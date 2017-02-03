УХЛ. Дженералз и Витязь сыграют два матча за два дня

Оба лидера чемпионата Украины будут принимать своих соперников дома



ХК «Кременчук» - «Белый Барс»

4 февраля. Кременчук. СК «Айсберг». 14:00



Накануне хоккеисты «Кременчука» в довольно непростом матче в гостях победили со скромным счетом 2:0 киевский «Дженералз». При этом подопечные Дмитрия Пидгурского все решили в первом периоде, а вот затем более чем за сорок минут ни разу не смогли огорчить вратаря хозяев поля. Этот факт наверняка должен насторожить тренерский состав одного из лидеров турнира. Посмотрим, какие же выводы наставники сделают в предстоящей игре.

Что касается «Белого Барса», то начало нового года для него проходит вполне успешно. Команда уже одержала больше побед, чем за предыдущий период нынешнего чемпионата и была очень близка к тому, чтобы выиграл в предыдущем туре у «Кривбасса», не дотянув до победы полторы минуты. Конечно же, воодушевленные такой игрой, хоккеиста «Белого Барса» постараются попортить нервы и «Кременчуку».



Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 8:2, 5:2, 6:1, 4:2, 13:0, 4:1



«Дженералз» – «Витязь»

4 февраля. Бровары. СК «Терминал». 17:00

5 февраля. Бровары. СК «Терминал». 13:00



Перед новым годом соперники встречались в Броварах и тогда в основное время ближе к победе были харьковчане, которые вели в счете вплоть до последней минуты. Но хозяева поля сумели перевести игру в овертайм, а затем и забросили решающую шайбу. После этого у «Витязя» уже не было таких шансов на успех в других матчах и большинство из них он проиграл с крупным счетом. Единственное, что можно занести в актив, так это два выигранных периода у ХК «Кременчук», правда к тому времени харьковская команда уже уступала и догнать соперника так и не сумела.

Зато «Дженералз» в январе и начале февраля смотрелся вполне прилично. Взять хотя бы последний поединок с тем же «Кременчуком», в котором киевляне уступили лишь со счетом 0:2. Или же матч с «Кривбассом», проигранный лишь в серии буллитов.

Интересно, что в этот уик-энд соперником предстоит провести не один, а сразу две встречи. Вторая - это перенесенная игра еще из 8-го тура.



Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 4:3, 8:1, 1:2 (от), 5:4 (от)



«Донбасс» - «Кривбасс»

5 февраля. Дружковка. Ледовая арена «Альтаир». 17:00



Несмотря на большую разницу в набранных очках за сезон, хоккеистам «Донбасса» очень непросто даются матчи с «Кривбассом». Еще ни разу дончане не выигрывали у соперников с преимуществом более чем в три шайбы, да и вообще больше четырех голов они криворожскому клубу еще не забивали.

Учитывая то обстоятельство, что подопечным Анатолия Степанищева сейчас терять очки никак нельзя (ибо можно отпустить «Кременчук» вперед), можно ожидать, что хозяева поля будут обязательно стремиться к своей очередной победе. А вот чего ждать от «Кривбасса» сказать сложно. Команда уже гарантировала себе третье место по итогам группового этапа и может себе позволить играть без особого нервного напряжения, готовясь к серии плей-офф.

А ведь вполне может так случиться, что именно эти клубы сойдутся в полуфинальной серии чемпионата. Тогда уже предстоящий матч будет расцениваться как ее репетиция.

И еще. В последние дни «Донбасс» пополнился двумя новыми игроками. Это 28-летний белорусский защитник Александр Сырей и 25-летний нападающий Дмитрий Голденков. В тоже время клуб расторг контракты с 26-летним защитником Вячеславом Хакимовым и 31-летним нападающим Павлом Большаковым.

Матчи в сезоне 2016-2017 гг. - 3:1, 4:1, 2:0, 4:3, 3:0, 3:0



Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 4.02.17 выглядит так: