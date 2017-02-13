Чемпионат мира в Киеве: праздник для других?

Об уровне хоккея в этой лиге судить не берусь, но количество легионеров, а также факт многочисленных авиаперелетов говорит о достаточно хорошем бюджете команд-участниц. Национальная команда Южной Кореи второй год подряд выступает в дивизионе Д1А. Следующая таблица - участие Южной Кореи в чемпионатах мира на протяжении последних десяти лет:
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Элитный Дивизион
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивизион Д1А
|
|
KOR
|
|
KOR
|
KOR
|
|
KOR
|
KOR
|
|
KOR
|
Дивизион Д1Б
|
KOR
|
|
KOR
|
|
|
KOR
|
|
|
KOR
|
Обратите внимание на количество юниоров, а также на количество хоккейных площадок (Indoor rinks):
Но самое интересное - постоянное восхождении Южной Кореи в рейтинге IIHF. 9 позиций за 10 лет!
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
32
|
31
|
30
|
33
|
31
|
28
|
25
|
23
|
23
|
23
Молодежная сборная (U-20) играет в дивизионе Д2B, который является пятым по силе в мировой иерархии. В прошлом году она вылетела из дивизиона Д2А и в этом году померяется силами с командами Австралии, Сербии, Мексики, Бельгии и Испании. Также в Южной Корее есть своя университетская лига.
Венгерские клубы принимают участие в МОЛ Лиге, в которой также играют команды из Сербии и Румынии. Лига состоит из 11 команд: 7 венгерских, 3 румынских и одной из Сербии.
На протяжении длительного периода национальная команда играет в дивизионе Д1А. В 2009 и в 2016 было так же короткое пребывание в элите мирового хоккея:
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Элитный дивизион
|
|
|
HUN
|
|
|
|
|
|
|
HUN
|
Дивизион Д1А
|
HUN
|
HUN
|
|
HUN
|
HUN
|
HUN
|
HUN
|
HUN
|
HUN
|
|
Дивизион Д1Б
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рейтинг Мировой федерации хоккея показывает стабильное развитие и небольшой прогресс венгерского хоккея:
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
21
|
20
|
20
|
20
|
20
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
Венгерская молодежная лига состоит из семи команд. В регулярном сезоне каждая из них проводит около 18 игр, что для будущих профи явно маловато... Совсем другая картина обстоит в ERSTE BANK YOUNG STARS LEAGUE (EBYSL). Это очень сильная молодежная лига, которая представлена командами из Австрии, Чехии, Хорватии, Словении и Венгрии (5 представителей). Лига состоит из трех групп по шесть команд. Будущие профи играю примерно 40 игр за сезон плюс плей-офф.
Последний раз Польша играла в элите мирового хоккея в 2002 году. После спадов и подъемов польской сборной удалось закрепится в дивизионе Д1А. Национальное первенство Польши состоит из 11 клубов, большинство из которых расположены на юге страны:
Несмотря на финансовые проблемы некоторых клубов, польский хоккей может рапортовать о стабильном развитии. Конечно же, польское первенство не относится к топ-чемпионатам Европы, но его сила вполне сопоставима с MOЛ Лигой. Так же в Польше есть и вторая лига, которая состоит из пяти команд. На официальной странице IIHF мы видим следующие цифры по польскому хоккею:
На протяжении последних десяти лет Польша три раза играла в дивизионе Д1Б, а с 2015 года выступает во втором по силе дивизионе:
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Элитный дивизион
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивизион Д1А
|
PL
|
PL
|
PL
|
PL
|
PL
|
|
|
|
PL
|
PL
|
Дивизион Д1Б
|
|
|
|
|
|
PL
|
PL
|
PL
|
|
Рейтинг IIHF показывает стабильное развитие польского хоккея:
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
20
|
21
|
22
|
21
|
23
|
23
|
23
|
24
|
22
|
20
Молодежная лига состоит из 9 команд, которые проводят примерно по 40 игр за сезон. Кстати, в сезоне-2015/16 в этой лиге выступали 14 украинских юниоров, в этом году - только три. Молодежная сборная Польши выступает в дивизионе Д1Б. На чемпионате мира в декабре 2016-го она заняла второе место, пропустив вперед только Венгрию.
