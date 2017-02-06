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Савицкий вызвал на сбор 27 игроков

Сборная Украины по хоккею начала второй в этом году учебно-тренировочный сбор

  • 06.02.2017 15:14
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fhu.com.ua
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В рамках подготовки к чемпионату мира-2017 команда Александра Савицкого примет участие в международном турнире Euro Ice Hockey Challenge в Катовице. Соперниками сборной Украины станут команды Польши, Словении и Италии.

Тренерский штаб сборной Украины вызвал на сбор 27 хоккеистов. Среди них: вратари - Едуард Захарченко («Кременчуг»), Богдан Дяченко («Донбасс»), Андрей Безхлебний («Кривбасс»); защитники - Виталий Андрейкив, Владимр Варивода, Дмитрий Игнатенко, Денис Ісаенко, Алексей Мельников, Владимир Романенко (все – «Кременчуг»), Владимир Алексюк, Денис Петрухно, Александр Победоносцев (все – «Донбасс»), Назар Бабчук («Чешское Будейовице U-20», Чехия); нападающие - Сергей Бабинец («Белый Барс»), Артем Бондарев, Никита Буценко, Виктор Захаров, Виталий Лялька, Дмитрий Нименко, Шамиль Рамазанов, Владимир Чердак, Олег Шафаренко (все – «Донбасс»), Владислав Гаврик, Артем Гниденко, Сергей Кузьмик, Юрий Петранговский, Дмитрий Чернышенко (все – «Кременчуг»).

Сегодня сборная Украины провела открытую тренировку на льду арены «Терминал» в Броварах, а также встретилась с вице-премьер министром Украины Вячеславом Кириленко и министром спорта Игорем Ждановым. 

Источник — Федерация хоккея Украины

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