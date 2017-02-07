В понедельник в Лиге были сыграны три встречи.

Нью-Джерси - Баффало - 2:1

2-й период

1:0 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 15 (Майк Каммаллери - 19, Павел Заха - 8), 08:46, в большинстве

3-й период

1:1 Баффало - Тайлер Эннис - 3 (Кайл Окпосо - 17, Джастин Фалк - 5), 08:39

2:1 Нью-Джерси - Павел Заха - 6 (Майк Каммаллери - 20, Дэймон Северсон - 20), 12:33, в большинстве

Нью-Джерси прервал серию из семи домашних поражений за счет первого в карьере победного гола форварда Павла Захи. 19-летний чешский новичок стал Первой звездой матча. Баффало потерпел четвертое поражение в пяти матчах.

Айлендерс - Торонто - 6:5 (ОТ)

1-й период

1:0 Айлендерс - Райан Стром - 8 (Брок Нельсон - 17, Джонни Бойчак - 10), 01:23

1:1 Торонто - Никита Сошников - 4 (Никита Зайцев - 21, Морган Райлли - 17), 13:27

1:2 Торонто - Остон Мэттьюз - 24 (Морган Райлли - 18), 14:51

2:2 Айлендерс - Николай Кулемин - 9 (Кэйси Сизикас - 15, Шэйн Принс - 11), 18:13

2-й период

2:3 Торонто - Митчелл Мэрнер - 14 (Тайлер Бозак - 21, Мэтт Ханвик - 12), 05:12

2:4 Торонто - Зак Химан - 8 (Никита Зайцев - 22), 09:34, в меньшинстве

3:4 Айлендерс - Брок Нельсон - 12 (Райан Стром - 12, Андерс Ли - 12), 13:48

3-й период

4:4 Айлендерс - Джош Бэйли - 11 (Андерс Ли - 13, Деннис Зайденберг - 12), 13:30

4:5 Торонто - Вилльям Нюландер - 14 (Коннор Кэррик - 5, Назем Кадри - 18), 17:59

5:5 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 12 (Джош Бэйли - 26, Ник Ледди - 20), 18:31

Овертайм

6:5 Айлендерс - Брок Нельсон - 13 (Джош Бэйли - 27, Кэлвин де Хаан - 11), 02:42

Нью-йоркская команда прервала серию из двух поражений, Торонто проиграл четыре матча из пяти последних. Все пять голов гостей забили новички, и центрфорвард «Кленовых листьев» Митчелл Мэрнер с 45 баллами является самым результативным новичком сезона.

Филадельфия - Сент-Луис - 0:2

2-й период

0:1 Сент-Луис - Пол Штясны - 15 (Кевин Шаттенкирк - 25, Александр Стин - 25), 15:22

3-й период

0:2 Сент-Луис - Кенни Агостино - 1 (Давид Перрон - 17, Йори Лехтеря - 11), 02:10