В Белом Барсе штрафуют за отсутствие мобильной связи

© hc-bbars.com.ua

В распоряжении Sport.ua оказалась система штрафов команды из Белой Церкви. По сравнению с системой штрафов, принятой в ФК «Шахтер», суммы наказаний незначительны. Правда, и заработные платы, которые получают игроки «Шахтера» и хоккеисты «Белого Барса», несоизмеримы.

Но есть в системе штрафов ХК «Белый Барс» весьма интересные моменты: например, за отсутствие мобильной связи больше двух часов штрафуют на 200 гривен. За курение предусмотрен штраф 400 гривен, а за употребление алкоголя – исключение из команды.

Интересно, что за пропуск игры наказание такое, как и за курение – 400 гривен. За исключительную грубость на площадке и неординарные случаи наказание провинившемуся определяет совет команды.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.