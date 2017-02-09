Украина стартовала с победы над Италией на Еврочеллендже

Италия - Украина 3:4 ОТ (3:2, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 07:31 Таран (Нименко, Бондарев - больш) - 0:1, 13:45 Рамазанов (Мельников, Чернышенко) - 0:2, 14:03 Франк (Д. Костнер, МакМанак) - 1:2, 16:49 Фриго (Гандер, Иншам - больш) - 2:2, 19:44 Траверза (М. Марчетти, Хофер) - 3:2, 31:21 Буценко (Бабинец, Алексюк) - 3:3, 64:43 Игнатенко (Победоносцев - больш) - 3:4
Вратари: Клотье - Захарченко
Броски: 35 - 27
Штраф: 12 - 14
Следующий матч сборная Украины сыграет в пятницу, 10 февраля, против Польши. Начало в 17:30.
Источник — Sport.ua
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Это ЧМ за выход в вышку, верно? Подскажите, плз.
Не, это еврочеллендж... просто турнир, 4 сборных, на ЧМ 6 сборных будут бороться за 2 путевкив ТОП-дивизион, но это будет в апреле в Киеве...
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