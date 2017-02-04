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УХЛ. Дженералз разгромил Витязь со счетом 8:1

Харьковчане не выигрывают в чемпионате страны почти два с половиной месяца

  • 04.02.2017 19:55
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УХЛ. Дженералз разгромил Витязь со счетом 8:1

После первого периода, завершившего нулевой ничьей, казалось, что зрителей ожидает упорная борьба, наподобие той, что была перед самым новым годом. Тогда, напомню, соперники также играли в Броварах и основное время завершилось вничью 4:4. И только в овертайме хозяева поля сломили сопротивление гостей.

В начале второго периода сегодняшней встречи киевлянин Данил Скрипец все же открыл счет и дал возможность своим партнерам почувствовать уверенность. Спустя четыре минуты отличился еще один защитник «Дженералз» Юрий Шпак. А затем Николай Дворник, Алексей Овчинников и Алексей Янишевский довели результат до 5:0.

На 44-й минуте Игорь Кривонос одну шайбу отыграл. Но Алексей Костюк (дважды) и Андрей Дворник продолжили огорчать вратаря харьковчан забитыми голами.

В итоге 8:1 в пользу киевских хоккеистов. А «Витязь» не выигрывает у своих соперников, начиная с 20 ноября прошлого года.

«Дженералз» - «Витязь» - 8:1 (0:0, 5:0, 3:1)
«Дженералз»: Напненко (Дорош); Татаренко - Скрипец, Шпак - Сирченко, Боевых; Овчинников - Костюк - Янишевский, А. Дворник - Черненко - Шиманский, Шапиро - Н. Дворник - Полищук, Орлов, Генералов
«Витязь»: Томашук (Даас); Наливайко - Сальников, Поддубный - Кривда, Гасимов - Матвиенко; Посевин - Большаков - Кривонос, Ефремов - Ханин - Алексанян-Петрович, Нестерук - Муртищев - Колядинский
Голы: 1:0 - Скрипец (Шапиро, Н. Дворник), 23:05. 2:0 - Шпак (Шиманский, Черненко), 27:57. 3:0 - Н. Дворник (Скрипец), 28:30. 4:0 - Овчинников (Костюк, Скрипец - больш.), 32:42. 5:0 - Янишевский (Костюк), 36:20. 5:1 - Кривонос (Сальников, Большаков), 43:13. 6:1 - Костюк (Овчинников, Янишевский), 46:28. 7:1 - Костюк (Скрипец), 46:43, 8:1 - А. Дворник (Боевых, Шиманский), 58:56

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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