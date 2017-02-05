Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

УХЛ. Донбасс потерпел домашнее поражение от Кривбасса

Теперь донецкие хоккеисты отстают от «Кременчука» в турнирной таблице на три очка

  • 05.02.2017 20:35
  • 296 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ХК Донбасс
© ХК Донбасс

То, что еще месяц назад казалось маловероятным, сегодня стало явью. «Донбасс» потерпел в новом году уже третье поражение и оказался на втором месте. Но если проигрыши ХК «Кременчук» болельщикам клуба еще можно понять, то неудача дома в поединке с «Кривбассом», имевщим до матча на 26 очков меньше, конечно же, представляется очень досадным.

А ведь все начиналось вроде бы неплохо для хозяев поля. Уже на 5-й минуте Денис Кочетков, реализовав численное большинство, открыл счет. Однако перед перерывом опытный защитник «Кривбасса» Константин Рябенко выровнял ситуацию - 1:1.

После нулевой ничьей во втором периоде, основные события в этой игре произошли в третьей 20-минутке. В середине периода гости сперва забили вторую шайбу (отличился Никита Попов), а на 56-й минуте Евгений Секирко увеличил отрыв своей команды до 1:3. Все, на что оказались способны игроки «Донбасса», так это провести одну шайбу, причем ее автором стал только что появившийся в команде Дмитрий Голденков.

Учитывая нынешнее положение «Донбасса» и «Кривбасса» в турнирной таблице можно предположить, что эти соперники вполне могут встретиться в полуфинальной серии плей-офф.

«Донбасс» - «Кривбасс» 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
«Донбасс»: Царегородцев (Дьяченко); Кочетков – Шафаренко – Никифоров, Кугут – Сырей; Лялька – Захаров – Нименко, Петрухно – Победоносцев; Благой – Буценко – Голденков, Яковевс – Таран; Рамазанов – Бондарев – Чердак, Вл.Алексюк – Григорьев
«Кривбасс»: Бесхлебный (Вязовов); Савченко – Секирко – Попов, Афанасьев – Рябенко – Михеенок, Белоусов – Декало; Ворона – Максименко – Свищев, Катрич– Александров; Пидгурский – Куцевич – Коваленко, Горлушко – Рубан, Вал.Алексюк
Голы: 1:0 - Кочетков (Шафаренко, Никифоров-больш.), 04:51, 1:1 - Рябенко (Секирко, Савченко), 18:41, 1:2 - Попов (Алексюк), 50:01, 1:3 - Секирко (Савченко), 55:07, 2:3 - Голденков (Благой, Кугут), 56:28

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.