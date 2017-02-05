В субботу в Лиге были сыграны тринадцать встреч.

Монреаль - Вашингтон - 2:3

1-й период

0:1 Вашингтон - Джэй Бигл - 11 (Дэниэл Уинник - 9, Том Уилсон - 8), 03:02

1:1 Монреаль - Александр Радулов - 13 (Филлип Дано - 18, Макс Пачиоретти - 19), 07:32

2-й период

1:2 Вашингтон - Андре Бураковски - 11 (Бретт Коннолли - 3, Ларс Эллер - 8), 09:26

3-й период

1:3 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 15 (Мэтт Нисканен - 25), 05:16, в большинстве

2:3 Монреаль - Макс Пачиоретти - 25 (Александр Радулов - 28), 07:49

Вратарь гостей Брэйден Холтби выиграл свой 10-й матч подряд, сделав 20 сэйвов. В последний раз столичная команда проигрывала с Холтби в воротах еще в прошлом году - 29 декабря. Вашингтон в четвертый раз подряд победил в Монреале. Защитник гостей Джон Карлсон провел 500-й матч в НХЛ. Тренер Вашингтона Барри Тротц одержал 693-ю победу в карьере и вышел на шестое место в истории Лиги.

Филадельфия - Лос-Анджелес - 0:1 (ОТ)

Овертайм

0:1 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 27 (Анже Копитар - 26, Дрю Даути - 23), 02:35

Центрфорвард гостей Джефф Картер, Первая звезда матча, забросил 27-ю шайбу в сезоне и принес «Королям» пятую победу подряд. Вратарь Лос-Анджелеса Петер Будай сделал 17 сэйвов, во второй раз подряд отыграв на ноль. С семью шатаутами он лидирует в лиге. Сухая серия Будая составляет 144 минуты и 5 секунд.

Колорадо - Виннипег - 5:2

1-й период

1:0 Колорадо - Джером Игинла - 7 (Франсуа Бошемен - 10, Мэтт Дюшен - 15), 05:27, в большинстве

1:1 Виннипег - Адам Лоури - 8 (Джоэль Армиа - 4), 09:35

2:1 Колорадо - Нэтан Маккиннон - 12 (Гэбриэл Ландеског - 9, Микко Рантанен - 13), 14:35

2-й период

2:2 Виннипег - Адам Лоури - 9 (Блэйк Уилер - 30, Дастин Бафлин - 27), 00:29, в большинстве

3:2 Колорадо - Мэттью Ньето - 3 (Патрик Уиркош - 7, Мэтт Дюшен - 16), 08:03

3-й период

4:2 Колорадо - Карл Содерберг - 5 (Джером Игинла - 7, Блэйк Комо - 4), 02:04

5:2 Колорадо - Мэттью Ньето - 4 (Мэтт Дюшен - 17, Никита Задоров - 10), 19:22, в пустые ворота

Колорадо прервал серию из девяти поражений. Первой звездой поединка стал правый крайний хозяев Джером Игинла, набравший 2 очка (1+1).

Бостон - Торонто - 5:6

1-й период

1:0 Бостон - Дэвид Пастрняк - 21 (Патрис Бержерон - 15, Здено Хара - 9), 02:17

1:1 Торонто - Вилльям Нюландер - 11 (Назем Кадри - 17, Остон Мэттьюз - 17), 11:15

2-й период

1:2 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 18 (Митчелл Мэрнер - 30), 08:31

1:3 Торонто - Вилльям Нюландер - 12, 09:09

1:4 Торонто - Вилльям Нюландер - 13 (Коннор Браун - 11, Остон Мэттьюз - 18), 10:17, в большинстве

2:4 Бостон - Дэвид Пастрняк - 22 (Патрис Бержерон - 16, Здено Хара - 10), 10:55

3:4 Бостон - Тори Круг - 5 (Дэвид Пастрняк - 22, Райан Спунер - 19), 15:53, в большинстве

3-й период

4:4 Бостон - Райан Спунер - 8 (Здено Хара - 11, Доминик Мур - 8), 10:06

4:5 Торонто - Коннор Браун - 12 (Зак Химан - 15, Остон Мэттьюз - 19), 15:15

5:5 Бостон - Патрис Бержерон - 13 (Тори Круг - 28, Брэд Маршанд - 32), 17:06, в большинстве

5:6 Торонто - Джеймс ван Римсдик - 19 (Тайлер Бозак - 20, Митчелл Мэрнер - 31), 18:24

Центрфорвард гостей Остон Мэттьюз сделал три голевые передачи и вышел на третье место в списке бомбардиров среди новичков с 42 баллами. Его одноклубник Митчелл Мэрнер с 44 очками стал лидером за счет двух передач.

