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НХЛ. Сборная дивизиона Метрополитан выиграла Матч всех звезд

Уэйн Гретцки привел своих подопечных к победе на звездном уик-энде в Лос-Анджелесе

  • 30.01.2017 09:50
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Метки
НХЛ
© НХЛ
В Лос-Анджелесе завершился «Звездный уик-энд».Напомним, второй год подряд «Матч звезд» проходит в формате мини-турнира три-на-три с двумя периодами по десять минут в каждом матче. В этом году в полуфиналах сражались сборные дивизионов, а в финале, соответственно — победители этих матчей.  
 
Полуфиналы:
Тихоокеанский — Центральный — 10:3 
 
Метрополитан — Атлантический — 10:6
 
Финал:
Метрополитан — Тихоокеанский — 4:3
 

Источник — Sport.ua

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