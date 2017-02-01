Во вторник в Лиге были сыграны четырнадцать встреч.

Айлендерс - Вашингтон - 3:2

1-й период

0:1 Вашингтон - Евгений Кузнецов - 10 (Джастин Уильямс - 12, Брукс Орпик - 11), 04:41

2-й период

1:1 Айлендерс - Алан Кьюин - 5 (Эндрю Лэдд - 5, Кэлвин де Хаан - 10), 02:41, в большинстве

3-й период

2:1 Айлендерс - Райан Стром - 7 (Брок Нельсон - 15, Энтони Бювиллье - 8), 06:31

3:1 Айлендерс - Джонни Бойчак - 6 (Кэйси Сизикас - 14, Джон Таварес - 22), 18:52, в пустые ворота

3:2 Вашингтон - Александр Овечкин - 24 (Никлас Бэкстрем - 35, Евгений Кузнецов - 29), 19:13

«Островитяне» выиграли шестой матч из последних семи и продлили результативную серию до семи игр. При новом тренере Дуге Уэйте, который 17 января сменил Джека Капуано, нью-йоркская команда еще ни разу не проигрывала в основное время. Левый крайний столичной команды Александр Овечкин отличился на последней минуте третьего периода, забросив 549-ю шайбу в карьере и сравнявшись с Роном Фрэнсисом на 27-м месте в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ. На 26-й позиции с 556 голами идет Джонни Бьюсик.

Рейнджерс - Коламбус - 4:6

1-й период

0:1 Коламбус - Сет Джонс - 8 (Вилльям Карлссон - 12), 03:53

2-й период

0:2 Коламбус - Брэндон Саад - 17 (Александер Веннберг - 33, Джек Джонсон - 11), 01:06

0:3 Коламбус - Александер Веннберг - 9 (Райан Мюррэй - 9, Зак Веренски - 22), 03:42

0:4 Коламбус - Сет Джонс - 9 (Скотт Хартнелл - 17, Сэм Ганье - 20), 12:52

0:5 Коламбус - Ник Фолиньо - 18 (Александер Веннберг - 34, Брэндон Саад - 20), 16:04

3-й период

0:6 Коламбус - Мэтт Калверт - 7 (Зак Веренски - 23, Джош Андерсон - 9), 01:49

1:6 Рейнджерс - Джимми Веси - 12 (Рик Нэш - 11), 02:51

2:6 Рейнджерс - Майкл Грабнер - 22 (Брэйди Скей - 19, Джей Ти Миллер - 20), 05:01

3:6 Рейнджерс - Крис Крайдер - 19 (Мика Зибанежад - 11), 06:12

4:6 Рейнджерс - Кевин Клейн - 1 (Ник Холден - 17, Дерек Степан - 26), 18:53

«Рейнджеры» проиграли седьмой домашний матч из последних восьми. Коламбус выиграл впервые за три матча.

Питтсбург - Нэшвилл - 4:2

1-й период

0:1 Нэшвилл - Калле Ярнкрок - 8 (Колин Уилсон - 13, Мэтт Ирвин - 8), 14:04

1:1 Питтсбург - Крис Куниц - 6 (Скотт Уилсон - 9, Йан Коул - 14), 16:19

2-й период

2:1 Питтсбург - Тревор Дэйли - 5 (Карл Хагелин - 13, Скотт Уилсон - 10), 03:10

3:1 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 13 (Сидни Кросби - 28, Конор Шири - 18), 11:07

4:1 Питтсбург - Патрик Хорнквист - 14 (Ник Бонино - 13, Фил Кессел - 32), 16:12, в большинстве

3-й период

4:2 Нэшвилл - Колин Уилсон - 7 (Майк Фишер - 18, Калле Ярнкрок - 8), 03:18, в большинстве

«Пингвины» избежали третьего поражения подряд, а Нэшвилл проиграл в основное время впервые за шесть матчей.

