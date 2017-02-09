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Украина стартовала с победы над Италией на Еврочеллендже

Украинские хоккеисты добыли победу в овертайме

  • 09.02.2017 20:56
  • 1248 просмотров
  • 8 комментария
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HokejFan.pl
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Италия - Украина 3:4 ОТ (3:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 07:31 Таран (Нименко, Бондарев - больш) - 0:1, 13:45 Рамазанов (Мельников, Чернышенко) - 0:2, 14:03 Франк (Д. Костнер, МакМанак) - 1:2, 16:49 Фриго (Гандер, Иншам - больш) - 2:2, 19:44 Траверза (М. Марчетти, Хофер) - 3:2, 31:21 Буценко (Бабинец, Алексюк) - 3:3, 64:43 Игнатенко (Победоносцев - больш) - 3:4
Вратари: Клотье - Захарченко

Броски: 35 - 27
Штраф: 12 - 14

Следующий матч сборная Украины сыграет в пятницу, 10 февраля, против Польши. Начало в 17:30.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    kusted
      kusted, 09.02.2017 21:26
    +7
    Дай Бог, чтобы эта победа над не простым соперником придала уверенности нашей команде. Да было чуть и везения, но ведь играли же, старались. Молодцы очень порадовали. При чем Италия далеко не 2- составом приехала. А две шайбы в большинстве...(тьфу-тьфу-тьфу) У нас вообще с этим постоянно проблемы, мы две за турнир в большинстве забрасывали. Специально проверил, как на предыдущем ЧМ в группе Б дивизиона 1, точно как сказал - мы реально Эстонии забросили одну при игре 5 на 4 и одну хорватам при игре 5 на 3... И всё. Удачи!!!
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    Vitaliy Fedorchuk
      Vitaliy Fedorchuk, 09.02.2017 21:44
    +4
    Молодцы!!!
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    ding01
      ding01, 09.02.2017 21:53
    +1
    Здорово! Спорт уа а можно ещё видио прикрепить?
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    Modern_1
      Modern_1, 09.02.2017 21:53
    +1
    Это ЧМ за выход в вышку, верно? Подскажите, плз.
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    kusted
      kusted, 09.02.2017 22:00
    +2
    Modern_1, 09.02.2017 21:53
    Это ЧМ за выход в вышку, верно? Подскажите, плз.
    Не, это еврочеллендж... просто турнир, 4 сборных, на ЧМ 6 сборных будут бороться за 2 путевкив ТОП-дивизион, но это будет в апреле в Киеве...
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    Modern_1
      Modern_1, 09.02.2017 22:07
    +1
    kusted, 09.02.2017 22:00
    Modern_1, 09.02.2017 21:53
    Это ЧМ за выход в вышку, верно? Подскажите, плз.

    Не, это еврочеллендж... просто турнир, 4 сборных, на ЧМ 6 сборных будут бороться за 2 путевкив ТОП-дивизион, но это будет в апреле в Киеве...
    Спасибо!
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 09.02.2017 22:12
    +1
    Неожиданно, но приятно!
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 09.02.2017 22:16
    +1
    немподівано приємно вразили, можуть виявляється
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