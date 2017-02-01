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ЛАЗАРЕНКО: «Это была худшая игра за время моей тренерской работы»

Тренеры «Донбасса» и «Витязя» прокомментировали очную встречу команд

  • 01.02.2017 21:55
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ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Главные тренеры «Витязя» и «Донбасса» прокомментировали исход встречи своих подопечных в рамках 34-го тура Украинской хоккейной лиги в Харькове.

Алексей Лазаренко, наставник харьковского «Витязя»:

«Это была, наверное, самая худшая игра команды за мою недолгую работу в должности тренера. Даже проиграв 1:11 «Кривбассу» парни больше бились и сражались, нежели сегодня. Такое ощущение, что «Донбасс» на них действует как «удав на кролика». Я просто никого не узнал. Сказать, что команда вообще ничего не выполнила и установки – это ничего не сказать.

Игра закончилась в первые три минуты первого периода. Поэтому дальше шансов спасти матч не было. После первого периода половину команды я отправил на трибуны».

- Как можно исправить ситуацию, чтобы достойно провести оставшиеся восемь матчей?
- Нужно просто выходить и сражаться. Понятно, что уровень мастерства у нас не высокий. Но мастерство можно всегда компенсировать неуемной жаждой борьбы и желанием. Можно проиграть и 0:30, но нужно выходить и бороться. Чтобы самому стыдно не было. А половина игроков нашей команды даже не вспотела.

Ни одного столкновения. Единственное – в конце встречи Алексанян с Никифоровым подрались. Единственный светлый момент за всю игру. Выделю Рому Сальникова и нашего 16-летнего защитника Богдана Наливайко. Он единственный, кто не стушевался и играл очень достойно против соперников, которые превосходят его в опыте и возрасте.

Но мы не сдаемся. Будем продолжать работать, биться за очки.

Анатолий Степанищев, главный тренер «Донбасса»:

- Анатолий Николаевич, после игры против «Белого Барса» Вы говорили, что будете больше времени давать играть Евгению Царегородцеву. Но сегодня заменили его уже после первого периода. Это связано с отсутствием серьезной угрозы со стороны соперника?
- Да, все правильно.

- А Богдану Дьяченко такая игра пошла на пользу, как считаете?
- Да, после первого периода у «Витязя» стал чаще атаковать, и Богдан неплохо сыграл. Были моменты, когда он конкретно выручал нас.

- Что нужно сказать подопечным в раздевалке, чтобы они продолжили играть после 7:0 в первом периоде?
- У нас было время поговорить и мы поговорили перед игрой. Все понимали, что нужно делать. А когда счет уже был крупный, пошла игра немного в другое русло – на забиваемость. Я всегда говорю, что меня волнует только командная игра, а не индивидуальная результативность игроков.

- Тренерам матчи против команд ниже уровня добавляют определенной головной боли. А игрокам, как считаете, нужны матчи, которые они могут провести на классе, наработать связки, элементы игры?
- Отработать элементы – да. Головной боли нет, но после таких игр постоянно приходиться «собирать» команду. Я разговариваю с ними, но после таких игр приходится по новой настраивать команду на соперника выше классом. Нужно снова возвращаться к беседам, налаживать связки.

Источник — ХК Донбасс

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