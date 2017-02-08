Во вторник в Лиге были сыграны одиннадцать встреч.

Баффало - Сан-Хосе - 5:4 (ОТ)

1-й период

1:0 Баффало - Мэтт Моулсон - 11 (Брайан Джионта - 14, Тайлер Эннис - 4), 07:24, в большинстве

1:1 Сан-Хосе - Джоэл Уорд - 6 (Брент Бернс - 34, Пол Мартин - 14), 14:03

1:2 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 19 (Миккел Бёдкер - 13, Марк-Эдуард Власик - 15), 17:13

2-й период

1:3 Сан-Хосе - Мелкер Карлссон - 7 (Маркус Соренсен - 1, Майкл Хэйли - 7), 11:23

3-й период

1:4 Сан-Хосе - Джо Павелски - 18 (Брент Бернс - 35, Патрик Марло - 12), 06:07, в большинстве

2:4 Баффало - Райан О'Райлли - 11 (Джек Айкел - 12, Расмус Ристолайнен - 27), 09:03, в большинстве

3:4 Баффало - Эвандер Кейн - 15 (Коди Фрэнсон - 13, Брайан Джионта - 15), 11:36

4:4 Баффало - Кайл Окпосо - 17 (Сэм Рейнхарт - 21, Райан О'Райлли - 22), 12:31

Овертайм

5:4 Баффало - Эвандер Кейн - 16 (Джек Айкел - 13), 01:05

Баффало выиграл шестой домашний матч из семи последних, продолжив удачную серию домашних игр против Сан-Хосе (17 побед в последних 19-ти поединках). «Акулы» впервые за пять матчей проиграли в гостях.

Рейнджерс - Анахайм - 4:1

1-й период

1:0 Рейнджерс - Оскар Линдберг - 2 (Павел Бучневич - 9, Марк Стаал - 4), 04:01

2-й период

2:0 Рейнджерс - Матс Зуккарелло Аасен - 11 (Крис Крайдер - 17, Брэйди Скей - 21), 01:06

2:1 Анахайм - Якоб Силфверберг - 16 (Эндрю Кольяно - 13), 06:14

3-й период

3:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 24 (Джей Ти Миллер - 25, Брэйди Скей - 22), 03:45

4:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 25 (Джей Ти Миллер - 26, Кевин Хэйс - 23), 19:41, в пустые ворота

Дубль Майкла Грабнера (Второй звезды матча) и 43 сэйва Хенрика Лундквиста (Первой звезды) обеспечили нью-йоркской команде третью подряд победу, которая стала 600-й в карьере тренера Алена Виньо. В истории Лиги он стал 15-м тренером с таким числом выигрышей. Анахайм проиграл в третий раз подряд по ходу шестиматчевой гостевой серии. В последних семи встречах у «Уток» всего две победы.

Питтсбург - Калгари - 2:3 (Б)

2-й период

0:1 Калгари - Майкл Фирлэнд - 8, 16:19

0:2 Калгари - Михаэль Фролик - 13 (Мэттью Ткачак - 24, Микаэль Бэклунд - 23), 18:03

3-й период

1:2 Питтсбург - Крис Куниц - 7 (Сидни Кросби - 30, Кристофер Летанг - 22), 05:51

2:2 Питтсбург - Джейк Гюнцель - 5 (Йан Коул - 15), 15:06

Буллиты

2:3 Калгари, Крис Верстиг

Калгари ушел на пятидневный перерыв с четырьмя победами в последних пяти играх. Питтсбург не смог продлить победную серию до четырех игр.

