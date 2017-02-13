Чемпионат мира в Киеве: праздник для других?

В мае прошлого года Анатолий Брезвин, президент Федерации хоккея Украины, донес до широкой общественности приятную новость. Чемпионат мира по хоккею в дивизионе Д1А (второй по силе мировой дивизион), который состоится в апреле 2017-го, пройдет в Киеве! Александр Савицкий, тренер национальной сборной, заявил в одном из интервью, что для него поставлена только одна задача: занять первое место. Савицкий верит в команду и знает, что ей по силам справиться с этим. На пресс-конференции, посвященной подготовке к чемпионату мира-2017 (она прошла в декабре прошлого года в Киеве), Вячеслав Кириленко, замминистра молодёжи и спорта, заявил: «Впервые за 10 лет у Украины появился реальный шанс выйти в элиту мирового хоккея. И наши хоккеисты, как никто другой, заинтересованы в решении этой спортивной задачи. В связи с проведением чемпионата мира по хоккею будут проведены ремонтно-отделочные работы во Дворце спорта на общую сумму 45 млн грн». Геннадий Зубко, вице-президент ФХУ, заявил, что бюджет на проведение чемпионата мира составит примерно 25 млн грн. Пять миллионов будут выделены из бюджета, оставшуюся сумму соберут с помощью спонсорских средств. Зубко, который по совместительству является шефом организационного комитета, также заявил о возведении фан-зоны в Киеве и других городах Украины. В общем, должен состояться великолепный праздник хоккея!

У меня нет ни малейшего сомнения в отличной и грамотной организации этого события. Поэтому я не собираюсь критиковать решение Федерации о его проведении. У меня лишь есть один-единственный вопрос: что принесет Украине проведение чемпионата мира по хоккею в общем? Я постараюсь взглянуть на этот спортивный праздник с точки зрения развития хоккейной инфраструктуры стран-участниц.

Итак, кто же принимает участие в этом турнире? В апреле, на хоккейной площадке Дворца спорта, встретятся национальный сборные Южной Кореи, Венгрии, Польши, Австрии, Казахстана и хозяева турнира — сборная Украины. В этой статье будут рассматриваться национальные первенства команд-участниц, рейтинг команды по версии IIHF (Международной федерации хоккея), участие в чемпионатах мира за последние последних 10 лет, данные о развитии хоккея, а так же развитие юниорского первенства (U-20). Почему развитие U-20, спросите вы? Потому что в своем недавнем интервью Алексей Лазаренко, бывший капитан, а ныне тренер ХК «Витязь» (Харьков), пожаловался на недостаточное количество игр, проводимых в молодежном первенстве Украины. Будущие профи проводят в сезоне всего лишь 10-12 игр...

Сначала представлю вашему вниманию разделение хоккейных дивизионов под эгидой IIHF. Всего существует шесть дивизионов, т.е. шесть чемпионатов мира, которые распределяются следующим образом:



Элитный дивизион

Дивизион Д1А

Дивизион Д1Б

Дивизион Д2А

Дивизион Д2Б

Дивизион Д3



На молодежном уровне существует такое же разделение. Из дивизиона Д1А выходят в элиту команды, занявшие первое и второе места. В обратном порядке вылетают две команды, занявшие последние два места. Из дивизиона Д1А вылетает только одна, занявшая последнее место, команда. Такой же процесс происходит и в нижних дивизионах, первая команда поднимается, последняя опускается. Из самого нижнего дивизиона (Д3) уже невозможно вылететь.

сборную Южной Кореи. На хоккейной карте мира эта команда малоизвестна. Хотя сам факт проведения следующих зимних Олимпийских игр в Южной Корее дает право предположить, что страна вкладывает средства в развитие самой быстрой командной игры в мире. Команды из Кореи играют против команд из России, Китая и Японии в Азиатской хоккейной лиге:







Для начала представим вашему вниманиюНа хоккейной карте мира эта команда малоизвестна. Хотя сам факт проведения следующих зимних Олимпийских игр в Южной Корее дает право предположить, что страна вкладывает средства в развитие самой быстрой командной игры в мире. Команды из Кореи играют против команд из России, Китая и Японии в Азиатской хоккейной лиге: Об уровне хоккея в этой лиге судить не берусь, но количество легионеров, а также факт многочисленных авиаперелетов говорит о достаточно хорошем бюджете команд-участниц. Национальная команда Южной Кореи второй год подряд выступает в дивизионе Д1А. Следующая таблица - участие Южной Кореи в чемпионатах мира на протяжении последних десяти лет:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Элитный Дивизион Дивизион Д1А KOR KOR KOR KOR KOR KOR Дивизион Д1Б KOR KOR KOR KOR

Обратите внимание на количество юниоров, а также на количество хоккейных площадок (Indoor rinks):





Но самое интересное - постоянное восхождении Южной Кореи в рейтинге IIHF. 9 позиций за 10 лет!