Баффало - Оттава - 4:0

1-й период

1:0 Баффало - Кайл Окпосо - 16 (Джастин Фалк - 4, Джош Горджес - 2), 10:11

2-й период

2:0 Баффало - Райан О'Райлли - 10 (Расмус Ристолайнен - 26, Тайлер Эннис - 3), 16:51

3-й период

3:0 Баффало - Сэм Рейнхарт - 11 (Джек Айкел - 10), 05:53

4:0 Баффало - Маркус Фолиньо - 9 (Джек Айкел - 11), 10:51

37 сэйвов голкипера хозяев Робина Ленера, 16 из которых были сделаны в третьем периоде, позволили Баффало прервать серию из трех поражений, а самому Ленеру стать Первой звездой встречи. Оттава потерпела второе поражение в трех играх.

Тампа-Бэй - Анахайм - 3:2 (Б)

1-й период

0:1 Анахайм - Брэндон Монтур - 1 (Якоб Силфверберг - 18, Райан Кеслер - 23), 08:14

1:1 Тампа-Бэй - Джонатан Друин - 15 (Тайлер Джонсон - 17, Никита Кучеров - 27), 09:48

2-й период

2:1 Тампа-Бэй - Александер Киллорн - 16 (Никита Кучеров - 28), 10:56, в большинстве

3-й период

2:2 Анахайм - Райан Гецлаф - 8 (Кевин Биекса - 4, Райан Кеслер - 24), 04:02

Буллиты

3:2 Тампа-Бэй, Брайан Бойл

Тампа-Бэй прервала серию из трех поражений, а Анахайм потерпел второе поражение подряд. Первой звездой матча стал правый крайний хозяев Никита Кучеров: он принял участие в обоих голах «Молний», сделав две голевые передачи, и нанес шесть бросков.

Айлендерс - Каролина - 4:5 (ОТ)

1-й период

0:1 Каролина - Джейкоб Слэвин - 2 (Бретт Песке - 11, Элиас Линдхольм - 19), 09:53

1:1 Айлендерс - Андерс Ли - 18 (Деннис Зайденберг - 11, Джош Бэйли - 25), 11:14

2-й период

2:1 Айлендерс - Кэйси Сизикас - 5 (Райан Стром - 10, Шэйн Принс - 10), 02:36

2:2 Каролина - Рон Хэйнси - 3 (Элиас Линдхольм - 20, Джордан Стаал - 16), 02:57

2:3 Каролина - Ли Стемпняк - 10 (Джефф Скиннер - 19), 04:37

3:3 Айлендерс - Брок Нельсон - 11 (Райан Стром - 11, Адам Пилич - 5), 19:00

3:4 Каролина - Теуво Теравяйнен - 11 (Брок Макгинн - 8), 19:58

3-й период

4:4 Айлендерс - Джош Бэйли - 10 (Андерс Ли - 11), 08:33, в большинстве

Овертайм

4:5 Каролина - Рон Хэйнси - 4 (Джастин Фолк - 14, Джордан Стаал - 17), 02:52

Нью-йоркская команда проиграла второй раз подряд и снова - с разницей в одну шайбу. Победу Каролине принес гол защитника Рона Хэйнси (Первой звезды поединка) в овертайме, для которого он стал вторым за игру. «Ураганы» выиграли третий раз подряд.

Коламбус - Нью-Джерси - 1:5

1-й период

0:1 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 12 (Трэвис Зэйджак - 20, Кайл Палмьери - 18), 03:29

2-й период

0:2 Нью-Джерси - Якоб Йозефсон - 1 (Энди Грин - 7), 01:49

0:3 Нью-Джерси - Трэвис Зэйджак - 10 (Адам Хенрик - 15, Пьер Паренто - 12), 18:58, в большинстве

3-й период

1:3 Коламбус - Мэтт Калверт - 8 (Вилльям Карлссон - 13), 11:35, в меньшинстве

1:4 Нью-Джерси - Тэйлор Холл - 13 (Бен Лавджой - 5), 16:48, в пустые ворота

1:5 Нью-Джерси - Сет Хельгесон - 1 (Стивен Сантини - 4, Адам Хенрик - 16), 19:31

Коламбус проиграл четвертый из последних пяти матчей и позволил Питтсбургу догнать себя в турнирной таблице. Нью-Джерси выиграл шестой гостевой матч подряд благодаря дублю Тэйлора Холла (Первая звезда поединка) и 31 сэйву Кори Шнайдера (Третья звезда).

Сент-Луис - Питтсбург - 1:4

1-й период

0:1 Питтсбург - Сидни Кросби - 29 (Крис Куниц - 16), 15:50

2-й период

0:2 Питтсбург - Кристофер Летанг - 5 (Картер Роуни - 1, Брайан Раст - 13), 01:34

0:3 Питтсбург - Джастин Шульц - 9 (Сидни Кросби - 29, Крис Куниц - 17), 12:02

3-й период

1:3 Сент-Луис - Патрик Берглунд - 12 (Кольтон Парайко - 22, Джоэль Эдмундсон - 11), 10:22

1:4 Питтсбург - Сидни Кросби - 30, 19:42, в пустые ворота

Питтсбург одержал третью победу подряд, а Сидни Кросби, Первая звезда встречи, забил два гола и сделал одну передачу, набрав 997-е очко в карьере. С 30 голами Кросби лидирует в споре снайперов, а с 59 очками на один балл отстает от капитана Эдмонтона Коннора Макдэвида. Сент-Луис впервые проиграл при новом тренере Майке Йео.

