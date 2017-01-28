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УХЛ. Кривбасс и Дженералз откроют 33-й тур чемпионата страны

Оба лидера - «Донбасс» и «Кременчук» - сыграют в воскресенье

  • 28.01.2017 10:55
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ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Первыми в 33-м туре чемпионата Украины по хоккею на лед в Кривом Роге выйдут команды «Кривбасс» и «Дженералз».

«Кривбасс» - «Дженералз»
28 января. Кривой Рог. Ледовая арена. 17:00

Глядя на турнирную таблицу, в которой «Кривбасс» опережает своего сегодняшнего соперника на 20 очков, можно было бы предположить, что исход поединка предельно ясен. Однако, если взглянуть на личные встречи команд в этом сезоне, то ситуация здесь довольно интересная.
Так, почти все игры между ними проходили в очень упорной борьбе и завершались с небольшим, как для хоккея, счетом. Причем даже тогда, когда состав киевлян претерпел серьезные изменения в плане омоложения, матчи «Кривбасса» и «Дженералз» проходили интересно.
Взять, к примеру, недавний поединок в Кривом Роге 10 января нынешнего года. Тогда хозяевам площадки удалось склонить чашу весов в свою пользу только на последних минутах третьего периода и выиграть 4:2.
Будем ожидать и от предстоящей встречи хорошего хоккея.

Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 2:4, 4:3, 2:0, 2:1, 4:3 (бул), 4:2


«Донбасс» - «Белый Барс»
29 января. Дружковка. Ледовая арена «Альтаир». 12:30

После двух поражений от своего главного конкурента в борьбе за первое место, хоккеисты «Донбасса» вынуждены делить с ХК «Кременчук» лидерство в чемпионате. Так что теперь для дончан наступило время, когда в матчах с другими командами им никак нельзя терять очки.
В этой связи матч с «Белым Барсом» должен показать, насколько подопечные Анатолия Степанищева отошли от тех поражений и как они будут реабилитироваться перед своими болельщиками.
Что касается личных поединков соперников в этом сезоне, то все шесть побед на счету донецкой команды. Правда, в последнем очном противостоянии в Дружковке 8 января преимущество «Донбасса» было не таким уж явным - 6:3 и что интересно - каждый период завершался лишь со счетом 2:1.
Вот и предстоящий матч, скорее всего, будет непростым. Тем более, что «Белый Барс» в январе выдал отличную победную серию и не только покинул последнее шестое место, а и прочно закрепился на пятом, опережая харьковский «Витязь» уже на 11 очков.
Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 11:0, 8:0, 9:2, 3:1, 7:1, 6:3


«Витязь» - ХК «Кременчук»
29 января. Харьков. СК «Салтовский лед». 13:00

Совсем недавно 10 января именно в матче с харьковским «Витязем» хоккеисты «Кременчука» установили рекорд результативности нынешнего чемпионата, выиграв со счетом 18:1. Та встреча напоминала поединок хорошего учителя с плохим учеником. И в дальнейшем «Кременчук» выдал прекрасную серию, дважды победив донецкий «Донбасс», поднявшись, таким образом, на первое место в турнирной таблице. Так что мало кто и сейчас сомневается в очередном успехе гостей в Харькове.
Про «Витязь» особо говорить нечего. По всему видно, что главная задача у него просто доиграть чемпионат. Поэтому не от хорошей жизни руководству команды приходится заявлять даже 16-летнего защитника, в частности Богдана Наливайко. Для него, как и для многих его уже нынешних партнеров, оставшиеся матчи нынешнего чемпионата страны будут отличной школой на будущее.

Матчи в сезоне 2016-2017 гг. - 2:13, 0:6, 1:3, 1:7, 5:7, 1:18


Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 28.01.17 выглядит так:

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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