УХЛ. Дженералз снова оказался сильнее Витязя

Накануне соперники встречались здесь же в Броварах и тогда крупную победу одержали киевляне. Сегодня также хозяева площадки были настроены только на победу.

Уже на 19-й секунде «Дженералз» вышел вперед - с передачи Виктора Янишевского шайбу забросил Алексей Овчинников. А на 5-й минуте второй гол в ворота гостей забил Соломон Шапиро (на этот раз ему ассистировал Богдан Полищук).

Правда после такого бурного начала подопечные Александра Сеуканда немного сбросили обороты и сумели огорчить вратаря «Витязя» еще всего лишь два раза. В начале второго периода это сделал Артем Шиманский, а в третьей двадцатиминутке отличился Сергей Черненко.

«Дженералз» - «Витязь» - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

«Дженералз»: Напненко (Дорош); Боевых, Скрипец, Сирченко; Полищук, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Черненко, Шиманский, Костюк, Генералов, А. Дворник, И. Дворник, Н. Дворник.

«Витязь»: Томашук (Даас); Наливайко-Сальников, Ханин-Большаков-Кривонос; Поддубный-Кривда, Посевин-Муртищев-Алексанян-Петрович; Гасимов-Матвиенко, Ефремов-Нестерук-Колядинский

Голы: 1:0 - Овчинников (Янишевский), 00:19, 2:0 - Шапиро (Полищук), 04:35, 3:0 - Шиманский (Боевых, Черненко), 22:21, 4:0 - Черненко (Шиманский), 47:17.