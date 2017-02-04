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Донбасс – Кривбасс: судейские назначения

Максим Урда будет главным арбитром

  • 04.02.2017 19:32
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Метки
ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Завтра 5 февраля на дружковской Ледовой арене «Альтаир» пройдет матч 35-го тура Украинской хоккейной лиги между «Донбассом» и «Кривбассом».

Встречу участников плей-офф УХЛ сезона-2016/17 будут обслуживать главный арбитр Максим Урда, а также линейные – Илья Хохлов и Виктор Качан.

Источник — ХК Донбасс

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