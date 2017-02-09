Украина стартует на Еврочеллендже матчем с Италией

В четверг, 9-го февраля, сборная Украины по хоккею стартует на Еврочеллендже, который пройдет в Катовице. Соперниками нашей национальной команды станут сборные Словении, Польши и Италии, с которой Украина сыграет уже сегодня.
Расписание матчей Еврочелленджа в Катовице. 9 – 11 февраля:
Четверг, 9 февраля
17:00 Италия – Украина
20:30 Польша – Словения
Пятница, 10 февраля
17:30 Польша – Украина
21:00 Словения – Италия
Суббота, 11 февраля
16:00 Украина – Словения
19:30 Польша – Италия
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.