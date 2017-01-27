Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Витязь подписал Наливайко

16-летний защитник будет выступать за харьковский клуб

  • 27.01.2017 09:22
  • 69 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УХЛ
© УХЛ

Накануне в офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от харьковского «Витязя». Клуб подписал контракт с 16-летним защитником Богданом Наливайко.

В сезоне 2014/2015 Наливайко выступал в юношеском первенстве России за «Беркутов Кубани». Предыдущий сезон провёл в чемпионате Украины U16 – сначала в харьковской СДЮШОР, позднее перешёл в киевский «Беркут», суммарно провёл 14 матчей, набрал 5 (1+4) очков. В текущем сезоне выступает также в юношеском чемпионате Украины (до 20 лет) за СДЮШОР (Харьков), где в 7 матчах набрал 4 (0+4) очка.

Источник — УХЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.