УХЛ. Для победы Белому Барсу не хватило полторы минуты

Мы уже не раз отмечали прогресс хоккеистов «Белого Барса» в последнее время. Только за январь месяц команда из Белой Церкви одержали побед больше, чем за весь предыдущий период нынешнего чемпионата. Очень близки были хозяева поля к положительному для себя результату и сегодня в игре с «Кривбассом». Но для полного счастья им не всего лишь минуты с небольшим.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. На 6-й минуте счет открыл нападающий гостей Евгений Секирко, а на 16-й минуте Сергей Бабинец выровнял положение.



После безголевого второго периода в начале третьего игрок «Белого Барса» Игорь Микулко вывел вперед уже свою команду, на что спустя пять минут результативным броском ответил Никита Попов.



Вскоре один из немногих опытных хоккеистов хозяев поля Павел Дворецкий снова сделал счет в пользу своего клуба - 3:2. И было совсем близко к тому, чтобы «Белый Барс» одержал победу. Но выстоять ему не удалось. Опять не уследили за Никитой Поповым и в третий раз за игру счет сравнялся.



В овертайме в игре три на три преуспели хоккеисты «Кривбасса». Автором победного гола стал Владислав Куцевич.



«Белый Барс» - «Кривбасс» - 3:4 (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)

«Белый Барс»: Власенко. Разумов – Даниленко – Бабинец, Толкунов – Логач, Бондаренко – Ромащенко – Лесников, Ядловский – Поцелуенко, Микулко – Ружников – Печерских, Дворецкий – Сухонос, Гриценко, А. Люльчук, Воронин, Сеник

«Кривбасс»: Бесхлебный. Савченко – Секирко – Попов, Афанасьев – Рябенко, Слюсарь – Вал. Алексюк – Михеенок, Белоусов – Декало, Ворона – Максименко – Свищев, Катрич – Александров, Пидгурский – Куцевич – Рубан, Горлушко – Коваленко

Голы: 0:1 - Секирко (Рябенко, Савченко-больш.), 05:39, 1:1 - Бабинец (Разумов, Даниленко), 15:32, 2:1 - Микулко (Даниленко, Дворецкий), 42:36, 2:2 - Попов (Алексюк, Савченко), 47:03, 3:2 - Дворецкий (Ромащенко, Лесников), 51:58, 3:3 - Попов (Афанасьев), 58:38, 3:4 - Куцевич (Белоусов, Попов), 61:20.