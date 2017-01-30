В Лос-Анджелесе завершился «Звездный уик-энд».Напомним, второй год подряд «Матч звезд» проходит в формате мини-турнира три-на-три с двумя периодами по десять минут в каждом матче. В этом году в полуфиналах сражались сборные дивизионов, а в финале, соответственно — победители этих матчей.
Полуфиналы:
Тихоокеанский — Центральный — 10:3
Метрополитан — Атлантический — 10:6
Финал:
Метрополитан — Тихоокеанский — 4:3
Источник — Sport.ua
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