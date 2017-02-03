6 февраля сборная Украины проведет открытую тренировку

До чемпіонату світу з хокею серед чоловіків 2017, Дивізіон І, група А, що пройде у Києві лишилось 77 днів. Національна збірна команда України та Оргкомітет турніру активно готуються аби провести свято хокею на найвищому рівні.
Напередодні турніру Euro Ice Hockey Challange у Польщі національна збірна команда України з хокею 6 лютого 2017 року проведе відкрите тренування на льодовій арені «Термінал» в місті Бровари. Тренування команди відвідають Віце-прем’єр-міністр України, Голова оргкомітету Чемпіонату світу з хокею в Україні 2017 року, віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов, Голова оргкомітету при Федерації хокею України Георгій Зубко.
Після закінчення тренування команди Олександра Савицького відбудеться прес-бранч за участю гравців, тренерського штабу збірної та почесних гостей на якому будуть повідомлені деталі підготовки нашої держави до чемпіонату світу з хокею, який пройде з 22 по 28 квітня 2017 року на льодовій арені Палацу спорту у Києві.
Розклад заходу 6 лютого:
11.00-12.15 тренування збірної. Місце проведення – льодова арена
12.15-12.45 фото-сесія. Місце проведення – льодова арена
13.00-13.40 прес-бранч. Місце проведення – мала зала конгрес-холу
13.40-14.00 час для вільного спілкування з гравцями, тренерами, запрошеними. Місце проведення – мала зала конгрес-холу
Источник — Федерация хоккея Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.