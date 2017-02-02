УХЛ. Кременчук одержал победу и снова догнал Донбасс

Исход этого матча был решен в первом периоде, когда хоккеисты «Кременчука» дважды зажигали свет за воротами Евгения Напненко.
Сперва на 8-й минуте после многоходовой комбинации с участием Георгия Кичи и Дмитрия Игнатенко шайбу забросил Владислав Гаврик. А затем на 15-й минуте отличился Владислав Луговой, которому ассистировал Александр Дегтярев.
В двух следующих периодах у обеих команд было немало возможностей для того, чтобы изменить результат на табло спортивного комплекса «Терминал», однако забитых голов зрители больше не увидели.
Впрочем и такой скромной победы хоккеистам «Кременчука» было достаточно для того, чтобы не отстать в этом туре от своего главного конкурента в борьбе за первое место «Донбасса». Теперь у главных претендентов на чемпионский титул стало по 84 очка.
«Дженералз» - ХК «Кременчук» - 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
«Дженералз»: Напненко (Дорош); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Сирченко; Полищук, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Черненко, Шиманский, Орлов, Костюк, Коржилецкий, А. Дворник, И. Дворник, Н. Дворник
ХК «Кременчук»: Петров (Захарченко); Савицкий, Игнатенко, Варивода, Романенко, Дегтярев, Башко, Исаенко, Андрейкив; Бойков, Коренчук, Гаврик, Гриценко, Чернышенко, Гниденко, Слыш, Коваленя, Луговой, Кича, Петранговский, Чорный
Голы: 0:1 - Гаврик (Кича, Игнатенко), 07:19, 0:2 - Луговой (Дегтярев), 14:33
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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