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НХЛ. Монреаль, Оттава и Лос-Анджелес снова проиграли всухую

Статистика и видеообзоры поединков вторника

  • 08.02.2017 12:31
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НХЛ. Оттава - Сент-Луис
© НХЛ. Оттава - Сент-Луис
Во вторник в Лиге были сыграны одиннадцать встреч. 
 
Баффало - Сан-Хосе - 5:4 (ОТ)
1-й период
1:0 Баффало - Мэтт Моулсон - 11 (Брайан Джионта - 14, Тайлер Эннис - 4), 07:24, в большинстве 
1:1 Сан-Хосе - Джоэл Уорд - 6 (Брент Бернс - 34, Пол Мартин - 14), 14:03 
1:2 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 19 (Миккел Бёдкер - 13, Марк-Эдуард Власик - 15), 17:13 
2-й период
1:3 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 7 (Маркус Соренсен - 1, Майкл Хэйли - 7), 11:23
3-й период
1:4 Сан-Хосе - Джо Павелски - 18 (Брент Бернс - 35, Патрик Марло - 12), 06:07, в большинстве
2:4 Баффало - Райан О'Райлли - 11 (Джек Айкел - 12, Расмус Ристолайнен - 27), 09:03, в большинстве
3:4 Баффало - Эвандер Кейн - 15 (Коди Фрэнсон - 13, Брайан Джионта - 15), 11:36
4:4 Баффало - Кайл Окпосо - 17 (Сэм Рейнхарт - 21, Райан О'Райлли - 22), 12:31
Овертайм
5:4 Баффало - Эвандер Кейн - 16 (Джек Айкел - 13), 01:05
 
Баффало выиграл шестой домашний матч из семи последних, продолжив удачную серию домашних игр против Сан-Хосе (17 побед в последних 19-ти поединках). «Акулы» впервые за пять матчей проиграли в гостях. 
 
 
Рейнджерс - Анахайм - 4:1 
1-й период
1:0 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 2 (Павел Бучневич - 9, Марк Стаал - 4), 04:01 
2-й период
2:0 Рейнджерс - Матс Зуккарелло Аасен - 11 (Крис Крайдер - 17, Брэйди Скей - 21), 01:06
2:1 Анахайм - Якоб Силфверберг - 16 (Эндрю Кольяно - 13), 06:14
3-й период
3:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 24 (Джей Ти Миллер - 25, Брэйди Скей - 22), 03:45
4:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 25 (Джей Ти Миллер - 26, Кевин Хэйс - 23), 19:41, в пустые ворота
 
Дубль Майкла Грабнера (Второй звезды матча) и 43 сэйва Хенрика Лундквиста (Первой звезды) обеспечили нью-йоркской команде третью подряд победу, которая стала 600-й в карьере тренера Алена Виньо. В истории Лиги он стал 15-м тренером с таким числом выигрышей. Анахайм проиграл в третий раз подряд по ходу шестиматчевой гостевой серии. В последних семи встречах у «Уток» всего две победы.
 
 
Питтсбург - Калгари - 2:3 (Б)
2-й период
0:1 Калгари - Майкл Фирлэнд - 8, 16:19
0:2 Калгари - Михаэль Фролик - 13 (Мэттью Ткачак - 24, Микаэль Бэклунд - 23), 18:03
3-й период
1:2 Питтсбург - Крис Куниц - 7 (Сидни Кросби - 30, Кристофер Летанг - 22), 05:51
2:2 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 5 (Йан Коул - 15), 15:06
Буллиты
2:3 Калгари, Крис Верстиг
 
Калгари ушел на пятидневный перерыв с четырьмя победами в последних пяти играх. Питтсбург не смог продлить победную серию до четырех игр. 
 
