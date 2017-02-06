ХК Донбасс расторг контракты с тренерским штабом

По обоюдному согласию хоккейный клуб «Донбасс» расторг контракты с тренерским штабом команды.
Исполняющим обязанности главного тренера «Донбасса» назначен спортивный директор Сергей Витер, работающий в системе клуба с 2010 года. Также Сергей Владимирович защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.
Источник — ХК Донбасс
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.