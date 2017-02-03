В четверг в Лиге были сыграны восемь встреч.

Баффало - Рейнджерс - 1:2 (ОТ)

2-й период

0:1 Рейнджерс - Матс Зуккарелло Аасен - 10 (Райан МакДона - 27, Джей Ти Миллер - 21), 17:50, в большинстве

3-й период

1:1 Баффало - Коди Фрэнсон - 3 (Райан О'Райлли - 21, Тайлер Эннис - 2), 14:29

Овертайм

1:2 Рейнджерс - Крис Крайдер - 20 (Джей Ти Миллер - 22, Мика Зибанежад - 12), 03:56

Гости избежали третьего подряд поражения за счет гола Криса Крайдера за 1:04 до конца овертайма и 36 сэйвам Хенрика Лундквиста, Первой звезды матча. Для Крайдера (Третья звезда поединка) шайба стала 20-й в сезоне, а «Рейнджеры» продлили результативную гостевую серию до восьми матчей (одержав при этом семь побед).

Филадельфия - Монреаль - 3:1

1-й период

0:1 Монреаль - Никита Нестеров - 4 (Алекс Гальченюк - 17, Эндрю Шо - 12), 04:51

2-й период

1:1 Филадельфия - Клод Жиру - 12 (Марк Стрейт - 15, Брэйден Щенн - 19), 17:50, в большинстве

3-й период

2:1 Филадельфия - Мэтт Рид - 7 (Шон Кутюрье - 6, Ник Каусинс - 8), 03:32

3:1 Филадельфия - Шон Кутюрье - 9, 19:46, в пустые ворота

Победную шайбу в начале третьего периода забросил форвард хозяев Мэтт Рид, Первая звезда встречи, не отличавшийся с 3 ноября. «Канадиенс» нанесли всего 16 бросков по воротам Михала Нойвирта - это худший результат команды в сезоне. Примечательно, что предыдущий худший результат (17 бросков) также произошел в матче с Филадельфией 5 ноября. Монреаль продолжает чередовать победы с поражениями: дважды подряд «Канадиенс» не выигрывали с начала января. Филадельфия выиграла четвертый матч из последних пяти.

Тампа-Бэй - Оттава - 2:5

2-й период

1:0 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 16 (Никита Кучеров - 26), 03:39

1:1 Оттава - Марк Стоун - 17 (Зак Смит - 14, Коди Сиси - 7), 06:33

1:2 Оттава - Кайл Тёррис - 18 (Майк Хоффман - 19, Эрик Карлссон - 34), 11:03, в большинстве

3-й период

1:3 Оттава - Майк Хоффман - 18 (Кайл Тёррис - 18, Марк Стоун - 21), 02:53, в большинстве

2:3 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 5 (Брайан Бойл - 7, Ондржей Палат - 15), 07:46

2:4 Оттава - Марк Стоун - 18 (Эрик Карлссон - 35, Дерик Брассар - 18), 09:22

2:5 Оттава - Крис Келли - 4 (Эрик Карлссон - 36), 19:35, в пустые ворота

Два гола Марка Стоуна (Первой звезды матча) и три передачи Эрика Карлссона позволили Оттаве выиграть впервые за три поединка. Тампа-Бэй проиграла третий раз подряд и шестой раз за последние семь игр. Эта встреча была первой в Тампе для тренера Оттавы Ги Буше, который возглавлял «Молний» в сезонах 2010-13.

Сент-Луис - Торонто - 5:1

1-й период

0:1 Торонто - Митчелл Мэрнер - 13 (Тайлер Бозак - 19, Джеймс ван Римсдик - 24), 14:22

1:1 Сент-Луис - Александр Стин - 10 (Кевин Шаттенкирк - 24, Пол Штясны - 18), 17:58

2-й период

2:1 Сент-Луис - Пол Штясны - 13 (Александр Стин - 24, Алекс Пьетранжело - 18), 06:27

3:1 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 23 (Йори Лехтеря - 10, Кольтон Парайко - 20), 07:02

4:1 Сент-Луис - Кольтон Парайко - 4 (Алекс Пьетранжело - 19, Робби Фаббри - 18), 11:02, в большинстве

3-й период

5:1 Сент-Луис - Пол Штясны - 14 (Кольтон Парайко - 21, Джоэль Эдмундсон - 10), 12:28

Майк Йео с победы дебютировал на посту главного тренера Сент-Луиса, а его команда показала яркий и атакующий хоккей. Для «Блюзменов» победа стала второй в последних семи матчах. У Торонто наступила неудачная полоса - три поражения подряд.

