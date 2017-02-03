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Защитник Донбасса и сборной Украины сломал палец во время драки

Видео драк Кривонос vs Толстушко и Алексанян-Петрович vs Никифоров

  • 03.02.2017 07:48
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Защитник Донбасса и сборной Украины сломал палец во время драки
В рамках 34-го тура Украинской хоккейной лиги между «Витязем» и «Донбассом» (0:13) состоялись две зрелищные драки между игроками двух клубов.
 
Результатом одной из них – Кривонос vs. Толстушко – стала травма защитника дончан и сборной Украины. Спустя некоторое время после игры Всеволод опубликовал в своем Instagram фото с гипсом на левой руке.
 
 
Позже игрок сообщил, что получил перелом пальца после удара в шлем соперника. Ориентировочный срок восстановления Всеволода Толстушко – 3-4 недели. Таким образом, хоккеист пропустит центральный матч заключительной части регулярного чемпионата против «Кременчуга» (15 февраля).
 
Предлагаем вам видео драки Кривонос vs. Толстушко:
 
 
Также в матче «Витязь» - «Донбасс» случилась еще одна зрелищная драка между форвардами Сергеем Алексаняном-Петровичем и Евгением Никифоровым:
 
 

Источник — Xsport

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