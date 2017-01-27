Витязь подписал Наливайко

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Накануне в офис Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от харьковского «Витязя». Клуб подписал контракт с 16-летним защитником Богданом Наливайко.



В сезоне 2014/2015 Наливайко выступал в юношеском первенстве России за «Беркутов Кубани». Предыдущий сезон провёл в чемпионате Украины U16 – сначала в харьковской СДЮШОР, позднее перешёл в киевский «Беркут», суммарно провёл 14 матчей, набрал 5 (1+4) очков. В текущем сезоне выступает также в юношеском чемпионате Украины (до 20 лет) за СДЮШОР (Харьков), где в 7 матчах набрал 4 (0+4) очка.

Источник — УХЛ

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