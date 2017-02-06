Александр САВИЦКИЙ: «У нас одна задача - победа в каждом матче»

В воскресенье в Броварах на ледовой арене ТРЦ Терминал начался учебно-тренировочный сбор национальной сборной Украины по хоккею, которой с 9-го по 11-е февраля предстоит сыграть на турнире серии Еврочеллендж в польском городе Катовице.

Соперниками нашей команды станут сборные Польши, Италии и Словении, при этом две последние представляют топ-дивизион чемпионата мира.

Этот турнир рассматривается как подготовка к чемпионату мира по хоккею в дивизионе 1А, который пройдет в апреле этого года в Киеве. Во Дворце Спорта сборная Украины поборется за две путевки в топ-дивизион с командами Венгрии, Казахстана, Австрии, Польши и Южной Кореи.

«У нас одна задача — победа в каждом матче», — говорит главный тренер сборной Александр Савицкий о задачах на Еврочеллендж. «Если брать задачи, поставленные федерацией в прошлом году перед нами, это омоложение состава. Чтобы молодежь более безболезненно переходила во взрослый хоккей. На Еврочеллендже планируем дать шанс ребятам, которые меньше играли, или не были на прошлом сборе».

Почти все игроки, вызванные на сбор, представляют чемпионат Украинской хоккейной лиги, и буквально накануне сборов в УХЛ состоялась игра команд Донбасс – Кривбасс (2:3), в составе которых немало игроков были вызваны в сборную. Так что первые тренировки в Броварах проходят в усеченном составе.

«У нас есть группа травмированных, и группа тех, кто попросил отдых после последней игры», — говорит Савицкй. «Да, игроки Донбасса может не в лучшей психологической форме. Но мы с ребятами разговаривали, профессиональный спорт подразумевает, что бывают поражения. Чем быстрее забываются негативные моменты, тем легче спортсмену готовиться на будущие матчи. Мы стараемся привести ребят в норму, и надеемся, это получиться».

В прошлом сезоне нынешний голкипер ХК Кременчук Эдуард Захарченко прочно застолбил за собой место первого номера сборной Украины. Именно его уверенная игра помогла нашей команде выиграть группу «В» и вернуться в группу «А» первого дивизиона.

К сборам Захарченко подходит в хорошем настроении. В новом году 21-летний вратарь выдал серию победных матчей, у Кременчук обошел Донбасс в турнирной таблице.

«Атмосфера в сборной всегда хорошая, неважно с Донбасса, Кривбасса, Белого Барса или Кременчука ты приехал», — говорит Захарченко. «Мы все отлично ладим, хорошо дружим, общаемся. Может из-за положения в турнирной таблице у нас настроение более радужное, но мы на этом не акцентируем внимания».

Осенью Украина уже играла на Еврочеллендже в Польше. И тогда подопечные Александра Савицкого выступили не лучшим образом – крупно проиграв Польше, Казахстану и одержав тяжелую победу над Южной Кореей.

«В Катовице стоит ожидать скоростной хоккей, много борьбы. Бросков будет много, команды собрались хорошие. Тяжело будет с каждой командой. На чемпионатах мира вот всегда тяжело со всеми, даже с румынами. А в Польше будет интересно, Италия и Словения из элиты, посмотрим», — отметил Захарченко.

Если игроки ХК Кременчук прибыли в сборную в приподнятом настроении, то представители Донбасса (Донецк) в последнее время не могут похвастаться хорошим расположением духа. Дончане проиграли два последних матча Кременчуку, а буквально накануне уступили дома Кривбассу, что повлекло за собой отставку тренерского штаба команды во главе с Анатолием Степанищевым.

«Мы узнали об отставке Анатолия Степанищева, когда ехали в поезде на сбор», — говорит форвард Донбасса Виктор Захаров. «Владеем только той информацией, которая написана на сайте. Наверное, уже вернемся со сборной, будем больше знать».

«В сборной позитив, море эмоций. Наоборот, можно отвлечься от клубных дел. Пока давления за результат на чемпионате мира не чувствуется. – может ближе к чемпионату мира начнеться волнение. Говорят, дома легче играть. Мне кажеться наоборот. Сколько я на домашних турнирах играл, в Донецке, чем ближе, тем больше давления»

«Задачи на Еврочеллендж? Нужно настраиваться на каждый матч на победу. В том году мы заслужили право играть с более сильными командами. Сейчас посмотрим, чего мы стоим на их уровне. В Польше будут команды из элиты — Италия, Словения, даже если они не в самом сильном составе, это интересно. Для каждого игрока это возможность проявить себя. Было бы неплохо сыграть еще пару товарищеских матчей перед чемпионатом мира, а не только на этом Еврочеллендже. Не знаю от кого это зависит, но было бы здорово», — утверждает форвард Донбасса.

15 февраля, после Еврочелленджа, Донбасс сыграет с ХК Кременчук на выезде, но теперь от Донбасса мало что зависит. Даже в случае поражения, Кременчук сохранит первое место в УХЛ.

«Битва в любом случае будет. То, что мы потеряли какие-то математические шансы… Ничего, будем ждать, может Кременчук осечку даст. Интриги этот матч не потерял, будет интересная игра», — уверяет Захаров.

Одним из открытий прошлого чемпионата мира стал нападающий Владислав Гаврик, который в прошлом сезоне выступал в одной из низших профессиональных лиг США. Гаврик стал лучшим бомбардиром сборной год назад, и теперь готов к новым вызовам.

«Много внимания к сборной не пугает», — говорит Гаврик. «Мы же не для себя играем, для болельщиков, для страны. Мечта каждого игрока сыграть дома, перед своими трибунами, родными, друзьями. Груз ответственности есть, но он приятный, он помогает и настраивает на борьбу».

Летом Гаврик впервые за много лет вернулся в Украину, подписав контракт с Донбассом, однако в донецком клубе дела у силового форварда шли не лучшим образом. Зато последующий переезд в Кременчуг положительно сказался на игре хоккеиста. Под руководством Дмитрия Пидгурского, который в сборной выполняет функции ассистента Александра Савицкого, Гаврик начал набирать форму и сейчас является стабильным игроком второй тройки атаки лидера УХЛ.

«В Кременчуге мне лучше, тренерский подход нравится, я набрал форму. Но всегда есть куда стремиться, и я не останавливаюсь на достигнутом», — отметил Гаврик.

Тренировки сборной продлятся до вторника, после чего команда отправиться в Польшу.