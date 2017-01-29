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УХЛ. Донбасс скромно выиграл у Белого Барса

Для победы над соперником дончанам хватило четырех забитых голов

  • 29.01.2017 15:05
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ХК Донбасс
© ХК Донбасс

В нынешнем сезоне в активе хоккеистов «Донбасса» есть несколько побед над командой из Белой Церкви с перевесом в семь, восемь и даже одиннадцать шайб. Но в последних двух очных противостояниях, включая и сегодняшнее, добывать три очка одному из лидеров чемпионата приходится все труднее.

Так, в первом периоде хозяева поля забили в ворота «Белого Барса» всего лишь одну шайбу. Ее автором на 8-й минуте стал Роман Благой. Исход же матча был сделан подопечными Анатолия Степанищева во втором периоде в течение двух минут. Вначале отличился Никита Буценко. Через 40 секунд добился успеха его партнер по команде Шамиль Рамазанов. А еще спустя минуту голкипера гостей огорчил Вячеслав Хакимов.

Больше «Донбасс» в этом поединке не забивал. Более того, третий период он вообще проиграл со счетом 0:1 - у «Белого Барса» численное преимущество реализовал Сергей Бабинец. Но и этого дончанам хватило, чтобы записать в турнирную таблицу три полновесных очка.

«Донбасс» - «Белый Барс» 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
«Донбасс»: Царегородцев (Дьяченко); Благой - Шафаренко - Никифоров, Яковлевс - Толстушко; Захаров - Бондарев - Чердак, Победоносцев - Алексюк; Лялька - Буценко - Нименко, Кугут - Хакимов; Безуглый - Мазур - Рамазанов, Таран - Петрухно
«Белый Барс»: Краснопольский (Власенко); Разумов - Даниленко - Бабинец, Толкунов - Логач; Бондаренко - Ромащенко - Лесников, Ядловский - Поцилуенко; Винницкий - Печерских - Микулко, Дворецкий - Сухонос; Гриценко - Воронин - Люльчук
Голы: 1:0 - Благой (Толстушко, Яковлевс), 07:30, 2:0 - Буценко (Хакимов), 29:50, 3:0 - Рамазанов (Захаров, Победоносцев), 30:35, 4:0 - Хакимов (Благой, Буценко), 31:33, 4:1 - Бабинец (Дворецкий), 45:47

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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