Нэшвилл - Эдмонтон - 2:0

2-й период

1:0 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 13 (Райан Джохансен - 29), 01:26

2:0 Нэшвилл - Райан Джохансен - 9 (Виктор Арвидссон - 19, Филип Форсберг - 18), 19:21

Вратарь хозяев Пекка Ринне, Первая звезда поединка, отразил 31 бросок, оформив второй шатаут в сезоне. Нэшвилл выиграл восьмой матч из последних 11, а Эдмонтон потерпел второе подряд поражение после перерыва на «Матч звезд».

Даллас - Виннипег - 3:4

1-й период

0:1 Виннипег - Брайан Литтл - 14 (Николай Элерс - 28, Патрик Лайне - 19), 06:50

1:1 Даллас - Джон Клингберг - 8 (Джейми Бенн - 29), 11:55, в большинстве

2:1 Даллас - Джейми Бенн - 15 (Патрик Немет - 2, Патрик Ивз - 14), 13:59

2:2 Виннипег - Марк Шайфли - 24 (Блэйк Уилер - 29), 19:07

2-й период

2:3 Виннипег - Марк Шайфли - 25 (Мэтью Перро - 13, Дастин Бафлин - 26), 05:55, в большинстве

2:4 Виннипег - Николай Элерс - 19 (Патрик Лайне - 20), 12:51

3:4 Даллас - Патрик Ивз - 19 (Джон Клингберг - 22, Джейми Бенн - 30), 17:58

«Джетс» смогли выиграть в третий раз подряд впервые в сезоне, а Даллас проиграл впервые за три встречи. Правый крайний гостей Патрик Лайне сделал две голевые передачи и с 43 очками является самым результативным новичком лиги. Его результативная серия составляет восемь матчей.

Аризона - Чикаго - 3:4

1-й период

0:1 Чикаго - Патрик Кейн - 16 (Данкан Кит - 30, Джонатан Тэйвз - 20), 08:44, в большинстве

0:2 Чикаго - Райан Хартмэн - 11 (Данкан Кит - 31, Эндрю Дежарден - 1), 09:56

0:3 Чикаго - Мариан Хосса - 19 (Артемий Панарин - 28, Брент Сибрук - 23), 14:15, в большинстве

2-й период

1:3 Аризона - Оливер Экман-Ларссон - 10 (Радим Врбата - 24, Майкл Стоун - 8), 01:36, в большинстве

1:4 Чикаго - Артемий Панарин - 18 (Артём Анисимов - 17, Патрик Кейн - 35), 05:24

2:4 Аризона - Кристиан Дворак - 5 (Шейн Доун - 12, Брендан Перлини - 3), 14:24

3:4 Аризона - Брендан Перлини - 8 (Кристиан Дворак - 10, Алекс Голигоски - 15), 15:51

Чикаго избежал четвертого поражения подряд. Первой звездой поединка стал правый крайний гостей Патрик Кейн, набравший 2 очка (1+1).

Ванкувер - Сан-Хосе - 1:4

1-й период

0:1 Сан-Хосе - Патрик Марло - 19 (Джо Павелски - 29, Брент Бернс - 33), 09:30, в большинстве

0:2 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 5 (Дэвид Щлемко - 9), 15:59

3-й период

0:3 Сан-Хосе - Брент Бернс - 22 (Томаш Гертл - 6, Джо Торнтон - 30), 00:53

1:3 Ванкувер - Филип Ларсен - 1 (Брэндан Гонс - 5, Никита Трямкин - 5), 06:35

1:4 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 6 (Марк-Эдуард Власик - 14, Джоэл Уорд - 14), 14:41, в большинстве

Патрик Марло, Первая звезда встречи, забросил 500-ю шайбу в карьере и помог Сан-Хосе одержать восьмую победу в последних девяти матчах. Марло стал первым игроком в истории, забившим 500 голов в составе «Акул». Также он стал пятым действующим хоккеистом, достигшим этого рубежа после Яромира Ягра (758), Джерома Игинлы (617), Александра Овечкина (550) и Мариана Хоссы (518). Нападающий гостей Джо Торнтон сделал голевую передачу и набрал 1374-е очко в карьере. Благодаря этому он сравнялся с Майком Модано на 23-м месте в рейтинге бомбардиров в истории НХЛ.