Вашингтон - Каролина - 5:0

1-й период

1:0 Вашингтон - Александр Овечкин - 26 (Мэтт Нисканен - 26, Никлас Бэкстрем - 39), 10:23, в большинстве

2:0 Вашингтон - Бретт Коннолли - 11 (Андре Бураковски - 18, Джон Карлсон - 21), 13:47

3-й период

3:0 Вашингтон - Ларс Эллер - 10 (Бретт Коннолли - 5, Нэйт Шмидт - 13), 06:10

4:0 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 12 (Маркус Йоханссон - 19, Джастин Уильямс - 13), 06:37

5:0 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 17 (Александр Овечкин - 24, Мэтт Нисканен - 27), 14:12, в большинстве

Вашингтон одержал 10-ю домашнюю победу подряд, во второй раз за три дня выиграв со счетом 5:0. В девятой домашней встрече подряд столичная команда забила не менее пяти голов. Вратарь хозяев Брэден Холтби, Первая звезда матча, отразил 23 броска и оформил 30-й шатаут в карьере, а также седьмой в этом сезоне. Александр Овечкин забил победный гол в большинстве и вышел на единоличное 14-е место по голам в большинстве (205) в истории НХЛ, обойдя Джо Сакика, а также на 12-е место по числу победных шайб (95), обогнав Стива Айзермана.

Торонто - Даллас - 3:1

1-й период

1:0 Торонто - Джэйк Гардинер - 7 (Митчелл Мэрнер - 32, Тайлер Бозак - 22), 09:09

2-й период

2:0 Торонто - Остон Мэттьюз - 25 (Джэйк Гардинер - 18), 17:32

3-й период

2:1 Даллас - Тайлер Сегин - 20 (Коди Икин - 5), 04:00, в большинстве

3:1 Торонто - Никита Зайцев - 2 (Назем Кадри - 19, Морган Райлли - 19), 07:26, в большинстве

Центрфорвард хозяев Остон Мэттьюз забил 25-й гол в сезоне. Он стал первым новичком «Кленовых листьев» с сезона-1996/97, забросившим 25 шайб. Тогда это удалось Сергею Березину.

Оттава - Сент-Луис - 0:6

2-й период

0:1 Сент-Луис - Магнус Пааярви - 2 (Кевин Шаттенкирк - 26), 01:51

0:2 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 24 (Пол Штясны - 19, Давид Перрон - 18), 06:46

3-й период

0:3 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 13 (Кенни Агостино - 1, Давид Перрон - 19), 01:46, в большинстве

0:4 Сент-Луис - Александр Стин - 11 (Пол Штясны - 20), 10:43

0:5 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 25 (Александр Стин - 26, Кольтон Парайко - 23), 13:49

0:6 Сент-Луис - Иван Барбашев - 1, 15:01

Сент-Луис выиграл третий матч из четырех под руководством Майка Йео. В трех победных встречах «Блюзмены» пропустили только один гол. Голкипер гостей Джейк Аллен, Первая звезда поединка, отразил 30 бросков, во второй раз в сезоне сыграв на ноль. Центрфорвард Сент-Луиса Иван Барбашев в шестом матче в НХЛ забил свой дебютный гол. Оттава не смогла забить во втором поединке подряд, проиграв четвертый матч из последних пяти.

Детройт - Коламбус - 2:3 (ОТ)

1-й период

1:0 Детройт - Ник Дженсен - 2 (Дилан Ларкин - 7, Райли Шихан - 8), 03:22

1:1 Коламбус - Брендон Дубински - 7 (Бун Дженнер - 9), 09:20

1:2 Коламбус - Кэм Аткинсон - 26 (Брендон Дубински - 17, Джек Джонсон - 14), 15:56

2-й период

2:2 Детройт - Томаш Ванек - 13 (Джастин Абделькадер - 8, Майк Грин - 16), 09:00, в большинстве

Овертайм

2:3 Коламбус - Сет Джонс - 10 (Брендон Дубински - 18), 03:22

Коламбус избежал третьего поражения подряд за счет гола Сета Джонса (Первой звезды матча) в овертайме. Детройт не смог победить в третий раз подряд.

