22 (Матс Зуккарелло Аасен - 30, Мика Зибанежад - 14), 05:36

4:2 Рейнджерс - Джей Ти Миллер - 18 (Райан МакДона - 29, Кевин Хэйс - 26), 16:00

4:3 Нэшвилл - Роман Йоси - 6 (Райан Джохансен - 31, Райан Эллис - 13), 17:59, в большинстве

Центрфорвард нью-йоркской команды Джей Ти Миллер, Вторая звезда поединка, стал автором двух шайб, а правый крайний Кевин Хэйс сделал три передачи и стал Первой звездой. Нэшвилл в последних восьми встречах чередует победы с поражениями.

Филадельфия - Айлендерс - 1:3

1-й период

1:0 Филадельфия - Уэйн Симмондс - 22 (Шейн Гостисбир - 18, Якуб Ворачек - 32), 12:07, в большинстве

1:1 Айлендерс - Андерс Ли - 19 (Джон Таварес - 24, Райан Стром - 13), 16:40, в большинстве

2-й период

1:2 Айлендерс - Джейсон Чимера - 12 (Эндрю Лэдд - 6, Деннис Зайденберг - 13), 02:13

3-й период

1:3 Айлендерс - Кэйси Сизикас - 6 (Джонни Бойчак - 11), 01:21

«Островитяне» одержали седьмую победу в 10 матчах при тренере Дуге Уэйте. Филадельфия потерпела третье поражение подряд и уже не входит в зону плей-офф. В последних 10 матчах «Флайерз» забили всего 13 голов.

Вашингтон - Детройт - 6:3

1-й период

1:0 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 18 (Евгений Кузнецов - 32, Джастин Уильямс - 14), 05:57

1:1 Детройт - Андреас Атанасиу - 12 (Райан Спроул - 6, Томаш Ванек - 21), 13:30

1:2 Детройт - Андреас Атанасиу - 13 (Томаш Ванек - 22), 16:23, в большинстве

2:2 Вашингтон - Бретт Коннолли - 12 (Ларс Эллер - 9, Карл Алзнер - 8), 18:30

2-й период

3:2 Вашингтон - Ти Джей Оши - 21 (Джон Карлсон - 22, Никлас Бэкстрем - 40), 01:16

3-й период

3:3 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 12 (Антони Манта - 15, Густав Нюквист - 21), 01:25

4:3 Вашингтон - Джон Карлсон - 6 (Ти Джей Оши - 16), 04:15

5:3 Вашингтон - Ти Джей Оши - 22 (Никлас Бэкстрем - 41, Маркус Йоханссон - 20), 14:18, в большинстве

6:3 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 16 (Джэй Бигл - 11), 18:28, в пустые ворота

Вашингтон одержал 11-ю подряд домашнюю победу и пятую вообще, в 10-й раз подряд дома поразив ворота соперника не менее пяти раз.

Коламбус - Ванкувер - 0:3

2-й период

0:1 Ванкувер - Даниэль Седин - 12 (Маркус Гранлунд - 9, Хенрик Седин - 22), 00:44

0:2 Ванкувер - Луи Эрикссон - 11 (Даниэль Седин - 18, Хенрик Седин - 23), 08:53, в большинстве

3-й период

0:3 Ванкувер - Джейсон Мегна - 4 (Трой Стечер - 13, Александр Эдлер - 9), 10:47

Вратарь Ванкувера Райан Миллер, Первая звезда встречи, отразил 33 броска и в третий раз в сезоне отыграл на ноль, а «Кэнакс» прервали серию из четырех поражений. Коламбус провел первую игру семиматчевой домашней серии.

Торонто - Сент-Луис - 1:2 (ОТ)

1-й период

0:1 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 14 (Магнус Пааярви - 1, Джейден Шварц - 20), 04:15

2-й период

1:1 Торонто - Морган Райлли - 2 (Вилльям Нюландер - 22, Назем Кадри - 20), 18:56

Овертайм

1:2 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 26 (Йори Лехтеря - 12, Кевин Шаттенкирк - 27), 00:20

Правый крайний «Блюзменов» Владимир Тарасенко, Первая звезда матча, сравнялся с Паволом Демитрой на первом месте по числу голов в овертаймах в истории клуба (7).