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 32 31 30 33 31 28 25 23 23 23

Молодежная сборная (U-20) играет в дивизионе Д2B, который является пятым по силе в мировой иерархии. В прошлом году она вылетела из дивизиона Д2А и в этом году померяется силами с командами Австралии, Сербии, Мексики, Бельгии и Испании. Также в Южной Корее есть своя университетская лига.



Венгерские клубы принимают участие в МОЛ Лиге, в которой также играют команды из Сербии и Румынии. Лига состоит из 11 команд: 7 венгерских, 3 румынских и одной из Сербии.











На протяжении длительного периода национальная команда играет в дивизионе Д1А. В 2009 и в 2016 было так же короткое пребывание в элите мирового хоккея:



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Элитный дивизион HUN HUN Дивизион Д1А HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN HUN Дивизион Д1Б

Рейтинг Мировой федерации хоккея показывает стабильное развитие и небольшой прогресс венгерского хоккея:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 21 20 20 20 20 19 19 19 19 19



Венгерская молодежная лига состоит из семи команд. В регулярном сезоне каждая из них проводит около 18 игр, что для будущих профи явно маловато... Совсем другая картина обстоит в ERSTE BANK YOUNG STARS LEAGUE (EBYSL). Это очень сильная молодежная лига, которая представлена командами из Австрии, Чехии, Хорватии, Словении и Венгрии (5 представителей). Лига состоит из трех групп по шесть команд. Будущие профи играю примерно 40 игр за сезон плюс плей-офф.





Последний раз Польша играла в элите мирового хоккея в 2002 году. После спадов и подъемов польской сборной удалось закрепится в дивизионе Д1А. Национальное первенство Польши состоит из 11 клубов, большинство из которых расположены на юге страны:







Несмотря на финансовые проблемы некоторых клубов, польский хоккей может рапортовать о стабильном развитии. Конечно же, польское первенство не относится к топ-чемпионатам Европы, но его сила вполне сопоставима с MOЛ Лигой. Так же в Польше есть и вторая лига, которая состоит из пяти команд. На официальной странице IIHF мы видим следующие цифры по польскому хоккею:







На протяжении последних десяти лет Польша три раза играла в дивизионе Д1Б, а с 2015 года выступает во втором по силе дивизионе:



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Элитный дивизион Дивизион Д1А PL PL PL PL PL PL PL Дивизион Д1Б PL PL PL В декабре 2016-го молодежная сборная Венгрии одержала победу в дивизионе Д1Б и выступит в этом году на чемпионате мира в Д1А.Последний разиграла в элите мирового хоккея в 2002 году. После спадов и подъемов польской сборной удалось закрепится в дивизионе Д1А. Национальное первенство Польши состоит из 11 клубов, большинство из которых расположены на юге страны:Несмотря на финансовые проблемы некоторых клубов, польский хоккей может рапортовать о стабильном развитии. Конечно же, польское первенство не относится к топ-чемпионатам Европы, но его сила вполне сопоставима с MOЛ Лигой. Так же в Польше есть и вторая лига, которая состоит из пяти команд. На официальной странице IIHF мы видим следующие цифры по польскому хоккею:На протяжении последних десяти лет Польша три раза играла в дивизионе Д1Б, а с 2015 года выступает во втором по силе дивизионе:

Рейтинг IIHF показывает стабильное развитие польского хоккея:



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20 21 22 21 23 23 23 24 22 20

Молодежная лига состоит из 9 команд, которые проводят примерно по 40 игр за сезон. Кстати, в сезоне-2015/16 в этой лиге выступали 14 украинских юниоров, в этом году - только три. Молодежная сборная Польши выступает в дивизионе Д1Б. На чемпионате мира в декабре 2016-го она заняла второе место, пропустив вперед только Венгрию.

Следующие две страны можно назвать командами-лифтами, они не стоят на месте, а постоянно ездят вверх и вниз. Они слишком хороши для дивизиона Д1А, но им постоянно чего-то не хватает, чтобы долгосрочно удержатся в элите мирового хоккея. Речь пойдет об Австрии и Казахстане.

