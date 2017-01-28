УХЛ. Кривбасс и Дженералз откроют 33-й тур чемпионата страны

© ХК Донбасс

Первыми в 33-м туре чемпионата Украины по хоккею на лед в Кривом Роге выйдут команды «Кривбасс» и «Дженералз».



«Кривбасс» - «Дженералз»

28 января. Кривой Рог. Ледовая арена. 17:00



Глядя на турнирную таблицу, в которой «Кривбасс» опережает своего сегодняшнего соперника на 20 очков, можно было бы предположить, что исход поединка предельно ясен. Однако, если взглянуть на личные встречи команд в этом сезоне, то ситуация здесь довольно интересная.

Так, почти все игры между ними проходили в очень упорной борьбе и завершались с небольшим, как для хоккея, счетом. Причем даже тогда, когда состав киевлян претерпел серьезные изменения в плане омоложения, матчи «Кривбасса» и «Дженералз» проходили интересно.

Взять, к примеру, недавний поединок в Кривом Роге 10 января нынешнего года. Тогда хозяевам площадки удалось склонить чашу весов в свою пользу только на последних минутах третьего периода и выиграть 4:2.

Будем ожидать и от предстоящей встречи хорошего хоккея.



Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 2:4, 4:3, 2:0, 2:1, 4:3 (бул), 4:2





«Донбасс» - «Белый Барс»

29 января. Дружковка. Ледовая арена «Альтаир». 12:30



После двух поражений от своего главного конкурента в борьбе за первое место, хоккеисты «Донбасса» вынуждены делить с ХК «Кременчук» лидерство в чемпионате. Так что теперь для дончан наступило время, когда в матчах с другими командами им никак нельзя терять очки.

В этой связи матч с «Белым Барсом» должен показать, насколько подопечные Анатолия Степанищева отошли от тех поражений и как они будут реабилитироваться перед своими болельщиками.

Что касается личных поединков соперников в этом сезоне, то все шесть побед на счету донецкой команды. Правда, в последнем очном противостоянии в Дружковке 8 января преимущество «Донбасса» было не таким уж явным - 6:3 и что интересно - каждый период завершался лишь со счетом 2:1.

Вот и предстоящий матч, скорее всего, будет непростым. Тем более, что «Белый Барс» в январе выдал отличную победную серию и не только покинул последнее шестое место, а и прочно закрепился на пятом, опережая харьковский «Витязь» уже на 11 очков.

Матчи в сезоне 2016-2017 годов - 11:0, 8:0, 9:2, 3:1, 7:1, 6:3





«Витязь» - ХК «Кременчук»

29 января. Харьков. СК «Салтовский лед». 13:00



Совсем недавно 10 января именно в матче с харьковским «Витязем» хоккеисты «Кременчука» установили рекорд результативности нынешнего чемпионата, выиграв со счетом 18:1. Та встреча напоминала поединок хорошего учителя с плохим учеником. И в дальнейшем «Кременчук» выдал прекрасную серию, дважды победив донецкий «Донбасс», поднявшись, таким образом, на первое место в турнирной таблице. Так что мало кто и сейчас сомневается в очередном успехе гостей в Харькове.

Про «Витязь» особо говорить нечего. По всему видно, что главная задача у него просто доиграть чемпионат. Поэтому не от хорошей жизни руководству команды приходится заявлять даже 16-летнего защитника, в частности Богдана Наливайко. Для него, как и для многих его уже нынешних партнеров, оставшиеся матчи нынешнего чемпионата страны будут отличной школой на будущее.



Матчи в сезоне 2016-2017 гг. - 2:13, 0:6, 1:3, 1:7, 5:7, 1:18





Турнирная таблица чемпионата Украины по состоянию на 28.01.17 выглядит так:

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.