© УНИАН. Сергей Варламов

В Броварах экс-форвард сборной Украины Сергей Варламов принял участие в мероприятии «Тренировка со звездой», организованном TM Parimatch и Украинской хоккейной лигой. Вначале Варламов провел экскурсию по Ледовой арене, показал раздевалки команд и рассказал, как хоккеисты готовятся к выходу на лед.

«На то, чтобы надеть амуницию нужно пять-десять минут. – Но многие ребята любят долго настраиваться, посидеть в амуниции. Раздевалка, как видите, не очень большая, но все помещаются. В Америке, конечно, таких раздевалок нет: это все равно, что сравнивать «Таврию» и «Мерседес», - объясняет Варламов. А в Америке в свое время Варламов поиграл на разных уровнях: начиная с юниорской хоккейной лиги и заканчивая НХЛ, где он провел два сезона в «Сент-Луисе».

Вместе с журналистами Варламова слушает и нынешний игрок сборной Украины Сергей Бабинец, поигравший с нынешним исполнительным директором УХЛ в «Донбассе». «А вернуться на площадке не хочется, Сергей Владимирович», - спрашивает Бабинец. «Честно? Нет.», - улыбаясь отвечает Варламов. «Теперь я только на любительском уровне выхожу на лед и получаю удовольствие от игры».

Объяснив азы теории, Варламов сменил пиджак на хоккейный свитер и уже на льду провел мастер-класс для всех желающих по катанию, ведению шайбы и хоккейным буллитам. А затем исполнительный директор УХЛ отправился «перепасовываться» с юными хоккеистами – воспитанниками хоккейной секции. Радости ребят и их родителей, которые наблюдали за тренировкой, не было предела…

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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