Савицкий вызвал на сбор 27 игроков

В рамках подготовки к чемпионату мира-2017 команда Александра Савицкого примет участие в международном турнире Euro Ice Hockey Challenge в Катовице. Соперниками сборной Украины станут команды Польши, Словении и Италии.

Тренерский штаб сборной Украины вызвал на сбор 27 хоккеистов. Среди них: вратари - Едуард Захарченко («Кременчуг»), Богдан Дяченко («Донбасс»), Андрей Безхлебний («Кривбасс»); защитники - Виталий Андрейкив, Владимр Варивода, Дмитрий Игнатенко, Денис Ісаенко, Алексей Мельников, Владимир Романенко (все – «Кременчуг»), Владимир Алексюк, Денис Петрухно, Александр Победоносцев (все – «Донбасс»), Назар Бабчук («Чешское Будейовице U-20», Чехия); нападающие - Сергей Бабинец («Белый Барс»), Артем Бондарев, Никита Буценко, Виктор Захаров, Виталий Лялька, Дмитрий Нименко, Шамиль Рамазанов, Владимир Чердак, Олег Шафаренко (все – «Донбасс»), Владислав Гаврик, Артем Гниденко, Сергей Кузьмик, Юрий Петранговский, Дмитрий Чернышенко (все – «Кременчуг»).

Сегодня сборная Украины провела открытую тренировку на льду арены «Терминал» в Броварах, а также встретилась с вице-премьер министром Украины Вячеславом Кириленко и министром спорта Игорем Ждановым.