 
Вашингтон - Каролина - 5:0 
1-й период
1:0 Вашингтон - Александр Овечкин - 26 (Мэтт Нисканен - 26, Никлас Бэкстрем - 39), 10:23, в большинстве 
2:0 Вашингтон - Бретт Коннолли - 11 (Андре Бураковски - 18, Джон Карлсон - 21), 13:47 
3-й период
3:0 Вашингтон - Ларс Эллер - 10 (Бретт Коннолли - 5, Нэйт Шмидт - 13), 06:10
4:0 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 12 (Маркус Йоханссон - 19, Джастин Уильямс - 13), 06:37
5:0 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 17 (Александр Овечкин - 24, Мэтт Нисканен - 27), 14:12, в большинстве
 
Вашингтон одержал 10-ю домашнюю победу подряд, во второй раз за три дня выиграв со счетом 5:0. В девятой домашней встрече подряд столичная команда забила не менее пяти голов. Вратарь хозяев Брэден Холтби, Первая звезда матча, отразил 23 броска и оформил 30-й шатаут в карьере, а также седьмой в этом сезоне. Александр Овечкин забил победный гол в большинстве и вышел на единоличное 14-е место по голам в большинстве (205) в истории НХЛ, обойдя Джо Сакика, а также на 12-е место по числу победных шайб (95), обогнав Стива Айзермана. 
 
 
Торонто - Даллас - 3:1 
1-й период
1:0 Торонто - Джэйк Гардинер - 7 (Митчелл Мэрнер - 32, Тайлер Бозак - 22), 09:09 
2-й период
2:0 Торонто - Остон Мэттьюз - 25 (Джэйк Гардинер - 18), 17:32
3-й период
2:1 Даллас - Тайлер Сегин - 20 (Коди Икин - 5), 04:00, в большинстве
3:1 Торонто - Никита Зайцев - 2 (Назем Кадри - 19, Морган Райлли - 19), 07:26, в большинстве
 
Центрфорвард хозяев Остон Мэттьюз забил 25-й гол в сезоне. Он стал первым новичком «Кленовых листьев» с сезона-1996/97, забросившим 25 шайб. Тогда это удалось Сергею Березину. 
 
 
Оттава - Сент-Луис - 0:6 
2-й период
0:1 Сент-Луис - Магнус Пааярви - 2 (Кевин Шаттенкирк - 26), 01:51
0:2 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 24 (Пол Штясны - 19, Давид Перрон - 18), 06:46
3-й период
0:3 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 13 (Кенни Агостино - 1, Давид Перрон - 19), 01:46, в большинстве
0:4 Сент-Луис - Александр Стин - 11 (Пол Штясны - 20), 10:43
0:5 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 25 (Александр Стин - 26, Кольтон Парайко - 23), 13:49
0:6 Сент-Луис - Иван Барбашев - 1, 15:01
 
Сент-Луис выиграл третий матч из четырех под руководством Майка Йео. В трех победных встречах «Блюзмены» пропустили только один гол. Голкипер гостей Джейк Аллен, Первая звезда поединка, отразил 30 бросков, во второй раз в сезоне сыграв на ноль. Центрфорвард Сент-Луиса Иван Барбашев в шестом матче в НХЛ забил свой дебютный гол. Оттава не смогла забить во втором поединке подряд, проиграв четвертый матч из последних пяти.
 
 
Детройт - Коламбус - 2:3 (ОТ)
1-й период
1:0 Детройт - Ник Дженсен - 2 (Дилан Ларкин - 7, Райли Шихан - 8), 03:22 
1:1 Коламбус - Брендон Дубински - 7 (Бун Дженнер - 9), 09:20 
1:2 Коламбус - Кэм Аткинсон - 26 (Брендон Дубински - 17, Джек Джонсон - 14), 15:56 
2-й период
2:2 Детройт - Томаш Ванек - 13 (Джастин Абделькадер - 8, Майк Грин - 16), 09:00, в большинстве
Овертайм
2:3 Коламбус - Сет Джонс - 10 (Брендон Дубински - 18), 03:22
 
Коламбус избежал третьего поражения подряд за счет гола Сета Джонса (Первой звезды матча) в овертайме. Детройт не смог победить в третий раз подряд. 
 
