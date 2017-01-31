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УХЛ. Донбасс едет в гости к Витязю, а Кременчук - к Дженералз

Оба лидера чемпионата Украины в 34-м туре сыграют на выезде

  • 31.01.2017 22:55
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ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Матчи 34-го тура чемпионата страны по хоккею пройдут 1 и 2 февраля.

«Витязь» - «Донбасс»
1 февраля. Харьков. СК «Салтовский лед». 16:00

Харьковчане в предыдущем матче с «Кременчуком» немного порадовали своих болельщиков. И пусть они не выиграли у грозного соперника весь поединок, в двух из трех периодов они были сильнее его 1:0 и 2:1. После такого результата, вполне возможно, что и на игру с «Донбассом» харьковская команда может настроится по-боевому. Тем более, что терять ей, откровенно говоря, уже нечего.
А вот «Донбассу» расслабляться никак нельзя. Попробовали они сыграть в 33-м туре с «Белым Барсом» не в полную силу и добились лишь совсем скромной, как для себя, победы 4:1. Так что потеря очков в Харькове в планы подопечных Анатолия Степанищева никак не входит.
Последний раз соперники встречались друг с другом также на «Салтовском льду» 21 декабря. Тогда «Донбасс» выиграл 13:1.

Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 2:7, 3:8, 1:4, 0:10, 1:8, 1:13

«Дженералз» – ХК «Кременчук»
2 февраля. Бровары. СК «Терминал». 18:45

Соотношение сил команд здесь примерно такое же, как и в ранее анонсированном противостоянии «Витязь» - «Донбасс». Киевляне уже далеко не те, что были в начале чемпионата, а «Кременчук», наоборот, явно прибавил и уже догнал дончан в турнирной таблице. Вот только иногда подопечные Дмитрия Пидгурского (как и «Донбасс») позволяют себе недооценить соперника, о чем свидетельствует их предыдущий матч с харьковским «Витязем». Будь тогда хозяева поля более настойчивыми в концовке встречи и «Кременчук» мог бы и не выиграть в основное время.
Впрочем, два раза подряд уважающий себя лидер чемпионата не будет испытывать судьбу. Предположим, что в Броварах он выступит совсем по другому.
Что касается «Дженералз», то накануне этой игры ряды киевлян покинули пятеро хоккеистов. Так, клуб отзаявил защитников Никиту Артемьева (он так и не сыграл ни одной игры в чемпионате), Кирилла Жовнира (14 матчей, 0 очков) и Даниила Козачука (5 игр, 0 очков), а также нападающих Илью Еловикова – (16 игр, 5 набранных очков), и Егора Шаха – (4 игры, 0 очков). За исключением Жовнира и Еловикова остальные игроки особой погоды в команде не делали, поэтому их уход вряд ли скажется на действиях партнеров.
В двух последних матчах «Кременчук» победил с общим счетом 22:0.

Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 3:1, 2:3, 2:6, 1:3, 0:10, 0:12

«Белый Барс» - «Кривбасс»
2 февраля. Белая Церковь. Ледовый стадион. 18:45

Хоккеисты из Белой Церкви в январе показали едва ли не лидерский график. На их счету было 4 победы, что уже больше, чем за весь осенне-зимний период прошлого года. При этом команда Константина Буценко еще и продемонстрировала неплохую результативность, забив в ворота соперников более 30 шайб. Неплохо «Белый Барс» смотрелся и в играх с «Донбассом», дважды уступив ему лишь с разницей в три шайбы. Поэтому «Кривбасс» надо быть предельно внимательными и осторожными.
Вообще же криворожская команда уже давно решила все свои вопросы на первом этапе и гарантировала себе итоговое третье место. А ее наставник Александр Куликов не раз заявлял, что готовится уже к матчам плей-офф. В этом смысле игра с «Белым Барсом» должна быть очень полезной.
Тем более, что их последняя очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хоккеистов из Белой Церкви.

Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 0:6, 4:6, 3:5, 1:7, 2:0

Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 1.02.17 выглядит так:

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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