Начну я обзор с австрийской дружины. Профи-команды из Австрии играют в двух лигах совместно с командами из ближнего зарубежья. Высшая австрийская лига носит название ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA (EBEL). Ее уровень сопоставим с уровнем европейских топ-чемпионатов. Лига состоит из 12 команд, восемь пердставляют Австрию и, соответственно, по одной команде из Чехии, Венгрии, Словении и Италии.







Вторая по счету австрийская лига носит название ALPS HOCKEY LEAGUE (AlpsHL). Хотя назвать ее австрийской лигой немного неправильно. Кстати, ее очень подробно описал Сергей Гапшенко в своем неданем материале. Автор представил ее как подобие ВЕХЛ (Восточно-европейская хоккейная лига), что впринципе логично. В лиге играют команды из Италии, Австрии и Словении. Италию представляют восемь команд, Австрию семь, плюс одна команда из Словении.





Также стоит подчеркнуть, что в Австрии существует еще и третья по счету лига - Oberliga (полупрофессиональный уровень). Четвертая лига разделена на шесть самостоятельных чемпионатов, которые действуют по региональному принципу (аматорский уровень).

Официальные цифры о хоккее в Австрии:





Сразу бросается в глаза число активных игроков. Как было сказано выше, Австрия регулярно поднимается в элиту (исключение из правил составил ЧМ-2016) и так же регулярно опускается в Д1А:



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Элитный дивизион AUT AUT AUT AUT AUT Дивизион Д1А AUT AUT AUT AUT AUT Дивизион Д1Б

Рейтинг IIHF показывает действительно стабильное развитие хоккея в Австрии:

Сразу бросается в глаза число активных игроков. Как было сказано выше, Австрия регулярно поднимается в элиту (исключение из правил составил ЧМ-2016) и так же регулярно опускается в Д1А:Рейтинг IIHF показывает действительно стабильное развитие хоккея в Австрии:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 17 16 16 14 15 15 15 16 16 17

Также стоит отметить, что в австрийской лиге U-20 принимают участие команды из Венгрии, Словении, Чехии и Хорватии. А лига называется ERSTE BANK YOUNG STARS LEAGUE (EBYSL):







В лиге играют 18 команд и проводят они примерно 40 игр за сезон. Кстати, «Зальцбург» совсем недавно выступал в российской МХЛ, но впоследствии сконцентрировал свое внимание исключительно на родном первенстве. Австрийская молодежка заняла в декабре пятое место в дивизионе Д1А и сохранила там прописку на следующий год.



Главная команда Казахстана, «Барыс» из Астаны, выступает в сильнейшей лиге Европы, в КХЛ. Лига является второй по силе в мире после североамериканской НХЛ. Стоит отметить, что на данный момент в КХЛ выступает 31 хоккеист из Казахстана. Большая часть игроков защищает цвета «Барыса».



Хоть Континентальная хоккейная лига и является интернациональной, огромная часть команд представляют Россию. Также в лиге играют по одному представителю из Казахстана («Барыс»), Латвии, Хорватии, Финляндии, Словакии и Китая. Общее число команд - 29. Для сравнения: в НХЛ выступают в этом сезоне 30 команд (со следующего сезона добавится еще команда из Лас-Вегаса).

Два представителя Казахстана выступают в российской Высшей хоккейной лиге. В России ВХЛ – вторая по силе после КХЛ. За право стать чемпионом сражаются 24 российских и две команды из Казахстана:







Также стоит упомянуть о существовании национального первенства Казахстана. Чемпионат страны насчитывает 10 команд. Уровень хоккея в нем сопоставим с уровнем ВХЛ.







А вот так выглядят официальные цифры казахстанкого хоккея, которые представлены iihf.com:







Начиная с 2010-го, национальная команда Казахстана регулярно болтается между элитой и первым дивизионом:



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Элитный дивизион KAZ KAZ KAZ KAZ Дивизион Д1А KAZ KAZ KAZ KAZ KAZ KAZ Дивизион Д1Б

Рейтинг Казахстана за последние 10 сезонов. Как и у других соперников сборной Украины, видим стабильное развитие:



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16 19 18 17 16 17 16 17 17 16

Стоит отметить, что каждая команда КХЛ должна иметь своего представителя в Молодежной хоккейной лиге. МХЛ является одной из сильнейших, если не сильнейшей, молодежных лиг Европы. Каждая команда проводит примерно по 40 игр за сезон плюс плей-офф. В Казахстане также имеется национальное первенство молодежных команд. На декабырьском чемпионате мира в Д1А казахстанская молодежка заняля четвертое место и сохранила прописку во втором по силе дивизионе мировго хоккея.