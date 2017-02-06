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ХК Донбасс расторг контракты с тренерским штабом

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор Сергей Витер

  • 06.02.2017 07:15
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hcdonbass.com. Анатолий Степанищев
© hcdonbass.com. Анатолий Степанищев

По обоюдному согласию хоккейный клуб «Донбасс» расторг контракты с тренерским штабом команды.

Исполняющим обязанности главного тренера «Донбасса» назначен спортивный директор Сергей Витер, работающий в системе клуба с 2010 года. Также Сергей Владимирович защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.

Источник — ХК Донбасс

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