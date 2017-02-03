Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

6 февраля сборная Украины проведет открытую тренировку

Национальная команда продолжает готовиться к домашнему чемпионату мира

  • 03.02.2017 15:03
  • 151 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФХУ
© ФХУ

До чемпіонату світу з хокею серед чоловіків 2017, Дивізіон І, група А, що пройде у Києві лишилось 77 днів. Національна збірна команда України та Оргкомітет турніру активно готуються аби провести свято хокею на найвищому рівні.

Напередодні турніру Euro Ice Hockey Challange у Польщі національна збірна команда України з хокею 6 лютого 2017 року проведе відкрите тренування на льодовій арені «Термінал» в місті Бровари. Тренування команди відвідають Віце-прем’єр-міністр України, Голова оргкомітету Чемпіонату світу з хокею в Україні 2017 року, віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов, Голова оргкомітету при Федерації хокею України Георгій Зубко.

Після закінчення тренування команди Олександра Савицького відбудеться прес-бранч за участю гравців, тренерського штабу збірної та почесних гостей на якому будуть повідомлені деталі підготовки нашої держави до чемпіонату світу з хокею, який пройде з 22 по 28 квітня 2017 року на льодовій арені Палацу спорту у Києві.

Розклад заходу 6 лютого:

11.00-12.15 тренування збірної. Місце проведення – льодова арена

12.15-12.45 фото-сесія. Місце проведення – льодова арена

13.00-13.40 прес-бранч. Місце проведення – мала зала конгрес-холу

13.40-14.00 час для вільного спілкування з гравцями, тренерами, запрошеними. Місце проведення – мала зала конгрес-холу

Источник — Федерация хоккея Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.