УХЛ. Витязь забивает три шайбы впервые в новом году

Если внимательно посмотреть на статистику, то в последний раз харьковчане, как минимум, трижды поражали ворота соперников 24 декабря на выезде в матче с «Дженералз». А вот у себя дома на «Салтовском льду» хоккеисты «Витяза» забили сразу пять шайб аж 23 ноября. Причем не кому-нибудь, а именно «Кременчуку». Наверное, памятуя об этом, сегодня хозяева площадки решили еще раз сделать небольшой подарок своим болельщикам.



Впрочем, зрителям пришлось этого немного подождать, ибо начало матча было полностью за гостями. Уже на пятой минуте Илья Коренчук открыл счет. На 10-й минуте Виталий Андрейкив с передачи все того же Коренчука удвоил результат. Буквально тут же через 23 секунды Виталий Кирющенков сделал счет 3:0. А перед самым перерывом Илья Коренчук реализовал большинство и забил свою вторую шайбу в этой встрече.



Зато дальше события стали развиваться по сценарию харьковчан. Во-первых, им удалось сдержать натиск соперников в двух оставшихся периодах. А, во-вторых, эти самые периоды «Витязь» выиграл, что уже для него сегодня серьезное достижение.



Так, во втором периоде защитник хозяев поля Богдан Поддубный один гол отыграл. А в третьей двадцатиминутке на гол Игоря Ковалени харьковчане отвели двумя точными «выстрелами» Дмитрия Ханина и Дмитрия Колядинского.



И хотя для общей победы «Витязю» трех голов не хватило, эту игру он вполне может записать себе в актив. Чего не скажешь о лидере чемпионата «Кременчуке». Будь немного поудачливее соперник и сегодня подопечные Дмитрия Пидгурского могли потерять такие важные для них очки.



«Витязь» - ХК «Кременчук» - 3:5 (0:4, 1:0, 2:1)

«Витязь»: Томашук (Даас); Попов - Сальников, Посевин - Ханин - Кривонос; Поддубный - Наливайко, Нестерук - Муртищев - Колядинский; Лисин - Одноворченко, Олейник - Миколенко - Боронило

ХК «Кременчук»: Петленко (Петров); Варивода - Андрейкив, Коренчук - Карпенко - Слыш; Савицкий - Игнатенко, Кича - Гниденко - Кирющенков; Романенко, Петранговский - Гриценко - Коваленя; Дегтярев - Мельников, Луговой - Бойков - Чорный

Голы: 0:1 - Коренчук (Слыш), 04:42, 0:2 - Андрейкив (Коренчук), 09:20, 0:3 - Кирющенков (Кича, Гниденко), 09:43, 0:4 - Коренчук (Слыш), 19:28-бол, 1:4 - Поддубный (Муртищев), 34:20, 1:5 - Коваленя (Романенко, Петранговский), 45:12, 2:5 - Ханин (Кривонос, Посевин), 47:30, 3:5 - Колядинский (Муртищев), 57:43

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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