В рамках 34-го тура Украинской хоккейной лиги между «Витязем» и «Донбассом» (0:13) состоялись две зрелищные драки между игроками двух клубов.

Результатом одной из них – Кривонос vs. Толстушко – стала травма защитника дончан и сборной Украины. Спустя некоторое время после игры Всеволод опубликовал в своем Instagram фото с гипсом на левой руке.

Позже игрок сообщил, что получил перелом пальца после удара в шлем соперника. Ориентировочный срок восстановления Всеволода Толстушко – 3-4 недели. Таким образом, хоккеист пропустит центральный матч заключительной части регулярного чемпионата против «Кременчуга» (15 февраля).

Предлагаем вам видео драки Кривонос vs. Толстушко:

Также в матче «Витязь» - «Донбасс» случилась еще одна зрелищная драка между форвардами Сергеем Алексаняном-Петровичем и Евгением Никифоровым: