Хоккеисты канадской команды «Дофинские Короли» на очередной поединок Молодежной хоккейной лиги надели форму, выполненную в стиле украинских вышиванок, украшенных традиционным орнаментом. Фамилии игроков были написаны кириллицей.

Мероприятие прошло в рамках шоу «Украинская ночь», а сама игра закончилась победой «Дофинских Королей» со счетом 3:2.

Дофин – город на юге Канады с населением менее 10 тысяч человек. Украинцы составляют самую большую этническую группу в городе – более 40% населения.