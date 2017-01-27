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Дмитрий ПИДГУРСКИЙ: «Встреча 15-го числа расставит все точки»

Тренер «Кременчуга» прокомментировал победу над «Донбассом»

  • 27.01.2017 09:34
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Метки
ХК Донбасс
© ХК Донбасс

Главный тренер «Кременчука» Дмитрий Пидгурский прокомментировал успех своих подопечных в домашнем матче 30-го тура Украинской хоккейной лиги против «Донбасса».

«И мы, и «Донбасс» стремимся занять первое место в регулярной части чемпионата, поэтому была такая борьба. Было много столкновений, стычек. «Донбасс» не хотел проигрывать сегодня, но так получилось, что мы выиграли.

Мы здорово провели первый период. В раздевалке говорил ребятам, что нельзя сбавлять темп, надо продолжать играть в тот же хоккей, но что-то не получилось. «Донбасс» очень здорово отыграл второй период и выиграл 1:0. А в третьем отрезке мы и в большинстве забили, и молодому Богдану Дьяченко тяжело еще играть в таких матчах...

15 февраля будет совсем другая игра. Никто не захочет отдавать первое место просто так. 15-е число расставит все точки».

Источник — ХК Донбасс

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