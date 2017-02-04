УХЛ. Кременчук обыграл Белый Барс и единолично вышел в лидеры

Похоже, что чем ближе к завершению первого этапа чемпионата Украины, тем непредсказуемыми получаются встречи команд из верхней части турнирной таблицы, с теми кто расположился ниже. С одной стороны ведущие клубы уже обеспечили себе выход в плей-офф и, наверное, пытаются экономить силы на решающие игры. А, с другой стороны, некоторые клубы, в частности «Белый Барс», явно прибавляют и оказывают достойное сопротивление лидерам.



Это испытал сегодня на себе и «Кременчук», который после невыразительной выездной победы над «Дженералз» в предыдущем туре 2:0, теперь уже дома в непростом матче выиграл у «Белого Барса» 5:2.



В первом периоде подопечные Дмитрия Пидгурского забросили только одну шайбу - ее автором стал Илья Коренчук, реализовавший большинство.



После перерыва на 24-й минуте Тимур Гриценко во второй раз зажег красный свет за воротами гостей, однако спустя две минуты Кирилл Бондаренко одну шайбу отыграл. На 34-й минуте хоккеист «Кременчука» Виталий Кирющенков забил тогда, когда его команда находилась в меньшинстве. А вскоре Илья Коренчук довел счет до 4:1. Но «Белый Барс» сдаваться вовсе не собирался и на 39-й минуте Даниил Печерских с передачи Игоря Микулко возобновил интригу - 4:2.



Третий период прошел с некоторым преимуществом «Кременчука», хотя могла отличиться и команда из Белой Церкви. И еще неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не гол героя матча Ильи Коренчука, причем на этот раз он забил в меньшинстве.



Вот так, благодаря хет-трику форварда «Кременчука» Ильи Коренчука и двум шайбам, заброшенным хозяевами поля, когда на площадке их было меньше чем гостей, команда из Полтавской области вышла на чистое первое место. По крайней мере до завтра, когда свой матч проведет «Донбасс».



ХК «Кременчук» - «Белый Барс» - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

ХК «Кременчук»: Захарченко (Петров). Башко – Андрейкив, Исаенко – Игнатенко, Романенко – Варивода, Мельников – Савицкий. Коренчук – Кузьмик – Слыш, Гаврик – Гниденко – Кирющенков, Петранговский – Т. Гриценко – Коваленя, Чернышенко – Карпенко – Чорный

«Белый Барс»: Краснопольский (Власенко). Толкунов – Логач, Ядловский – Поцелуенко, Дворецкий – Сухонос. Разумов – Даниленко – Бабинец, Бондаренко – Ромащенко – Лесников, Микулко – Ружников – Печерских, Д. Гриценко – Люльчук – Воронин

Голы: 1:0 – Коренчук (Кузьмик, Слыш - больш.), 8:58. 2:0 - Гриценко (Коваленя, Петранговский), 23:33. 2:1 - Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 25:25. 3:1 - Кирющенков (Гниденко - меньш.), 33:16. 4:1 - Коренчук (Чернышенко, Слыш), 36:50. 4:2 - Печерских (Микулко), 38:20. 5:2 - Коренчук (Слыш, Варивода - меньш.), 56:02