Каролина - Филадельфия - 5:1

1-й период

1:0 Каролина - Себастиан Ахо - 13 (Джордан Стаал - 15), 07:11

2:0 Каролина - Себастиан Ахо - 14 (Элиас Линдхольм - 16), 16:37

2-й период

3:0 Каролина - Джефф Скиннер - 18 (Ли Стемпняк - 15, Рон Хэйнси - 10), 16:28

4:0 Каролина - Себастиан Ахо - 15 (Элиас Линдхольм - 17, Теуво Теравяйнен - 15), 18:05, в большинстве

3-й период

5:0 Каролина - Джастин Фолк - 10 (Себастиан Ахо - 15, Теуво Теравяйнен - 16), 05:10, в большинстве

5:1 Филадельфия - Брэйден Щенн - 16 (Шейн Гостисбир - 17, Якуб Ворачек - 31), 10:27, в большинстве

Каролина прервала серию из пяти поражений благодаря первому в карьере хет-трику 19-летнего финского форварда Себастиана Ахо, Первой звезды матча. Преимущество хозяев было подавляющим - к середине третьего периода Филадельфия нанесла всего шесть бросков. На этом прервалась трехматчевая победная серия «Флайерз».

Монреаль - Баффало - 5:2

1-й период

1:0 Монреаль - Макс Пачиоретти - 22 (Александр Радулов - 26, Филлип Дано - 16), 17:27

2-й период

2:0 Монреаль - Макс Пачиоретти - 23 (Александр Радулов - 27, Филлип Дано - 17), 07:48

3:0 Монреаль - Дэвид Деарнэ - 4 (Свен Андригетто - 6), 11:12

4:0 Монреаль - Пол Байрон - 14 (Андрей Марков - 20, Томаш Плеканец - 16), 18:38

3-й период

5:0 Монреаль - Макс Пачиоретти - 24, 03:24

5:1 Баффало - Дмитрий Куликов - 1 (Кэл О'Рейлли - 1), 16:04

5:2 Баффало - Брайан Джионта - 12 (Коди Фрэнсон - 12, Эвандер Кейн - 10), 17:48, в большинстве

Победу хозяевам принес хет-трик Макса Пачиоретти, Первой звезды поединка. За Монреаль дебютировал обменянный из Тампы Никита Нестеров.

Детройт - Нью-Джерси - 3:4

1-й период

0:1 Нью-Джерси - Стефан Ноусен - 4 (Павел Заха - 7, Якоб Йозефсон - 5), 01:28

0:2 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 12, 06:21, в меньшинстве

2-й период

1:2 Детройт - Хенрик Зеттерберг - 10 (Густав Нюквист - 19, Антони Манта - 12), 18:03

1:3 Нью-Джерси - Кайл Палмьери - 13 (Тэйлор Холл - 21, Бен Лавджой - 4), 19:26

3-й период

1:4 Нью-Джерси - Адам Хенрик - 13, 10:30, в меньшинстве

2:4 Детройт - Томаш Татар - 12 (Никлас Кронвалл - 5, Даррен Хелм - 4), 11:49, в большинстве

3:4 Детройт - Ник Дженсен - 1 (Хенрик Зеттерберг - 25, Ксавьер Улле - 6), 15:18

Нью-Джерси продлил результативную гостевую серию до пяти матчей за счет двух голов в меньшинстве. Детройт проиграл пятый раз подряд, опустившись на последнее место Восточной конференции.

Тампа-Бэй - Бостон - 3:4

2-й период

1:0 Тампа-Бэй - Александер Киллорн - 14 (Виктор Хедман - 32, Тайлер Джонсон - 15), 08:41

1:1 Бостон - Патрис Бержерон - 12 (Адам МакКуэйд - 3, Брэд Маршанд - 29), 18:08

1:2 Бостон - Давид Крейчи - 12 (Брэд Маршанд - 30, Кеван Миллер - 5), 19:59

3-й период

2:2 Тампа-Бэй - Александер Киллорн - 15 (Виктор Хедман - 33, Тайлер Джонсон - 16), 04:46

2:3 Бостон - Здено Хара - 4 (Колин Миллер - 4, Мэтт Белески - 5), 07:51

2:4 Бостон - Фрэнк Ватрано - 6 (Давид Крейчи - 21, Колин Миллер - 5), 12:23, в большинстве

3:4 Тампа-Бэй - Брэйден Пойнт - 4 (Виктор Хедман - 34, Джейк Дотчин - 1), 17:56

Бостон выиграл третий раз подряд за счет голов Здено Хары и Фрэнка Ватрано в середине третьего периода. Тампа-Бэй уступила в пятом матче из шести последних и на восемь очков отстала от «Брюинз» в борьбе за третье место Атлантического дивизиона.