Нэшвилл - Детройт - 0:1

1-й период

0:1 Детройт - Майк Грин - 10 (Хенрик Зеттерберг - 27, Антони Манта - 14), 18:30

Вратарь гостей Петр Мразек, Первая звезда матча, отразил 42 броска и впервые в сезоне отыграл на ноль. Детройт выиграл во второй раз подряд, а Нэшвилл потерпел первое домашнее поражение в основное время с 29 декабря.

Даллас - Чикаго - 3:5

2-й период

1:0 Даллас - Радек Факса - 8 (Девин Шор - 15, Дэн Хэмьюс - 12), 00:08

1:1 Чикаго - Райан Хартмэн - 12 (Таннер Керо - 4, Мариан Хосса - 13), 06:20

1:2 Чикаго - Густав Форслинг - 2 (Брент Сибрук - 24, Маркус Крюгер - 9), 08:34

3-й период

2:2 Даллас - Джейми Бенн - 16 (Коди Икин - 4, Джон Клингберг - 23), 00:40

3:2 Даллас - Тайлер Сегин - 19, 09:24

3:3 Чикаго - Патрик Кейн - 17 (Артём Анисимов - 18), 09:59

3:4 Чикаго - Тревор ван Римсдик - 2 (Артём Анисимов - 19, Артемий Панарин - 29), 15:57

3:5 Чикаго - Джонатан Тэйвз - 10 (Мариан Хосса - 14, Данкан Кит - 32), 19:59, в большинстве, в пустые ворота

Ударная концовка третьего периода помогла Чикаго выиграть во второй раз подряд. Даллас закончил шестиматчевую домашнюю серию всего с двумя победами. Голкипер гостей Кори Кроуфорд сделал 31 сэйв и одержал 202-ю победу в карьере. Благодаря этому он вышел на третье место по числу побед в истории клуба, обойдя Эда Белфура. Кроуфорд уступает только Гленну Холлу (275) и Тони Эспозито (418).

Ванкувер - Миннесота - 3:6

1-й период

0:1 Миннесота - Майк Райлли - 1 (Кристиан Фолин - 5, Джейсон Поминвиль - 19), 13:01

1:1 Ванкувер - Брэндон Саттер - 13 (Янник Хансен - 5), 17:52

1:2 Миннесота - Микаель Гранлунд - 13 (Джейсон Зукер - 21, Мэтью Думба - 16), 19:35

2-й период

1:3 Миннесота - Микаель Гранлунд - 14 (Мэтью Думба - 17), 04:06, в меньшинстве

2:3 Ванкувер - Бо Хорват - 15 (Филип Ларсен - 5), 08:36

2:4 Миннесота - Зак Паризе - 10 (Джаред Спёрджин - 17, Эрик Стаал - 26), 09:30

2:5 Миннесота - Микко Койву - 16 (Микаель Гранлунд - 33, Джаред Спёрджин - 18), 18:19

3:5 Ванкувер - Брэндон Саттер - 14 (Свен Бёртщи - 14, Даниэль Седин - 17), 19:17, в большинстве

3-й период

3:6 Миннесота - Микаель Гранлунд - 15 (Джейсон Зукер - 22, Микко Койву - 22), 10:19

Нападающий Миннесоты Микаель Гранлунд, Первая звезда поединка, оформил хет-трик и продлил собственную результативную серию до 12 игр. Это самая длинная результативная серия в НХЛ в этом сезоне и рекордная в истории «Диких». Для 24-летнего финского форварда хет-трик стал первым в карьере.

Сан-Хосе - Аризона - 2:3 (Б)

2-й период

0:1 Аризона - Шейн Доун - 5 (Джейми Макгинн - 6, Алекс Голигоски - 16), 12:23, в большинстве

1:1 Сан-Хосе - Бренден Диллон - 1 (Патрик Марло - 10, Логан Кутюр - 18), 17:15

3-й период

2:1 Сан-Хосе - Логан Кутюр - 18 (Патрик Марло - 11, Миккел Бёдкер - 12), 02:18

2:2 Аризона - Райан Уайт - 5, 02:44

Буллиты

2:3 Аризона, Радим Врбата

Сан-Хосе проиграл всего во второй раз за последние 10 матчей. Нападающий гостей Патрик Марло, Вторая звезда поединка, продлил результативную серию до шести матчей, сделав две голевые передачи при шести бросках по воротам.











