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Украина стартует на Еврочеллендже матчем с Италией

В Польше стартует Еврочеллендж по хоккею, в котором сыграет сборная Украины

  • 09.02.2017 13:31
  • 379 просмотров
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fhu.com.ua
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В четверг, 9-го февраля, сборная Украины по хоккею стартует на Еврочеллендже, который пройдет в Катовице. Соперниками нашей национальной команды станут сборные Словении, Польши и Италии, с которой Украина сыграет уже сегодня.
 
Расписание матчей Еврочелленджа в Катовице. 9 – 11 февраля:
 
Четверг, 9 февраля
 
17:00 Италия – Украина
20:30 Польша – Словения
 
Пятница, 10 февраля
 
17:30 Польша – Украина
21:00 Словения – Италия
 
Суббота, 11 февраля
 
16:00 Украина – Словения
19:30 Польша – Италия 
 

Источник — Sport.ua

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