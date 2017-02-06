В воскресенье в Лиге были сыграны три встречи.

Вашингтон - Лос-Анджелес - 5:0

1-й период

1:0 Вашингтон - Ларс Эллер - 9 (Бретт Коннолли - 4), 03:16

2:0 Вашингтон - Маркус Йоханссон - 16 (Евгений Кузнецов - 31, Брукс Орпик - 12), 18:12

2-й период

3:0 Вашингтон - Бретт Коннолли - 10 (Том Уилсон - 9, Карл Алзнер - 7), 03:43

4:0 Вашингтон - Ти Джей Оши - 20 (Никлас Бэкстрем - 38, Александр Овечкин - 23), 16:24

3-й период

5:0 Вашингтон - Джастин Уильямс - 18 (Маркус Йоханссон - 18), 16:38

Вашингтон прервал пятиматчевую победную серию «Королей» за счет отличной игры вратаря Филиппа Грубауэра, сделавшего 38 сэйвов и ставшего Первой звездой матча. Это третий в сезоне «сухарь» второго номера столичной команды. Команда Барри Тротца выиграла девятый подряд домашний поединок.

Монреаль - Эдмонтон - 0:1 (Б)

Буллиты

0:1 Эдмонтон, Леон Драйзайтль

Эдмонтон избежал четвертого поражения подряд за счет героических действий Кэма Талбо, который отразил 22 броска за 65 минут и все три в серии буллитов. Для Талбо этот шатаут стал пятым в сезоне. Капитан «Нефтяников» Коннор Макдэйвид, Первая звезда поединка, провел 100-й матч в НХЛ и нанес шесть бросков по воротам. Здорово в воротах Монреаля играл Эл Монтойя, отразивший 32 броска и признанный Второй звездой матча.

Рейнджерс - Калгари - 4:3

1-й период

0:1 Калгари - Даги Хэмилтон - 8 (Микаэль Бэклунд - 21, Мэттью Ткачак - 23), 06:59, в большинстве

1:1 Рейнджерс - Рик Нэш - 15 (Дерек Степан - 27, Райан МакДона - 28), 08:54, в большинстве

3-й период

2:1 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 23 (Брэйди Скей - 20, Джей Ти Миллер - 23), 01:54

2:2 Калгари - Трой Брауэр - 9 (Джонни Гудро - 24, Шон Монахан - 16), 04:40

3:2 Рейнджерс - Крис Крайдер - 21 (Мика Зибанежад - 13, Дэн Жирарди - 7), 08:20

4:2 Рейнджерс - Джеспер Фаст - 4 (Джей Ти Миллер - 24, Майкл Грабнер - 9), 11:32

4:3 Калгари - Мэттью Ткачак - 10 (Микаэль Бэклунд - 22), 12:33