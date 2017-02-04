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НХЛ. Питтсбург обыграл Коламбус, Флорида - Анахайм. Матчи пятницы

Статистика и видеообзоры поединков

  • 04.02.2017 13:23
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НХЛ. Питтсбург - Коламбус
© НХЛ. Питтсбург - Коламбус
В пятницу в Лиге были сыграны пять встреч. 
 
Питтсбург - Коламбус - 4:3 (ОТ)
1-й период
1:0 Питтсбург - Фил Кессел - 16 (Брайан Думулин - 8, Тревор Дэйли - 13), 13:37 
2:0 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 15 (Мэтт Каллен - 10, Кристофер Летанг - 20), 18:28 
2-й период
2:1 Коламбус - Брендон Дубински - 6 (Бун Дженнер - 8, Джек Джонсон - 12), 15:43
3:1 Питтсбург - Ник Бонино - 8 (Джейк Гюнцель - 4, Фил Кессел - 33), 18:23
3-й период
3:2 Коламбус - Александер Веннберг - 10 (Брэндон Саад - 21, Сет Джонс - 18), 00:29
3:3 Коламбус - Кэм Аткинсон - 25 (Брендон Дубински - 16, Джек Джонсон - 13), 11:20
Овертайм
4:3 Питтсбург - Фил Кессел - 17 (Кристофер Летанг - 21, Джастин Шульц - 28), 03:15, в большинстве
 
Питтсбург упустил преимущество в две шайбы, дважды пропустив в третьем периоде, но вырвал победу в овертайме благодаря голу Фила Кессела, Первой звезды матча, который оформил дубль. Для Кессела это был 800-й поединок в НХЛ. 
 
 
Детройт - Айлендерс - 5:4 
1-й период
0:1 Айлендерс - Джош Бэйли - 9 (Джон Таварес - 23, Андерс Ли - 9), 03:43 
1:1 Детройт - Люк Гленденинг - 2 (Йонатан Эрикссон - 8, Джастин Абделькадер - 7), 10:07 
1:2 Айлендерс - Эндрю Лэдд - 11 (Томас Хики - 10, Алан Кьюин - 8), 11:35 
2-й период
2:2 Детройт - Даррен Хелм - 6 (Томаш Татар - 13, Томаш Ванек - 20), 12:04
3:2 Детройт - Антони Манта - 12 (Томаш Татар - 14), 14:24
3:3 Айлендерс - Джон Таварес - 20 (Райан Стром - 9, Андерс Ли - 10), 17:11, в большинстве
4:3 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 11 (Густав Нюквист - 20, Антони Манта - 13), 17:34
3-й период
4:4 Айлендерс - Джейсон Чимера - 11 (Брок Нельсон - 16), 17:34
5:4 Детройт - Дэнни Декайзер - 3 (Хенрик Зеттерберг - 26), 19:32
 
«Островитяне» дважды вели в счете, но все-таки впервые при тренере Дуге Уэйте проиграли в основное время. «Красные крылья» прервали серию из пяти подряд поражений, а нью-йоркская команда проиграла впервые в основное время за семь встреч. За 2:26 до конца третьего периода «Островитяне» сравняли счет за счет гола Джейсона Чимеры, проводившего 1000-ю игру в НХЛ.
 
 
Флорида - Анахайм - 2:1 
1-й период
0:1 Анахайм - Хампус Линдхольм - 4 (Антуан Верметт - 14), 09:39 
1:1 Флорида - Райлли Смит - 10 (Джейсон Димерс - 13, Кит Яндл - 23), 09:52 
2-й период
2:1 Флорида - Джонатан Юбердо - 1 (Александр Барков - 19, Кит Яндл - 24), 15:02
 
Флорида впервые в сезоне выиграла в третий раз подряд за счет гола Джонатана Юбердо (Первой звезды поединка), который провел первый матч в сезоне. Форвард пропустил 51 игру из-за травмы ахилла, в последний раз он выходил на лед 9 апреля. Анахайм потерпел второе поражение в трех матчах.
 
 
Нью-Джерси - Калгари - 3:4 (ОТ)
1-й период
0:1 Калгари - Шон Монахан - 19 (Джонни Гудро - 22, Ти Джей Броди - 16), 17:15 
2-й период
0:2 Калгари - Крис Верстиг - 10 (Ти Джей Броди - 17, Джонни Гудро - 23), 00:22, в большинстве
1:2 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 14 (Майлс Вуд - 5), 08:36
2:2 Нью-Джерси - Павел Заха - 5 (Майк Каммаллери - 18, Адам Хенрик - 14), 11:39, в большинстве
3:2 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 14 (Майлс Вуд - 6, Тэйлор Холл - 22), 19:36, в большинстве
3-й период
3:3 Калгари - Мэттью Стэйджан - 5 (Ти Джей Броди - 18, Майкл Фирлэнд - 7), 07:22
Овертайм
3:4 Калгари - Микаэль Бэклунд - 15 (Ти Джей Броди - 19, Михаэль Фролик - 18), 01:13
 
Четыре голевые передачи сделал защитник гостей Ти-Джей Броди, а «Флэймз» одержали третью победу кряду. «У меня был долгий разговор с Броди. Я говорил, что ему надо больше бросать по воротам, а не делать так много передач. И тут он сделал четыре голевых паса, - улыбался тренер Калгари Глен Галутцан. - Он меня совсем не послушал, но ему стоит отдать должное». Нью-Джерси проиграл дома в седьмой раз подряд.
 
 
Каролина - Эдмонтон - 2:1 
1-й период
1:0 Каролина - Джордан Стаал - 11 (Элиас Линдхольм - 18, Джейкоб Слэвин - 17), 11:36 
2-й период
1:1 Эдмонтон - Коннор Макдэйвид - 18 (Оскар Клефбом - 12, Адам Ларссон - 11), 08:04
3-й период
2:1 Каролина - Себастиан Ахо - 16 (Джастин Фолк - 13, Теуво Теравяйнен - 17), 01:48, в большинстве
 
19-летний нападающий Каролины Себастьян Ахо во второй игре подряд забил победный гол, и «Ураганы» одержали вторую победу за два дня после пяти подряд поражений. Единственный гол Эдмонтона забил Коннор Макдэвид. Капитан «Нефтяников» первым в сезоне набрал 60 (18+42) баллов и набрал очки впервые после двух безрезультативных игр. В его карьере в НХЛ еще ни разу не было отрезка из трех встреч без очков.





Источник — Sport.ua

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