Донбасс – Кривбасс: судейские назначения

Завтра 5 февраля на дружковской Ледовой арене «Альтаир» пройдет матч 35-го тура Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и «Кривбассом».
Встречу участников плей-офф УХЛ сезона-2016/17 будут обслуживать главный арбитр Максим Урда, а также линейные – Илья Хохлов и Виктор Качан.
Источник — ХК Донбасс
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