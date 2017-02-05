УХЛ. Донбасс потерпел домашнее поражение от Кривбасса

То, что еще месяц назад казалось маловероятным, сегодня стало явью. «Донбасс» потерпел в новом году уже третье поражение и оказался на втором месте. Но если проигрыши ХК «Кременчук» болельщикам клуба еще можно понять, то неудача дома в поединке с «Кривбассом», имевщим до матча на 26 очков меньше, конечно же, представляется очень досадным.
А ведь все начиналось вроде бы неплохо для хозяев поля. Уже на 5-й минуте Денис Кочетков, реализовав численное большинство, открыл счет. Однако перед перерывом опытный защитник «Кривбасса» Константин Рябенко выровнял ситуацию - 1:1.
После нулевой ничьей во втором периоде, основные события в этой игре произошли в третьей 20-минутке. В середине периода гости сперва забили вторую шайбу (отличился Никита Попов), а на 56-й минуте Евгений Секирко увеличил отрыв своей команды до 1:3. Все, на что оказались способны игроки «Донбасса», так это провести одну шайбу, причем ее автором стал только что появившийся в команде Дмитрий Голденков.
Учитывая нынешнее положение «Донбасса» и «Кривбасса» в турнирной таблице можно предположить, что эти соперники вполне могут встретиться в полуфинальной серии плей-офф.
«Донбасс» - «Кривбасс» 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
«Донбасс»: Царегородцев (Дьяченко); Кочетков – Шафаренко – Никифоров, Кугут – Сырей; Лялька – Захаров – Нименко, Петрухно – Победоносцев; Благой – Буценко – Голденков, Яковевс – Таран; Рамазанов – Бондарев – Чердак, Вл.Алексюк – Григорьев
«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Савченко – Секирко – Попов, Афанасьев – Рябенко – Михеенок, Белоусов – Декало; Ворона – Максименко – Свищев, Катрич– Александров; Пидгурский – Куцевич – Коваленко, Горлушко – Рубан, Вал.Алексюк
Голы: 1:0 - Кочетков (Шафаренко, Никифоров-больш.), 04:51, 1:1 - Рябенко (Секирко, Савченко), 18:41, 1:2 - Попов (Алексюк), 50:01, 1:3 - Секирко (Савченко), 55:07, 2:3 - Голденков (Благой, Кугут), 56:28
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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