Вторая по счету австрийская лига носит название ALPS HOCKEY LEAGUE (AlpsHL). Хотя назвать ее австрийской лигой немного неправильно. Кстати, ее очень подробно описал Сергей Гапшенко в своем неданем материале. Автор представил ее как подобие ВЕХЛ (Восточно-европейская хоккейная лига), что впринципе логично. В лиге играют команды из Италии, Австрии и Словении. Италию представляют восемь команд, Австрию семь, плюс одна команда из Словении.
Сразу бросается в глаза число активных игроков. Как было сказано выше, Австрия регулярно поднимается в элиту (исключение из правил составил ЧМ-2016) и так же регулярно опускается в Д1А:
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Элитный дивизион
|
AUT
|
|
AUT
|
|
AUT
|
|
AUT
|
|
AUT
|
|
Дивизион Д1А
|
|
AUT
|
|
AUT
|
|
AUT
|
|
AUT
|
|
AUT
|
Дивизион Д1Б
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рейтинг IIHF показывает действительно стабильное развитие хоккея в Австрии:
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
17
|
16
|
16
|
14
|
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
17
Также стоит отметить, что в австрийской лиге U-20 принимают участие команды из Венгрии, Словении, Чехии и Хорватии. А лига называется ERSTE BANK YOUNG STARS LEAGUE (EBYSL):
В лиге играют 18 команд и проводят они примерно 40 игр за сезон. Кстати, «Зальцбург» совсем недавно выступал в российской МХЛ, но впоследствии сконцентрировал свое внимание исключительно на родном первенстве. Австрийская молодежка заняла в декабре пятое место в дивизионе Д1А и сохранила там прописку на следующий год.
Главная команда Казахстана, «Барыс» из Астаны, выступает в сильнейшей лиге Европы, в КХЛ. Лига является второй по силе в мире после североамериканской НХЛ. Стоит отметить, что на данный момент в КХЛ выступает 31 хоккеист из Казахстана. Большая часть игроков защищает цвета «Барыса».
Хоть Континентальная хоккейная лига и является интернациональной, огромная часть команд представляют Россию. Также в лиге играют по одному представителю из Казахстана («Барыс»), Латвии, Хорватии, Финляндии, Словакии и Китая. Общее число команд - 29. Для сравнения: в НХЛ выступают в этом сезоне 30 команд (со следующего сезона добавится еще команда из Лас-Вегаса).
Также стоит упомянуть о существовании национального первенства Казахстана. Чемпионат страны насчитывает 10 команд. Уровень хоккея в нем сопоставим с уровнем ВХЛ.
А вот так выглядят официальные цифры казахстанкого хоккея, которые представлены iihf.com:
Начиная с 2010-го, национальная команда Казахстана регулярно болтается между элитой и первым дивизионом:
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Элитный дивизион
|
|
|
|
KAZ
|
|
KAZ
|
|
KAZ
|
|
KAZ
|
Дивизион Д1А
|
KAZ
|
KAZ
|
KAZ
|
|
KAZ
|
|
KAZ
|
|
KAZ
|
|
Дивизион Д1Б
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рейтинг Казахстана за последние 10 сезонов. Как и у других соперников сборной Украины, видим стабильное развитие:
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
16
|
19
|
18
|
17
|
16
|
17
|
16
|
17
|
17
|
16
Стоит отметить, что каждая команда КХЛ должна иметь своего представителя в Молодежной хоккейной лиге. МХЛ является одной из сильнейших, если не сильнейшей, молодежных лиг Европы. Каждая команда проводит примерно по 40 игр за сезон плюс плей-офф. В Казахстане также имеется национальное первенство молодежных команд. На декабырьском чемпионате мира в Д1А казахстанская молодежка заняля четвертое место и сохранила прописку во втором по силе дивизионе мировго хоккея.
Источник — Sport.ua
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