Флорида - Оттава - 6:5

1-й период

1:0 Флорида - Майкл Мэтесон - 4 (Алекс Петровиц - 5, Ник Бьюгстад - 2), 02:24

1:1 Оттава - Райан Дзингель - 10 (Кайл Тёррис - 17), 04:59

2:1 Флорида - Марк Писик - 2 (Дерек Маккензи - 8, Майкл Сгарбосса - 3), 05:22

2:2 Оттава - Райан Дзингель - 11 (Марк Мето - 8, Бобби Райан - 9), 08:54

2:3 Оттава - Крис Вайдман - 3 (Эрик Карлссон - 33, Марк Стоун - 20), 19:29

2-й период

2:4 Оттава - Эрик Карлссон - 8 (Зак Смит - 13, Том Пайатт - 10), 02:19

3:4 Флорида - Кольтон Скевьёр - 6 (Джейсон Димерс - 12, Грег МакКегг - 3), 02:37

4:4 Флорида - Майкл Мэтесон - 5 (Майкл Сгарбосса - 4), 09:53

3-й период

5:4 Флорида - Джонатан Марчиссо - 15, 13:57

6:4 Флорида - Джейсон Димерс - 9, 19:25, в пустые ворота

6:5 Оттава - Дерик Брассар - 9 (Бобби Райан - 10, Фредрик Классон - 4), 19:47

Вратарь хозяев Роберто Люонго сделал 36 сэйвов и одержал 450-ю победу в НХЛ, став пятым вратарем в истории, кому покорился данный рубеж. Примечательно, что голкипер Оттавы Майк Кондон сыграл 25-й матч подряд, сравнявшись с клубным рекордом Дэмиана Роудса, который в сезоне-1995/96 также сыграл в 25 встречах подряд.

Сент-Луис - Виннипег - 3:5

1-й период

1:0 Сент-Луис - Александр Стин - 9 (Алекс Пьетранжело - 16, Пол Штясны - 17), 03:37

1:1 Виннипег - Марк Шайфли - 23 (Блэйк Уилер - 27, Тобиас Энстрем - 12), 19:29

2-й период

1:2 Виннипег - Патрик Лайне - 23 (Марк Шайфли - 27, Джошуа Морриссей - 11), 00:22

1:3 Виннипег - Николай Элерс - 18 (Брайан Литтл - 14), 05:53, в большинстве

2:3 Сент-Луис - Владимир Тарасенко - 22 (Джейден Шварц - 19, Алекс Пьетранжело - 17), 19:08

3-й период

2:4 Виннипег - Якоб Труба - 4 (Блэйк Уилер - 28, Эндрю Копп - 5), 03:33

3:4 Сент-Луис - Алекс Пьетранжело - 8 (Кевин Шаттенкирк - 23, Владимир Тарасенко - 27), 19:47

3:5 Виннипег - Блэйк Уилер - 16 (Марк Шайфли - 28), 19:57, в пустые ворота

Сент-Луис потерпел пятое поражение в последних шести матчах. Виннипег обыграл «блюзменов» во второй раз за последние две недели и на расстояние одного очка приблизился к зоне плей-офф.

Даллас - Торонто - 6:3

1-й период

1:0 Даллас - Девин Шор - 8 (Дэн Хэмьюс - 10), 02:53

2:0 Даллас - Радек Факса - 7 (Девин Шор - 14, Патрик Шарп - 6), 04:37

3:0 Даллас - Лаури Корпикоски - 7 (Бретт Ричи - 6, Дэн Хэмьюс - 11), 11:18

3:1 Торонто - Тайлер Бозак - 13 (Джеймс ван Римсдик - 23, Митчелл Мэрнер - 29), 13:50, в большинстве

4:1 Даллас - Бретт Ричи - 10 (Джулиус Хонка - 4, Адам Крэкнелл - 3), 16:04

5:1 Даллас - Джейми Бенн - 14 (Джон Клингберг - 21, Тайлер Сегин - 30), 18:22, в большинстве

2-й период

5:2 Торонто - Никита Сошников - 3 (Мэттью Мартин - 3), 04:19

6:2 Даллас - Джейсон Спецца - 8 (Тайлер Сегин - 31), 07:49

6:3 Торонто - Митчелл Мэрнер - 12 (Назем Кадри - 16, Никита Зайцев - 20), 10:25

Даллас продлил серию без поражений в основное время до четырех игр. Торонто проиграл второй раз подряд и вылетел из зоны плей-офф.

