Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В Белом Барсе штрафуют за отсутствие мобильной связи

За курение предусмотрен штраф, за употребление алкоголя – исключение из команды

  • 28.01.2017 20:29
  • 114 просмотров
  • 0 комментария
Метки
hc-bbars.com.ua
© hc-bbars.com.ua

В распоряжении Sport.ua оказалась система штрафов команды из Белой Церкви. По сравнению с системой штрафов, принятой в ФК «Шахтер», суммы наказаний незначительны. Правда, и заработные платы, которые получают игроки «Шахтера» и хоккеисты «Белого Барса», несоизмеримы.

Но есть в системе штрафов ХК «Белый Барс» весьма интересные моменты: например, за отсутствие мобильной связи больше двух часов штрафуют на 200 гривен. За курение предусмотрен штраф 400 гривен, а за употребление алкоголя – исключение из команды.

Интересно, что за пропуск игры наказание такое, как и за курение – 400 гривен. За исключительную грубость на площадке и неординарные случаи наказание провинившемуся определяет совет команды.  

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.