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НХЛ. 500 шайб Марло, 1374 очка Торнтона. Матчи четверга

Статистика и видеообзоры поединков

  • 03.02.2017 13:16
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НХЛ. Патрик Марло в матче Ванкувер - Сан-Хосе
© НХЛ. Патрик Марло в матче Ванкувер - Сан-Хосе
В четверг в Лиге были сыграны восемь встреч.
 
Баффало  -  Рейнджерс - 1:2 (ОТ)
2-й период
0:1 Рейнджерс - Матс Зуккарелло Аасен - 10 (Райан МакДона - 27, Джей Ти Миллер - 21), 17:50, в большинстве
3-й период
1:1 Баффало - Коди Фрэнсон - 3 (Райан О'Райлли - 21, Тайлер Эннис - 2), 14:29
Овертайм
1:2 Рейнджерс - Крис Крайдер - 20 (Джей Ти Миллер - 22, Мика Зибанежад - 12), 03:56
 
Гости избежали третьего подряд поражения за счет гола Криса Крайдера за 1:04 до конца овертайма и 36 сэйвам Хенрика Лундквиста, Первой звезды матча. Для Крайдера (Третья звезда поединка) шайба стала 20-й в сезоне, а «Рейнджеры» продлили результативную гостевую серию до восьми матчей (одержав при этом семь побед).
 
 
Филадельфия - Монреаль - 3:1
1-й период
0:1 Монреаль - Никита Нестеров - 4 (Алекс Гальченюк - 17, Эндрю Шо - 12), 04:51 
2-й период
1:1 Филадельфия - Клод Жиру - 12 (Марк Стрейт - 15, Брэйден Щенн - 19), 17:50, в большинстве
3-й период
2:1 Филадельфия - Мэтт Рид - 7 (Шон Кутюрье - 6, Ник Каусинс - 8), 03:32
3:1 Филадельфия - Шон Кутюрье - 9, 19:46, в пустые ворота
 
Победную шайбу в начале третьего периода забросил форвард хозяев Мэтт Рид, Первая звезда встречи, не отличавшийся с 3 ноября. «Канадиенс» нанесли всего 16 бросков по воротам Михала Нойвирта - это худший результат команды в сезоне. Примечательно, что предыдущий худший результат (17 бросков) также произошел в матче с Филадельфией 5 ноября. Монреаль продолжает чередовать победы с поражениями: дважды подряд «Канадиенс» не выигрывали с начала января. Филадельфия выиграла четвертый матч из последних пяти.
 
 
Тампа-Бэй - Оттава - 2:5
2-й период
1:0 Тампа-Бэй - Тайлер Джонсон - 16 (Никита Кучеров - 26), 03:39
1:1 Оттава - Марк Стоун - 17 (Зак Смит - 14, Коди Сиси - 7), 06:33
1:2 Оттава - Кайл Тёррис - 18 (Майк Хоффман - 19, Эрик Карлссон - 34), 11:03, в большинстве
3-й период
1:3 Оттава - Майк Хоффман - 18 (Кайл Тёррис - 18, Марк Стоун - 21), 02:53, в большинстве
2:3 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 5 (Брайан Бойл - 7, Ондржей Палат - 15), 07:46
2:4 Оттава - Марк Стоун - 18 (Эрик Карлссон - 35, Дерик Брассар - 18), 09:22
2:5 Оттава - Крис Келли - 4 (Эрик Карлссон - 36), 19:35, в пустые ворота
 
Два гола Марка Стоуна (Первой звезды матча) и три передачи Эрика Карлссона позволили Оттаве выиграть впервые за три поединка. Тампа-Бэй проиграла третий раз подряд и шестой раз за последние семь игр. Эта встреча была первой в Тампе для тренера Оттавы Ги Буше, который возглавлял «Молний» в сезонах 2010-13.
 
 
Сент-Луис - Торонто - 5:1
1-й период
0:1 Торонто - Митчелл Мэрнер - 13 (Тайлер Бозак - 19, Джеймс ван Римсдик - 24), 14:22 
1:1 Сент-Луис - Александр Стин - 10 (Кевин Шаттенкирк - 24, Пол Штясны - 18), 17:58 
2-й период
2:1 Сент-Луис - Пол Штясны - 13 (Александр Стин - 24, Алекс Пьетранжело - 18), 06:27
3:1 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 23 (Йори Лехтеря - 10, Кольтон Парайко - 20), 07:02
4:1 Сент-Луис - Кольтон Парайко - 4 (Алекс Пьетранжело - 19, Робби Фаббри - 18), 11:02, в большинстве
3-й период
5:1 Сент-Луис - Пол Штясны - 14 (Кольтон Парайко - 21, Джоэль Эдмундсон - 10), 12:28
 
Майк Йео с победы дебютировал на посту главного тренера Сент-Луиса, а его команда показала яркий и атакующий хоккей. Для «Блюзменов» победа стала второй в последних семи матчах. У Торонто наступила неудачная полоса - три поражения подряд.
 