Эдмонтон - Миннесота - 2:5

1-й период

0:1 Миннесота - Тайлер Граовач - 5, 13:09

0:2 Миннесота - Джейсон Зукер - 15 (Микко Койву - 21), 19:56

2-й период

0:3 Миннесота - Зак Паризе - 9 (Джейсон Поминвиль - 18, Нэйт Проссер - 3), 04:15

1:3 Эдмонтон - Адам Ларссон - 3 (Оскар Клефбом - 11, Антон Слепышев - 4), 11:08

1:4 Миннесота - Тайлер Граовач - 6 (Микаель Гранлунд - 31), 12:44

2:4 Эдмонтон - Леон Драйзайтль - 20 (Милан Лючич - 19, Андрей Секера - 18), 16:47, в большинстве

3-й период

2:5 Миннесота - Крис Стюарт - 11 (Джейсон Зукер - 20, Дарси Кюмпер - 1), 04:36

Миннесота выиграла пятый раз за последние шесть матчей. Первой звездой встречи стал резервный вратарь гостей Дарси Кюмпер (41 сэйв). У «Нефтяников» прервалась трехматчевая победная серия и серия из восьми игр, в которых команда Тодда Маклеллана не проигрывала в основное время.

Аризона - Лос-Анджелес - 2:3

1-й период

1:0 Аризона - Джордан Мартинук - 7 (Коннор Мерфи - 10, Лоусон Крауз - 4), 08:48

1:1 Лос-Анджелес - Анже Копитар - 6 (Мариан Габорик - 7, Дрю Даути - 21), 10:51

2-й период

2:1 Аризона - Райан Уайт - 4 (Лоусон Крауз - 5), 18:30

2:2 Лос-Анджелес - Джордан Нолан - 4 (Анже Копитар - 23, Дерек Форборт - 13), 18:55

3-й период

2:3 Лос-Анджелес - Джэйк Маззин - 7 (Джефф Картер - 20, Анже Копитар - 24), 18:11, в большинстве

На счету капитана гостей Анже Копитара, Первой звезды матча, гол и две передачи. Лос-Анджелес выиграл в третий раз подряд после четырех поражений. «Койоты» потерпели первое поражение в четырех играх.

Анахайм - Колорадо - 5:1

1-й период

1:0 Анахайм - Якоб Силфверберг - 14 (Ник Ричи - 6, Антуан Верметт - 13), 10:58, в большинстве

2-й период

2:0 Анахайм - Рикард Ракелл - 21 (Кори Перри - 27, Райан Гецлаф - 31), 02:54

2:1 Колорадо - Микко Рантанен - 8 (Михаил Григоренко - 12), 05:13

3-й период

3:1 Анахайм - Якоб Силфверберг - 15 (Эндрю Кольяно - 12), 02:51

4:1 Анахайм - Корбиниан Хольцер - 1 (Якоб Силфверберг - 17, Джозеф Крамаросса - 6), 12:13

5:1 Анахайм - Кэм Фаулер - 11 (Ник Ричи - 7, Райан Кеслер - 22), 17:35

Правый крайний Якоб Силфверберг (Первая звезда поединка) вернулся в состав Анахайма и сделал дубль, что помогло «Уткам» сломить сопротивление Колорадо. Нападающий хозяев Кори Перри сделал одну передачу, набрав 700-е очко в карьере. «Лавины» проиграли восьмой раз подряд.

Сан-Хосе - Чикаго - 3:1

2-й период

1:0 Сан-Хосе - Патрик Марло - 18 (Джо Павелски - 27, Брент Бернс - 31), 14:06, в большинстве

1:1 Чикаго - Деннис Расмуссен - 4 (Рихард Паник - 11, Брент Сибрук - 22), 16:53

3-й период

2:1 Сан-Хосе - Томаш Гертл - 5 (Брент Бернс - 32, Джо Павелски - 28), 17:57

3:1 Сан-Хосе - Джо Павелски - 17 (Логан Кутюр - 17, Джо Торнтон - 29), 19:14, в пустые ворота

За «Акул» забил центрфорвард Патрик Марло (Вторая звезда встречи), для которого этот гол стал 499-м в карьере. Чикаго потерпел третье поражение подряд.









