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Александр Сырей – игрок ХК Донбас

28-летний белорусский защитник ранее играл в польском «Подхале»

  • 01.02.2017 18:19
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hcdonbass.com. Александр Сырей
© hcdonbass.com. Александр Сырей

28-летний белорусский защитник Александр Сырей стал игроком хоккейного клуба «Донбасс». Сезон-2016/17 он начал в польском «Подхале», в составе которого принял участие в 31 матче и набрал 11 очков (2+9).

Большую часть карьеры Сырей провел в чемпионате Беларуси. В его послужном списке выступления в составах «Гомеля», «Бреста», «Немана», Шахтера», «Могилева» и «Юности». Именно в свитере минской команды Сырей становился чемпионом страны в сезоне-2015/16. Также, выступая за «Юность», он принимал участие в Континентальном кубке сезона-2011/12.

В общей сложности в чемпионатах Беларуси Александр сыграл 348 матчей, набрав 108 (33+75) очков.

Источник — ХК Донбасс

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