В среду в Лиге были сыграны три встречи.
Вашингтон - Бостон - 5:3
1-й период
1:0 Вашингтон - Ти Джей Оши - 19 (Никлас Бэкстрем - 36), 03:06
2:0 Вашингтон - Никлас Бэкстрем - 14 (Мэтт Нисканен - 23, Ти Джей Оши - 15), 13:34
2:1 Бостон - Брэд Маршанд - 22 (Патрис Бержерон - 14, Дэвид Пастрняк - 19), 18:46, в большинстве
2-й период
2:2 Бостон - Брэд Маршанд - 23 (Райан Спунер - 18, Дэвид Пастрняк - 20), 02:49, в большинстве
3:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 25 (Мэтт Нисканен - 24, Никлас Бэкстрем - 37), 19:45, в большинстве
3-й период
4:2 Вашингтон - Бретт Коннолли - 9 (Дмитрий Орлов - 22, Евгений Кузнецов - 30), 03:29
5:2 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 11 (Том Уилсон - 7), 15:53
5:3 Бостон - Давид Крейчи - 13 (Дэвид Пастрняк - 21, Брэд Маршанд - 31), 18:29
Столичная команда выиграла восьмой подряд очный матч против Бостона. Центрфорвард гостей Брэд Маршанд, Третья звезда поединка, седьмой раз в нынешнем сезоне забил более одного гола — это лучший показатель текущей регулярки. Причем трижды он отличился в последних четырех встречах: единственный игрок «Брюинз», кто может похвастаться подобным достижением — Кэм Нили (в январе 1992-го). Левый крайний хозяев Александр Овечкин забросил 205 шайб в большинстве — это 14-й показатель в истории НХЛ.
Калгари - Миннесота - 5:1
1-й период
1:0 Калгари - Алекс Чэйссон - 8 (Сэм Беннетт - 10, Крис Верстиг - 13), 04:26
2:0 Калгари - Шон Монахан - 17 (Джонни Гудро - 21, Трой Брауэр - 10), 08:09, в большинстве
2-й период
2:1 Миннесота - Джейсон Зукер - 16 (Микаель Гранлунд - 32), 12:40
3-й период
3:1 Калгари - Шон Монахан - 18 (Деннис Уайдмен - 13, Ти Джей Броди - 15), 06:19, в большинстве
4:1 Калгари - Дерик Энгелланд - 2 (Мэттью Стэйджан - 13), 07:32
5:1 Калгари - Майкл Фирлэнд - 7 (Дерик Энгелланд - 8), 13:47
Центрфорвард хозяев Шон Монахан, Первая звезда матча, в последних девяти играх забросил восемь шайб. Прервалась серия Миннесоты из 14-ти выездных поединков с набранными очками (из них в 12-ти последних «Дикие» побеждали).
Лос-Анджелес - Колорадо - 5:0
1-й период
1:0 Лос-Анджелес - Мариан Габорик - 6 (Анже Копитар - 25, Дастин Браун - 16), 00:47
2:0 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 25 (Джэйк Маззин - 10, Дрю Даути - 22), 07:15, в большинстве
3:0 Лос-Анджелес - Джефф Картер - 26 (Девин Сетогучи - 8), 17:42
3-й период
4:0 Лос-Анджелес - Дастин Браун - 7 (Ник Дауд - 13, Кевин Гравел - 3), 04:11
5:0 Лос-Анджелес - Двайт Кинг - 6, 10:46
Вратарь хозяев Петер Будай, Вторая звезда встречи, отразил 22 броска в створ. Это шестой шатаут словака в сезоне и 16-й — в регулярных чемпионатах.
Источник — Sport.ua
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