 
Нэшвилл - Эдмонтон - 2:0
2-й период
1:0 Нэшвилл - Виктор Арвидссон - 13 (Райан Джохансен - 29), 01:26
2:0 Нэшвилл - Райан Джохансен - 9 (Виктор Арвидссон - 19, Филип Форсберг - 18), 19:21 
 
Вратарь хозяев Пекка Ринне, Первая звезда поединка, отразил 31 бросок, оформив второй шатаут в сезоне. Нэшвилл выиграл восьмой матч из последних 11, а Эдмонтон потерпел второе подряд поражение после перерыва на «Матч звезд».
 
 
Даллас - Виннипег - 3:4
1-й период
0:1 Виннипег - Брайан Литтл - 14 (Николай Элерс - 28, Патрик Лайне - 19), 06:50 
1:1 Даллас - Джон Клингберг - 8 (Джейми Бенн - 29), 11:55, в большинстве 
2:1 Даллас - Джейми Бенн - 15 (Патрик Немет - 2, Патрик Ивз - 14), 13:59 
2:2 Виннипег - Марк Шайфли - 24 (Блэйк Уилер - 29), 19:07 
2-й период
2:3 Виннипег - Марк Шайфли - 25 (Мэтью Перро - 13, Дастин Бафлин - 26), 05:55, в большинстве
2:4 Виннипег - Николай Элерс - 19 (Патрик Лайне - 20), 12:51
3:4 Даллас - Патрик Ивз - 19 (Джон Клингберг - 22, Джейми Бенн - 30), 17:58
 
«Джетс» смогли выиграть в третий раз подряд впервые в сезоне, а Даллас проиграл впервые за три встречи. Правый крайний гостей Патрик Лайне сделал две голевые передачи и с 43 очками является самым результативным новичком лиги. Его результативная серия составляет восемь матчей.
 
 
Аризона - Чикаго - 3:4
1-й период
0:1 Чикаго - Патрик Кейн - 16 (Данкан Кит - 30, Джонатан Тэйвз - 20), 08:44, в большинстве 
0:2 Чикаго - Райан Хартмэн - 11 (Данкан Кит - 31, Эндрю Дежарден - 1), 09:56 
0:3 Чикаго - Мариан Хосса - 19 (Артемий Панарин - 28, Брент Сибрук - 23), 14:15, в большинстве 
2-й период
1:3 Аризона - Оливер Экман-Ларссон - 10 (Радим Врбата - 24, Майкл Стоун - 8), 01:36, в большинстве
1:4 Чикаго - Артемий Панарин - 18 (Артём Анисимов - 17, Патрик Кейн - 35), 05:24
2:4 Аризона - Кристиан Дворак - 5 (Шейн Доун - 12, Брендан Перлини - 3), 14:24
3:4 Аризона - Брендан Перлини - 8 (Кристиан Дворак - 10, Алекс Голигоски - 15), 15:51
 
Чикаго избежал четвертого поражения подряд. Первой звездой поединка стал правый крайний гостей Патрик Кейн, набравший 2 очка (1+1).
 
 
Ванкувер - Сан-Хосе - 1:4
1-й период
0:1 Сан-Хосе - Патрик Марло - 19 (Джо Павелски - 29, Брент Бернс - 33), 09:30, в большинстве 
0:2 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 5 (Дэвид Щлемко - 9), 15:59 
3-й период
0:3 Сан-Хосе - Брент Бернс - 22 (Томаш Гертл - 6, Джо Торнтон - 30), 00:53
1:3 Ванкувер - Филип Ларсен - 1 (Брэндан Гонс - 5, Никита Трямкин - 5), 06:35
1:4 Сан-Хосе - Крис Тьерни - 6 (Марк-Эдуард Власик - 14, Джоэл Уорд - 14), 14:41, в большинстве
 
Патрик Марло, Первая звезда встречи, забросил 500-ю шайбу в карьере и помог Сан-Хосе одержать восьмую победу в последних девяти матчах. Марло стал первым игроком в истории, забившим 500 голов в составе «Акул». Также он стал пятым действующим хоккеистом, достигшим этого рубежа после Яромира Ягра (758), Джерома Игинлы (617), Александра Овечкина (550) и Мариана Хоссы (518). Нападающий гостей  Джо Торнтон сделал голевую передачу и набрал 1374-е очко в карьере. Благодаря этому он сравнялся с Майком Модано на 23-м месте в рейтинге бомбардиров в истории НХЛ.





Источник — Sport.ua

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