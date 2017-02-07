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НХЛ. Айлендерс обыграли Торонто, Филадельфия уступила Сент-Луису

Статистика и видеообзоры поединков понедельника

  • 07.02.2017 10:00
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НХЛ. Айлендерс - Торонто
© НХЛ. Айлендерс - Торонто
В понедельник в Лиге были сыграны три встречи. 
 
Нью-Джерси - Баффало - 2:1 
2-й период
1:0 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 15 (Майк Каммаллери - 19, Павел Заха - 8), 08:46, в большинстве
3-й период
1:1 Баффало - Тайлер Эннис - 3 (Кайл Окпосо - 17, Джастин Фалк - 5), 08:39
2:1 Нью-Джерси - Павел Заха - 6 (Майк Каммаллери - 20, Дэймон Северсон - 20), 12:33, в большинстве
 
Нью-Джерси прервал серию из семи домашних поражений за счет первого в карьере победного гола форварда Павла Захи. 19-летний чешский новичок стал Первой звездой матча. Баффало потерпел четвертое поражение в пяти матчах. 
 
 
Айлендерс - Торонто - 6:5 (ОТ)
1-й период
1:0 Айлендерс - Райан Стром - 8 (Брок Нельсон - 17, Джонни Бойчак - 10), 01:23 
1:1 Торонто - Никита Сошников - 4 (Никита Зайцев - 21, Морган Райлли - 17), 13:27 
1:2 Торонто - Остон Мэттьюз - 24 (Морган Райлли - 18), 14:51 
2:2 Айлендерс - Николай Кулемин - 9 (Кэйси Сизикас - 15, Шэйн Принс - 11), 18:13 
2-й период
2:3 Торонто - Митчелл Мэрнер - 14 (Тайлер Бозак - 21, Мэтт Ханвик - 12), 05:12
2:4 Торонто - Зак Химан - 8 (Никита Зайцев - 22), 09:34, в меньшинстве
3:4 Айлендерс - Брок Нельсон - 12 (Райан Стром - 12, Андерс Ли - 12), 13:48
3-й период
4:4 Айлендерс - Джош Бэйли - 11 (Андерс Ли - 13, Деннис Зайденберг - 12), 13:30
4:5 Торонто - Вилльям Нюландер - 14 (Коннор Кэррик - 5, Назем Кадри - 18), 17:59
5:5 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 12 (Джош Бэйли - 26, Ник Ледди - 20), 18:31
Овертайм
6:5 Айлендерс - Брок Нельсон - 13 (Джош Бэйли - 27, Кэлвин де Хаан - 11), 02:42
 
Нью-йоркская команда прервала серию из двух поражений, Торонто проиграл четыре матча из пяти последних. Все пять голов гостей забили новички, и  центрфорвард «Кленовых листьев» Митчелл Мэрнер с 45 баллами является самым результативным новичком сезона. 
 
 
Филадельфия - Сент-Луис - 0:2 
2-й период
0:1 Сент-Луис - Пол Штясны - 15 (Кевин Шаттенкирк - 25, Александр Стин - 25), 15:22
3-й период
0:2 Сент-Луис - Кенни Агостино - 1 (Давид Перрон - 17, Йори Лехтеря - 11), 02:10
 
Сент-Луис нанес всего 16 бросков (и лишь один в первом периоде!), но этого хватило для второй победы в трех матчах при рулевом Майке Йео. Победу «Блюзменам» принесли голы Пола Штясны и Кенни Агостино, Второй звезды поединка. 24-летний Агостино проводил первый матч в сезоне и занял место выбывшего до конца сезона Робби Фаббри. Вратарь гостей Картер Хаттон сделал 26 сэйвов и в третий раз в сезоне (и второй за три матча) отыграл на ноль, став при этом Первой звездой встречи. 





Источник — Sport.ua

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