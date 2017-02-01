УХЛ. Донбасс уверенно разобрался в гостях с Витязем

Уже в самом начале матча «Донбасс» показал всем кто на сегодняшний день лидер чемпионата, а кто его аутсайдер. Так, на 3-й минуте Евгений Никифоров реализовал численное преимущество и вывел свою команду вперед. Менее чем через минуту вторую шайбу в ворота хозяев поля забил Егор Безуглый. А дальше пошло-поехало … До перерыва гости провели еще пять результативных атак, которые завершали все тот же Безуглый (в большинстве), Никита Буценко, Роман Благой, Шамиль Рамазанов и снова Благой.
Дальше донецкие хоккеисты продолжали полностью контролировать ход игры, но немного сбросили обороты. В каждом из следующих двух периодов они забросили по три шайбы. Их авторами стали Роман Благой (дважды), Егор Безуглый (оба игрока сделали, таким образом, по хет-трику в этой встрече), Дмитрий Нименко, Игорь Шаманский и Виктор Захаров.
И, как ни старались хозяева поля забить хотя бы один гол престижа, им этого сделать не удалось. В итоге 13:0 в пользу дончан.
Добавлю, что эта победа стала самой крупной у «Донбасса» в нынешнем сезоне в противостоянии с харьковским «Витязем»,
«Витязь» - «Донбасс» - 0:13 (0:7, 0:3, 0:3)
«Витязь»: Томашук (Даас); Посевин – Ханин – Кривонос, Поддубный – Сальников; Ефремов – Миколенко – Алексанян-Петрович, Наливайко – Матвиенко; Колядинский – Муртищев – Нестерук, Гасимов – Лисин; Боронило – Олейник – Корж
«Донбасс»: Царегородцев (Дьяченко); Захаров – Бондарев – Рамазанов, Победоносцев – Вл.Алексюк; Р.Благой – Шафаренко – Нименко, Толстушко – Яковлевс: Лялька – Буценко – Никифоров, Кугут – Хакимов; Чердак – Шаманский – Безуглый, Григорьев – Мазур
Голы: 0:1 - Никифоров (Кугут – больш.), 02:25, 0:2 - Безуглый (Чердак), 03:09, 0:3 - Безуглый (Яковлевс – больш.), 06:17, 0:4 - Буценко (Никифоров), 08:26, 0:5 - Благой (Нименко, Алексюк), 14:30, 0:6 - Рамазанов (Яковлевс), 16:52, 0:7 - Благой (Нименко, Шафаренко), 17:54, 0:8 - Безуглый (Шаманский), 27:17, 0:9 - Нименко (Благой, Победоносцев), 28:04, 0:10 - Шаманский (Яковлевс - больш.), 38:31, 0:11 - Благой (Победоносцев, Бондарев), 41:08, 0:12 - Благой (Мазур), 51:58, 0:13 - Захаров (Победоносцев, Рамазанов), 59:33
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.