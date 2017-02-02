В среду в Лиге были сыграны три встречи.

Вашингтон - Бостон - 5:3

1-й период

1:0 Вашингтон - Ти Джей Оши - 19 (Никлас Бэкстрем - 36), 03:06

2:0 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 14 (Мэтт Нисканен - 23, Ти Джей Оши - 15), 13:34

2:1 Бостон - Брэд Маршанд - 22 (Патрис Бержерон - 14, Дэвид Пастрняк - 19), 18:46, в большинстве

2-й период

2:2 Бостон - Брэд Маршанд - 23 (Райан Спунер - 18, Дэвид Пастрняк - 20), 02:49, в большинстве

3:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 25 (Мэтт Нисканен - 24, Никлас Бэкстрем - 37), 19:45, в большинстве

3-й период

4:2 Вашингтон - Бретт Коннолли - 9 (Дмитрий Орлов - 22, Евгений Кузнецов - 30), 03:29

5:2 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 11 (Том Уилсон - 7), 15:53

5:3 Бостон - Давид Крейчи - 13 (Дэвид Пастрняк - 21, Брэд Маршанд - 31), 18:29

Столичная команда выиграла восьмой подряд очный матч против Бостона. Центрфорвард гостей Брэд Маршанд, Третья звезда поединка, седьмой раз в нынешнем сезоне забил более одного гола — это лучший показатель текущей регулярки. Причем трижды он отличился в последних четырех встречах: единственный игрок «Брюинз», кто может похвастаться подобным достижением — Кэм Нили (в январе 1992-го). Левый крайний хозяев Александр Овечкин забросил 205 шайб в большинстве — это 14-й показатель в истории НХЛ.

Калгари - Миннесота - 5:1

1-й период

1:0 Калгари - Алекс Чэйссон - 8 (Сэм Беннетт - 10, Крис Верстиг - 13), 04:26

2:0 Калгари - Шон Монахан - 17 (Джонни Гудро - 21, Трой Брауэр - 10), 08:09, в большинстве

2-й период

2:1 Миннесота - Джейсон Зукер - 16 (Микаель Гранлунд - 32), 12:40

3-й период

3:1 Калгари - Шон Монахан - 18 (Деннис Уайдмен - 13, Ти Джей Броди - 15), 06:19, в большинстве

4:1 Калгари - Дерик Энгелланд - 2 (Мэттью Стэйджан - 13), 07:32

5:1 Калгари - Майкл Фирлэнд - 7 (Дерик Энгелланд - 8), 13:47

Центрфорвард хозяев Шон Монахан, Первая звезда матча, в последних девяти играх забросил восемь шайб. Прервалась серия Миннесоты из 14-ти выездных поединков с набранными очками (из них в 12-ти последних «Дикие» побеждали).

Лос-Анджелес - Колорадо - 5:0

1-й период

1:0 Лос-Анджелес - Мариан Габорик - 6 (Анже Копитар - 25, Дастин Браун - 16), 00:47

2:0 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 25 (Джэйк Маззин - 10, Дрю Даути - 22), 07:15, в большинстве

3:0 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 26 (Девин Сетогучи - 8), 17:42

3-й период

4:0 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 7 (Ник Дауд - 13, Кевин Гравел - 3), 04:11

5:0 Лос-Анджелес - Двайт Кинг - 6, 10:46