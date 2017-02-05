Таран вызван в сборную на замену Толстушко

У зв’язку із травмою Всеволода Толстушка до табору національної збірної викликано захисника донецького «Донбасу» Павла Тарана.



Таран брав участь у попередньому навчально-тренувальному зборі команди та в міжнародному турнірі в Гданську. В нинішньому сезоні захисник провів 29 матчів в чемпіонаті Української хокейної ліги, у яких відзначився 1 закинутою шайбою та 9 результативними передачами при 33 хвилинах штрафу.



Нагадаємо, що перше тренування національної збірної в рамках лютневого начально-тренувального збору відбудеться вже сьогодні на льоду арени «Термінал» у Броварах.