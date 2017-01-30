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Канадские хоккеисты вышли на матч в украинских вышиванках

Игроки команды «Дофинские Короли» порадовали зрителей необычной формой

  • 30.01.2017 12:54
  • 571 просмотров
  • 2 комментария
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twitter.com/dauphinkings
© twitter.com/dauphinkings

Хоккеисты канадской команды «Дофинские Короли» на очередной поединок Молодежной хоккейной лиги надели форму, выполненную в стиле украинских вышиванок, украшенных традиционным орнаментом. Фамилии игроков были написаны кириллицей.

Мероприятие прошло в рамках шоу «Украинская ночь», а сама игра закончилась победой «Дофинских Королей» со счетом 3:2.

Дофин – город на юге Канады с населением менее 10 тысяч человек. Украинцы составляют самую большую этническую группу в городе – более 40% населения.

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Комментарии
    WawanO
      WawanO, 30.01.2017 13:10
    +3
    Ну, прикольно.
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    vit-2
      vit-2, 30.01.2017 13:30
    0
    Є ще ентузіасти серед украінськоі діаспори в Канаді. Молодці.
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