Оттава - Даллас - 3:2

1-й период

1:0 Оттава - Дион Фанеф - 7 (Жан-Габриэль Пажо - 14), 14:41, в меньшинстве

2:0 Оттава - Крис Келли - 5, 17:55, в пустые ворота

2-й период

2:1 Даллас - Антуан Руссель - 8 (Радек Факса - 17, Джейми Бенн - 12), 11:28

2:2 Даллас - Джейми Бенн - 17 (Эса Линделл - 4), 16:09

3-й период

3:2 Оттава - Марк Стоун - 19 (Райан Дзингель - 16, Коди Сиси - 8), 06:03

Оттава прервала серию из двух поражений, Даллас проиграл четвертый раз подряд. В первом периоде форвард гостей Иржи Гудлер отметился редким «достижением»: когда Даллас готовился сыграть в большинстве и вратарь уехал на скамейку, он сделал пас назад, а шайба залетела в ворота. Гол был записан на нападающего хозяев Криса Келли, который на тот момент уже сидел на скамейке. Таким образом, он стал автором гола при отсутствии плюса и броска по воротам. «Сенаторы» победили «Звезд» в Canadian Tire Centre в основное время впервые с 7 октября 2000 года.

Флорида - Лос-Анджелес - 3:6

1-й период

0:1 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 8 (Алек Мартинез - 21, Джефф Картер - 21), 01:39, в большинстве

0:2 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 28 (Тэннер Пирсон - 12), 08:16

1:2 Флорида - Юсси Йокинен - 6 (Ник Бьюгстад - 3, Винсент Трочек - 17), 12:04

1:3 Лос-Анджелес - Тайлер Тоффоли - 9 (Дрю Даути - 24, Джефф Картер - 22), 14:59

2-й период

1:4 Лос-Анджелес - Тэннер Пирсон - 16 (Дастин Браун - 17), 04:06

1:5 Лос-Анджелес - Двайт Кинг - 7 (Тревор Льюис - 10, Пол Ладю - 1), 04:27

1:6 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 29 (Тэннер Пирсон - 13, Брэйден Макнэбб - 2), 07:31

3-й период

2:6 Флорида - Джонатан Марчиссо - 16 (Майкл Сгарбосса - 5, Юсси Йокинен - 9), 11:09

3:6 Флорида - Александр Барков - 10 (Яромир Ягр - 21, Джонатан Юбердо - 1), 19:38

Два гола и две передачи центрфорварда Джеффа Картера (Первой звезды поединка) помогли Лос-Анджелесу победить после двух поражений со счетом 0:5. С 29 шайбами Картер идет на втором месте в списке снайперов, уступая только Сидни Кросби. Флорида не смогла одержать четвертую победу подряд.

Колорадо - Питтсбург - 1:4

1-й период

0:1 Питтсбург - Фил Кессел - 18 (Мэтт Каллен - 11), 04:01

2-й период

0:2 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 16 (Фил Кессел - 34, Джастин Шульц - 29), 03:50, в большинстве

0:3 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 17 (Джастин Шульц - 30), 18:38

3-й период

1:3 Колорадо - Гэбриэл Ландеског - 10 (Нэтан Маккиннон - 25, Микко Рантанен - 14), 16:44, в большинстве

1:4 Питтсбург - Крис Куниц - 8 (Мэтт Каллен - 12), 19:23, в пустые ворота

Питтсбург одержал четвертую победу в пяти матчах и, обогнав Коламбус, поднялся на второе место Столичного дивизиона. Колорадо потерпел первое поражение после двух подряд побед.

Аризона - Монреаль - 4:5 (ОТ)

1-й период

0:1 Монреаль - Макс Пачиоретти - 26 (Филлип Дано - 19, Джефф Петри - 17), 00:57

0:2 Монреаль - Андрей Марков - 3 (Майкл МакКаррон - 4, Даниэль Карр - 7), 13:10

2-й период

1:2 Аризона - Кристиан Дворак - 6 (Макс Доми - 12, Оливер Экман-Ларссон - 18), 13:46, в большинстве

2:2 Аризона - Макс Доми - 6 (Питер Холланд - 6, Коннор Мерфи - 11), 15:45

3:2 Аризона - Алекс Голигоски - 2 (Джордан Мартинук - 9), 16:07, в меньшинстве

3-й период

3:3 Монреаль - Макс Пачиоретти - 27 (Андрей Марков - 21, Джефф Петри - 18), 02:52, в большинстве

3:4 Монреаль - Александр Радулов - 14 (Филлип Дано - 20, Макс Пачиоретти - 20), 09:56

4:4 Аризона - Кристиан Дворак - 7 (Шейн Доун - 13, Алекс Голигоски - 17), 15:08

Овертайм

4:5 Монреаль - Алекс Гальченюк - 12 (Макс Пачиоретти - 21), 02:13

Монреаль чудом избежал пятого подряд поражения. Чудо зовут Макс Пачиоретти, который принял участие в четырех из пяти шайб команды: два гола, две передачи – и звание Первой звезды встречи.











