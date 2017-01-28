УХЛ. Кривбасс потерял очко в матче с Дженералз

© ХК Дженералз

В анонсе к сегодняшнему матчу мы отмечали, что практически все игры между этими соперниками в нынешнем сезоне проходили в очень упороной борьбе. Не стал исключением и отчетный поединок.



В первом периоде с передач Владислава Куцевича и Никиты Коваленко счет открыл нападающий хозяев поля Иван Пидгурский. А вот после перерыва в течение двух минут Алексей Янишевский и Алексей Овчинников вывели вперед уже «Дженералз». Вскоре Константин Рябенко восстановил равновесие и на перерыв соперники ушли при счете 2:2.



В третьем периоде Данил Скрипец снова позволил гостям выйти вперед, но за полторы минуты до окончания основного времени Евгений Секирко спас свою команду от поражения.



В овертайме, в игре три на три, зрители голов не увидели. Как, впрочем, долго не было заброшенных шайб и в серии буллитов. Только при исполнении пятнадцатого штрафного броска защитник «Кривбасса» Кирилл Белоусов сумел обыграть Евгения Напненко. Однако тут же его визави Андрей Татаренко из «Дженералз» снова сделал счет равным. А решающий гол забил все тот же Кирилл Белоусов.



И еще об одном событии надо обязательно сказать. Голкипер гостей Евгений Напненко без учета серии буллитов совершил 58 (!) сейвов за игру. Вполне возможно, что этот результат если не рекордный, то очень близкий к лучшему в истории украинского хоккея.



«Кривбасс» - «Дженералз» - 3:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

«Кривбасс»: Вязовов (Бесхлебный); Декало, Афанасьев, Белоусов, Александров, Рябенко, Горлушко, Катрич; Коваленко, Максименко, Савченко, Секирко, Ворона, Попов, Пидгурский, Алексюк, Михеенок, Куцевич, Рубан, Свищев, Слюсарь.

«Дженералз»: Напненко (Дорош); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Сирченко; Еловиков, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Шиманский, Орлов, Костюк, Крикун, Н. Дворник, И. Дворник

Голы: 1:0 - Пидгурский (Куцевич, Коваленко), 09:40, 1:1 - Янишевский (Костюк), 28:27, 1:2 - Овчинников (Костюк, Янишевский), 30:17, 2:2 - Рябенко (Попов), 34:08, 2:3 - Скрипец (Янишевский), 50:56, 3:3 - Секирко (Попов), 58:31, 4:3 - Белоусов (решающий буллит)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.