 
Тампа-Бэй - Лос-Анджелес - 5:0 
1-й период
1:0 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 16, 07:46 
2-й период
2:0 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 20 (Владислав Наместников - 13, Андрей Шустр - 6), 06:55
3:0 Тампа-Бэй - Гэбриэль Дюмонт - 1 (Джей.Ти. Браун - 3, Виктор Хедман - 35), 11:02
4:0 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 21 (Владислав Наместников - 14, Люк Витковски - 3), 18:18
3-й период
5:0 Тампа-Бэй - Брэйдон Коберн - 2 (Джонатан Друин - 18, Джоэль Вермин - 3), 13:08
 
Вратарь хозяев Бен Бишоп, Первая звезда матча, сделал 28 сэйвов (из них 19 в первом периоде), впервые в сезоне отыграв на ноль. Тампа-Бэй одержала вторую подряд победу впервые с середины декабря. «Короли» потерпели второе подряд поражение со счетом 0:5.
 
 
Нэшвилл - Ванкувер - 4:2 
1-й период
0:1 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 13, 06:01 
1:1 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 14 (Колин Уилсон - 14, Калле Ярнкрок - 9), 12:20 
2:1 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 9 (Виктор Арвидссон - 20, Роман Йоси - 18), 16:32 
3-й период
3:1 Нэшвилл - Филип Форсберг - 16 (Райан Джохансен - 30, Роман Йоси - 19), 09:04, в большинстве
3:2 Ванкувер - Александр Эдлер - 2 (Бо Хорват - 19, Бен Хаттон - 8), 12:06, в большинстве
4:2 Нэшвилл - Майк Фишер - 13, 19:17, в пустые ворота
 
Ванкувер проиграл четвертый раз подряд. Первой звездой поединка стал левый крайний хозяев Виктор Арвидссон, набравший 2 очка (1+1).
 
 
Виннипег - Миннесота - 2:4 
1-й период
0:1 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 16 (Чарли Койл - 26, Джейсон Поминвиль - 20), 11:51 
0:2 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 9 (Чарли Койл - 27), 19:19 
2-й период
0:3 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 10 (Чарли Койл - 28), 02:33
1:3 Виннипег - Брайан Литтл - 15 (Якоб Труба - 18, Джоэль Армиа - 5), 05:35
2:3 Виннипег - Джоэль Армиа - 4 (Шон Маттиас - 3, Адам Лоури - 7), 16:42
3-й период
2:3 Миннесота - Микаель Гранлунд не реализовал буллит 
2:4 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 17 (Джейсон Поминвиль - 21, Марко Сканделла - 4), 18:40, в пустые ворота
 
Победу Миннесоте принесли два гола и две передачи Джейсона Поминвиля, Первой звезды встречи. «Дикие» одержали четвертую победу в пяти последних матчах. Виннипег потерпел второе поражение подряд. 
 
 
Колорадо - Монреаль - 4:0 
1-й период
1:0 Колорадо - Микко Рантанен - 9 (Нэтан Маккиннон - 23, Гэбриэл Ландеског - 10), 00:30 
2:0 Колорадо - Андреас Мартинсен - 3 (Франсуа Бошемен - 11, Кэлвин Пикард - 1), 02:25 
2-й период
3:0 Колорадо - Микко Рантанен - 10 (Марк Барберио - 5, Гэбриэл Ландеског - 11), 13:10
3-й период
4:0 Колорадо - Микко Рантанен - 11 (Нэтан Маккиннон - 24, Марк Барберио - 6), 06:01, в большинстве
 
«Лавины» выиграли во второй раз подряд после серии из девяти поражений. Победу команде  принес хет-трик Микко Рантанена (Первой звезды матча)и 27 сэйвов Кэлвина Пикарда (Третьей звезды), который во второй раз в сезоне и третий в карьере отыграл на ноль. Монреаль проиграл четвертый раз подряд, во второй игре кряду не сумев поразить ворота соперника. 




Источник — Sport.ua

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