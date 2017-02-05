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Таран вызван в сборную на замену Толстушко

Украинская сборная продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира

  • 05.02.2017 14:03
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ФХУ. Павел Таран
© ФХУ. Павел Таран

У зв’язку із травмою Всеволода Толстушка до табору національної збірної викликано захисника донецького «Донбасу» Павла Тарана.

Таран брав участь у попередньому навчально-тренувальному зборі команди та в міжнародному турнірі в Гданську. В нинішньому сезоні захисник провів 29 матчів в чемпіонаті Української хокейної ліги, у яких відзначився 1 закинутою шайбою та 9 результативними передачами при 33 хвилинах штрафу.

Нагадаємо, що перше тренування національної збірної в рамках лютневого начально-тренувального збору відбудеться вже сьогодні на льоду арени «Термінал» у Броварах.

Источник — Федерация хоккея Украины

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