Тампа-Бэй - Лос-Анджелес - 5:0

1-й период

1:0 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 16, 07:46

2-й период

2:0 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 20 (Владислав Наместников - 13, Андрей Шустр - 6), 06:55

3:0 Тампа-Бэй - Гэбриэль Дюмонт - 1 (Джей.Ти. Браун - 3, Виктор Хедман - 35), 11:02

4:0 Тампа-Бэй - Никита Кучеров - 21 (Владислав Наместников - 14, Люк Витковски - 3), 18:18

3-й период

5:0 Тампа-Бэй - Брэйдон Коберн - 2 (Джонатан Друин - 18, Джоэль Вермин - 3), 13:08

Вратарь хозяев Бен Бишоп, Первая звезда матча, сделал 28 сэйвов (из них 19 в первом периоде), впервые в сезоне отыграв на ноль. Тампа-Бэй одержала вторую подряд победу впервые с середины декабря. «Короли» потерпели второе подряд поражение со счетом 0:5.

Нэшвилл - Ванкувер - 4:2

1-й период

0:1 Ванкувер - Маркус Гранлунд - 13, 06:01

1:1 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 14 (Колин Уилсон - 14, Калле Ярнкрок - 9), 12:20

2:1 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 9 (Виктор Арвидссон - 20, Роман Йоси - 18), 16:32

3-й период

3:1 Нэшвилл - Филип Форсберг - 16 (Райан Джохансен - 30, Роман Йоси - 19), 09:04, в большинстве

3:2 Ванкувер - Александр Эдлер - 2 (Бо Хорват - 19, Бен Хаттон - 8), 12:06, в большинстве

4:2 Нэшвилл - Майк Фишер - 13, 19:17, в пустые ворота

Ванкувер проиграл четвертый раз подряд. Первой звездой поединка стал левый крайний хозяев Виктор Арвидссон, набравший 2 очка (1+1).

Виннипег - Миннесота - 2:4

1-й период

0:1 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 16 (Чарли Койл - 26, Джейсон Поминвиль - 20), 11:51

0:2 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 9 (Чарли Койл - 27), 19:19

2-й период

0:3 Миннесота - Джейсон Поминвиль - 10 (Чарли Койл - 28), 02:33

1:3 Виннипег - Брайан Литтл - 15 (Якоб Труба - 18, Джоэль Армиа - 5), 05:35

2:3 Виннипег - Джоэль Армиа - 4 (Шон Маттиас - 3, Адам Лоури - 7), 16:42

3-й период

2:3 Миннесота - Микаель Гранлунд не реализовал буллит

2:4 Миннесота - Нино Нидеррайтер - 17 (Джейсон Поминвиль - 21, Марко Сканделла - 4), 18:40, в пустые ворота

Победу Миннесоте принесли два гола и две передачи Джейсона Поминвиля, Первой звезды встречи. «Дикие» одержали четвертую победу в пяти последних матчах. Виннипег потерпел второе поражение подряд.

Колорадо - Монреаль - 4:0

1-й период

1:0 Колорадо - Микко Рантанен - 9 (Нэтан Маккиннон - 23, Гэбриэл Ландеског - 10), 00:30

2:0 Колорадо - Андреас Мартинсен - 3 (Франсуа Бошемен - 11, Кэлвин Пикард - 1), 02:25

2-й период

3:0 Колорадо - Микко Рантанен - 10 (Марк Барберио - 5, Гэбриэл Ландеског - 11), 13:10

3-й период

4:0 Колорадо - Микко Рантанен - 11 (Нэтан Маккиннон - 24, Марк Барберио - 6), 06:01, в большинстве

«Лавины» выиграли во второй раз подряд после серии из девяти поражений. Победу команде принес хет-трик Микко Рантанена (Первой звезды матча)и 27 сэйвов Кэлвина Пикарда (Третьей звезды), который во второй раз в сезоне и третий в карьере отыграл на ноль. Монреаль проиграл четвертый раз подряд, во второй игре кряду не сумев поразить ворота соперника.









